Topuria, en su victoria contra Holloway / AP

En ocasiones nos encontramos con personas motivadoras que nos dicen que si pones todo tu empeño nada es imposible si te lo propones. Y, a mí, su relato me parece una película de Disney. Amigo lector, hay cosas que no son posibles. Hay una realidad y, al final, aunque es obvio que todos tenemos sueños y aspiraciones, no se van a cumplir siempre, ni a cualquiera que se lo proponga. Tenerla en cuenta es esencial para evitar el “batacazo”.

Para empezar, aunque tengas éxito, tendrás dudas sistemáticas siempre, porque es un mecanismo de defensa para que nunca bajes la guardia. En cualquier carrera profesional, todos, hasta los más pequeñitos, tenemos altibajos. Esas inseguridades son parte de la ecuación que te puede impulsar al éxito, ya que aprenderás de esos errores. Cuando tropieces, recuerda la canción de Guns‘N’Roses: “Nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre”.

Está claro que estudiando, esforzándote,teniendo algo de suerte (esto es esencial), entrando en un campo laboral que no está colapsado, poseyendo cierto talento y aportando cosas novedosas, tal vez llegues a ser medianamente relevante. Pero hacer caso a esos pocos elegidos que triunfaron plenamente en una posición que prácticamente nadie alcanzará, y te cuentan que nada es imposible... no procede… Señor chupilerendi, en vez de darnos la chapa, si nada es imposible,¿por qué no te metes a director artístico del Teatro Español o a tenista de primer nivel? Hazte astronauta, y envíanos un vídeo desde Marte.

¿Esos rollos realmente inspiran a alguien? Hay infinidad de variables que pueden hacerte caer incluso antes de empezar: una enfermedad grave, una dana o simplemente porque eres un zopenco. Imagínate que eres el típico gafe al que atropella un coche en Venecia o que cuando te cruzas a un gato negro por la calle... es el gato el que cambia de acera. O eres más inútil que la “o” de Lourdes. Por mucho que hayas pensado: "Voy a triunfar, ya que me lo he propuesto"…, eso nunca pasará.

La moraleja la encontraremos en la canción de los Rolling Stones You can't always get what you want: "No siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, alguna vez encontrarás que obtienes lo que necesitas". Este temazo es un mensaje real. Y te cuenta que si luchas y trabajas, no te faltará lo que necesitas.¿Las 126 millones de fans de Taylor Swift acabarán cantando igual de bien y con el mismo éxito? ¿El mundo soportaría tantas Swifties? Me da a mí que los números no dan.

Otro ejemplo. En Alicante tenemos al campeón mundial de peso pluma de la UFC, al portero titular del Barça, y hasta un tenista top ten. El que et diga que Álex de Miñaur és australiá ….és un mentider. ¿Significa eso que cualquier niño puede llegar al nivel de Alex, Topuria, o Iñaki Peña? A esa cota llega gente con los dedos contados…, y me sobran dedos del pie. Como dice Manuel Franganillo, “En esta sociedad tan inclusiva, nada, ni siquiera los pies, puede quedarse fuera”.¿Tiene sentido que haya niños que dejen de estudiar para intentar ser grandes deportistas?

No se trata de ser millonario usando un jet privado, sino de que no te falte de nada. Obviamente, los inconformistas que no valoran lo que tienen y pierden el tiempo cabreándose por lo que carecen… que se abstengan. Si pasas el día rebotado porque tu primo de Novelda tiene mejor coche, una casa más grande o una pareja más macizorra, vas a ser un desgraciado, aunque te toque el Cuponazo de la ONCE. Si quieres tener una cuenta bancaria como tu primo, trabaja más duro, y "tal vez" puedas conseguirla.

No caigas en la trampa del tipo de frase que da título al artículo, inspirado en un espectacular show del Mago Pop, ni tampoco en la contraria: "Estudiar una carrera universitaria y aprender inglés no sirve para nada". La verdad está en el punto medio: si trabajas, y tienes constancia... conseguirás lo que necesitas. Y a partir de ahí podrás construir más cosas para estar más cerca de la vida que querías.

¿Hay excepciones? ¡Por supuesto! Un portero de puticlub que consiguió ser la mano derecha del ministro que era a su vez la mano derecha del presidente del Gobierno. Alguien sin estudios, que decía “perspectiva”, y acabó siendo titular de una cátedra. ¿El mejor? Aquel que encontró en un sitio llamado “Guguel” un trabajo, que no sabía ni dónde estaba ni el nombre de sus compañeros… pero cobrando 53.890,63 € al año. ¿¿Os parece mucho? La presentadora matinal de RTVE cobra 5 veces más, y no hacéis chistecitos. Ellos consiguieron objetivos imposibles para los demás simples mortal... aunque nos los propusiéramos.