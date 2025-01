Toma de posesión de la rectora de la UA: cuestión de formas

Toma de posesión de la rectora de la UA con bronca para Mazón / Rafa Arjones

Tras la victoria, en las elecciones a rector/a de la Universidad de Alicante, de la profesora Amparo Navarro Faure, el pasado día 17, se llevó a cabo su nombramiento oficial y protocolario en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán; y el Conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, entre otras personalidades académicas, civiles, políticas, militares...

Tras la promesa del cargo de rectora por parte de Amparo Navarro y de las/os vicerrectoras/es que componen su equipo, fue el momento de los discursos.

En primer lugar, intervino la ministra Diana Morán que reiteró su apoyo a la UA y la gestión llevada a cabo por parte de la rectora que ha permitido la continuidad de los estudios de Medicina. Pero más allá de cualquier análisis sobre las palabras de la ministra, lo que su intervención dejó patente fue el comportamiento impropio de quien ostenta la máxima representación de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Su rector, que rehuía el contacto visual con la ministra, sostuvo un ostensible y nada disimulado lenguaje no verbal con permanentes y ostensibles expresiones faciales y corporales, gestos y posturas, que finalizaron con su negativa a aplaudir su intervención. Lenguaje y comportamiento que continuaron con la intervención de la rectora de la UA y que tan solo se modificaron con la del presidente de la Generalitat. Si a ello añadimos que el impacto del lenguaje no verbal, según los expertos, es del 65 % del total del mensaje, queda todo dicho. Él se encargó de decirlo todo. No hacen falta interpretaciones.

A continuación, fue el turno de la rectora, que mantuvo en todo momento, a pesar de la difícil y delicada situación generada previamente por las protestas que contra el sr. Mazón se produjeron, la serenidad, compostura y entereza propias del cargo que acababa de prometer. En su discurso, lejos de ahondar en la herida abierta como consecuencia de los intentos por paralizar los estudios de Medicina en la UA, se centró en exponer los objetivos a lograr durante su próximo mandato, sin reproches ni acusaciones, agradeciendo a su equipo y a toda la comunidad universitaria el apoyo recibido. Así mismo enfatizó la unidad y trabajo compartido necesario entre todas las universidades valencianas para avanzar y estar a la altura de la sociedad de la que forman parte. Un mensaje, en este caso verbal, pero acompañado de la serenidad que trasladaba con el no verbal, que fue respondido con una ovación unánime de todo el auditorio puesto en pie, la mayoría de manera sincera y voluntaria y otros obligados para evitar quedar en evidencia.

El presidente de la Generalitat Valenciana empezó su discurso presentándose como adalid de la concordia, la unidad y la colaboración entre todas las partes, en una clara demostración de desprecio hacia la comunidad universitaria a la que se estaba dirigiendo. Como si, con sus palabras, se pudiese borrar la actitud que él y su gabinete mantuvieron durante los meses previos con relación a la UA.

Continuó con un halago artificial e impostado sobre su vinculación con la UA y la importancia que la misma tenía para la sociedad alicantina y valenciana. Su posterior exposición estuvo repleta de referencias a sus logros y proyectos y la crítica permanente al gobierno central, en una nueva muestra del victimismo que últimamente ha adoptado en todas sus manifestaciones. Actitud que evidenció su incapacidad de distinguir entre un mitin, una defensa parlamentaria o un mensaje institucional. Nada dijo, sin embargo, del pacto con el rector de la UMH para implantar estudios de Enfermería en su universidad al margen, claro está, de la UA. El tiempo finalmente dispondrá y determinará el lugar en el que cada cual queda.

En resumen, creo que el acto demostró la diferencia entre una señora que asume con coherencia, elegancia templanza, talante y máximo respeto su condición de rectora de la UA y lo que ello representa y la de unos señores que, haciendo gala de desprecio, incapacidad, torpeza, incoherencia, indolencia y falta de respeto, que no se corresponden con los cargos y representación que ostentan, actúan como hooligans. Y de una comunidad universitaria seria, rigurosa, comprometida con la universidad y lo que la misma significa y respetuosa con las instituciones y autoridades, aunque discrepen de sus planteamientos y de sus actitudes y actuaciones.

Por todo ello podemos decir que las formas marcaron la diferencia.