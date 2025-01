El regreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Chris Kleponis / Zuma Press / Contactophoto

Parecía imposible que Donald Trump regresara. Pero lo ha hecho y sin duda regresa con más fuerza y más turbado el discurso y el pensamiento al entender que Estados Unidos es la gran potencia del mundo y él su salvador, el hombre elegido para determinar quién es o no americano, porque según sus propias palabras él y los suyos han regresado para «rescatar cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, y pondremos a estos criminales en la cárcel antes de expulsarlos de nuestro país lo más rápido posible». Sin duda toda una declaración de intenciones, que se complementa con la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos y que, según ABC News, el presidente electo quiere ejecutar firmando una orden que requerirá que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente legal para que un niño nacido en territorio estadounidense obtenga la ciudadanía.

No importa si la medida desafía o no a la propia Constitución de su país, lo importante es generar un marco de discurso donde todos sepan que los que sobran son ellos porque son inmigrantes y así lo más necesario es levantar ese muro infranqueable, que no pudo levantar en su primer mandato, y convertir a todas las personas que buscan alcanzar el mal llamado sueño americano en criminales sin ningún tipo de derecho ni posibilidad. Como si los males de América llevaran su nombre y al eliminarlos el pueblo americano se salvara de toda su historia construida, entre otras muchas cosas, a base de duro esclavismo, sin querer entender que todo en nuestro tiempo es mestizo. Pero Trump es blanco, heterosexual, millonario y americano y si nada de eso en sí mismo es malo, sí lo es cuando tu poder lo es contra los más débiles, negándoles la esperanza y sus derechos que de por sí son frágiles y escasos.

El 20 de enero, Trump regresó a la Casa Blanca y lo hizo rodeado de estrellas y multimillonarios y eso parece que es lo que más gusta a sus votantes que en un tanto por ciento elevadísimo son personas corrientes, con economías corrientes, que supongo no odian a los inmigrantes, pero sí creen, injustificadamente, que si ellos no están las cosas van a ir mucho mejor. ¿Para quién?, me pregunto. Trump y su tribu tienen la respuesta, no me cabe duda, pero esta solo responde a intereses de consumismo puramente ideológico.