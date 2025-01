Memoria, desinformación y redes sociales.

Según un estudio reciente, “solo un 25 por ciento de los estudiantes encuestados, de 15 y 16 años, fue capaz de situar correctamente la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición democrática. Otros estudios señalan que todos saben nombrar algún campo de concentración nazi, pero si les preguntamos por su país se tiende a menospreciar la importancia que tuvo la represión franquista”. El desconocimiento de lo que somos y de dónde venimos es una anomalía que incide en la convivencia democrática. La recuperación de la memoria en nuestro país ha sido un ejercicio tardío y boicoteado por la derecha, pero tremendamente necesario con el fin de hacer justicia, conocer lo que ocurrió y poder encontrar a los miles de familiares que siguen en las cunetas. El resto de Europa lo hizo mucho antes. No solo se reconoció ampliamente a las víctimas, sino que se adoptaron medidas legales para prohibir la expansión de las ideologías totalitarias. En Alemania, la exaltación del nazismo está tipificada como delito de odio racial; en Italia, desde el 93, está prohibido el uso de símbolos fascistas; y en Polonia y Austria está penada la apología del fascismo.

Sin embargo, ningún país está exento del riesgo de regresión, ni de amenazas serias a su democracia. En la mayoría de nuestros países ha aumentado exponencialmente el apoyo a los partidos de extrema derecha. Algunos han llegado al poder de la mano de los conservadores, y otros están a punto de hacerlo, como en Alemania, con la ayuda de injerencias extranjeras.

Conocer lo que pasó y sus terribles consecuencias es vital para no reproducir los mismos errores, como lo es combatir las nuevas amenazas a la democracia: la desinformación, los extremismos y los bulos que circulan con total impunidad por las redes sociales. Unas redes que pertenecen a magnates como Elon Musk y que son programadas y utilizadas con el objetivo de interferir en las elecciones de terceros países, promover discursos ultras y acceder al poder. Esta es una amenaza global, especialmente relevante en Europa, que fue capaz de luchar contra la amenaza rusa, cerrando Rusia Today y Sputnik para prevenir la injerencia extranjera, pero que no ha reaccionado suficientemente por el momento ante las injerencias de Tik tok o X. En este contexto la UE, sin más demora, debe hacer cumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Estas normas permiten el equilibrio en el acceso a los mercados y exigen transparencia de las grandes plataformas, a las que obligan a eliminar los contenidos ilegales y la desinformación, y hacen responsables a sus propietarios de los perjuicios que puedan provocar.

Debemos además reforzar el código de conducta de la UE y salvaguardar los derechos fundamentales on line, fomentar la participación crítica para proteger a las personas en el entorno digital, y formar a las personas para tomar decisiones libres en este ámbito.

No es una utopía. Un país como Brasil fue capaz de garantizar los derechos de los brasileños por encima de los intereses de Elon Musk utilizando la ley, porque no se trata de la libertad de expresión si no de que ningún magnate esté por encima del Estado de derecho. Para ello puede ser interesante crear una agencia europea independiente que asuma la vigilancia de dichas obligaciones, que simplifique los procedimientos de supervisión y garantice la seguridad y la democracia europeas. También, por qué no, la puesta en marcha de plataformas europeas, incluso públicas, de redes sociales.

Si algo nos han enseñado La Revuelta y Broncano es que los medios públicos pueden ser masivos y entretenidos, con mensajes democráticos que propaguen el respeto, la libertad y la diversidad.