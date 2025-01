Ceci n’est pas un pipe (les aparences enganyen)

Ceci n'est pas une pipe. / Cedida por Antoni Miró

Quan el pintor surrealista belga René Magritte va crear la seua obra La trahison des images (1929) on l’objecte per fumar portava davall la frase «ceci n’est pas un pipe», potser no era conscient de la rellevància que tindria aquesta reflexió artística al llarg dels anys. Davant de l’evidència de la pipa en qüestió, la seua negació adverteix l’espectador que no és real, sinó una representació secundària a través de l’art. Un excel·lent exemple de com el llenguatge i les imatges poden portar-nos a prendre la representació com a autèntica realitat. En quantes ocasions ens hem trobat davant d’una representació de la realitat que sembla ser més genuïna que el seu punt de partida? La política, en general, va ben plena de situacions a les quals podríem aplicar la referència filosòfica de Magritte.

La literatura, per la seua banda, sempre ens ha donat un bon punt de partida per a entendre les desviacions de la realitat a partir de la construcció de mons de ficció. Així, l’aparent autobiografisme de l’escriptor nord-americà, nascut a Alemanya, Charles Bukowski, dins dels paràmetres de l’anomenat realisme brut, ens ofereix un clar exemple de com podem deformar la quotidianitat, fer-la versemblant, per portar als límits la condició humana. Potser per això els editors van titular la seua recopilació de relats breus amb el títol The Bells Toll for No One (Les campanes no toquen per a ningú, 2015) de manera pòstuma, en referència al llibre d’Ernest Hemingway For Whom the Bell Tolls (Per qui toquen les campanes, 1940), un autor inclòs dins d’alguns relats del mateix Bukowski. Literatura dins de la literatura, immersos en el joc d’intertextualitats d’un autor que va saber com ningú crear una perspectiva crua i honesta per a provocar la societat contemporània. L’autor va saber visibilitzar els marginats, tot criticant les absurditats del sistema capitalista, per humanitzar la imperfecció. Un filtre aplicat a la realitat que ofereix la reflexió d’un lector que ix de la seua pròpia situació de confort. Un sentit crític que hem d’adoptar davant de la inacció o mala praxis dels nostres representants polítics.

Quantes vegades hem conegut l’anunci d’actuacions que semblen afavorir la majoria però que en realitat poden tenir efectes negatius a llarg termini per a certs sectors de la població o pels serveis públics? Així, per exemple, hem conegut en els últims dies la proposta del Consell de la Generalitat Valenciana d’apostar per industrialitzar la cultura valenciana des de l’Institut Valencià de Cultura, per acabar, en paraules del conseller de la matèria, José Antonio Rovira, «amb la idea que sense subvencions el sector desapareixerà». Unes afirmacions que tenen com a conclusió que l’activitat cultural es mesurarà «tenint en compte el seu impacte i l’adequada inversió en tota la Comunitat Valenciana». Una revisió que, sense dubte, potser necessària, però que naix amb els prejudicis de qui presenta la proposta com «la contrària» a la que va impulsar el govern progressista anterior: «servir de la cultura i no servir-se de la cultura». Tot això després de la inacció en aquesta matèria en l’any i mig del govern actual conservador, tot i el canvi de conseller en el mes de juliol quan els membres de Vox van deixar el Govern. Diuen que la realitat supera la ficció i, així és, la política cultural valenciana no ha passat d’exabruptes de l’anterior conseller, Vicente Barreda, o la promesa actual de revisar l’ajut institucional al teixit cultural valencià.

La literatura, com en l’obra de Bukowski, ens ofereix un exemple de com «les aparences enganyen» o, en llenguatge més popular, «d’on no hi ha, no es pot traure». Davant de projectes de regeneració d’un teixit cultural com el que hem sentit en els últims dies no podem sinó percebre la indignació davant d’unes empreses del sector que veuen com el temps passa i no hi ha un suport decidit dels seus governants. Perquè els ajuts no arriben, com tampoc cap tipus de concreció del programa cultural de l’actual govern. L’actual president, Carlos Mazón, va declarar la setmana passada que les ajudes del Govern central arribaven abans a Gaza que als afectats per la Dana. Potser oblidava que el seu suport al món de la cultura valenciana porten un any i mig sense tenir cap seguretat ni cap acció concreta: potser el suport decidit a les escoles de tauromàquia de l’anterior conseller sí que han arribat... Les comparacions no sempre són encertades, però sobretot, com vam aprendre de Magritte, la realitat no és el que sembla. Recordem que en el programa electoral del partit del molt honorable, en les eleccions que va guanyar, incloïa el preàmbul següent: «Las nuevas fórmulas de financiación, becas y todo tipo de subvenciones para proteger una cultura que nos identifica [...], valdrá la pena poner en marcha mil y una medidas para preservarla y promocionarla». Potser va ser una errada tipogràfica i només es referien a «una mesura», perquè si l’obra de Magritte no era una pipa, aquesta tampoc és una resposta adequada al que necessita la nostra cultura.