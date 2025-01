Tània Sarrias, presentadora del programa 'Culturas 2'. / 'Culturas 2'

Puesto que nadie va a elevar la voz protestando por lo que ha ocurrido esta semana con Culturas 2, lo decimos nosotros. Está muy mal que de las cuatro entregas semanales previstas el programa solamente haya salido en antena un día. Se empieza jugando a convertirlo en un Guadiana que aparece y desaparece y se termina matándolo por inanición. Lo malo es que solamente cuando desaparezca, como ocurrió con La 2 noticias en marzo de 2020, vendrán los llantos y el rechinar de dientes. Por cierto, que podían renovar las cortinillas con la gente del mundo de la farándula reivindicando la cultura en televisión; cansa ver todos los días a los mismos personajes en bucle.

Culturas 2 es algo muy serio. Sus seguidores no dimos crédito cuando el año pasado se desplazó a la franja matinal. ¡Fue un despropósito histórico! El caviar televisivo, el producto más sofisticado del segundo canal y la imagen corporativa de la Corporación salía a las 12 de la mañana, entre un documental sobre Tutankamón y otro dedicado a la fauna marina. Qué habíamos hecho para merecer ese castigo. Con Página 2 tuvieron más tacto, aunque a Óscar López no le haría ninguna gracia ir los domingos después de la misa, por mucho que El día del Señor continúe alcanzando el share más alto de la cadena (no baja del 7%). De hecho, el programa de libros decano se ha reubicado los sábados.

Pero lo de Culturas 2 no tiene perdón. Que después de la travesía del desierto que sufrieron en 2024 (hubo días que con su triste 0,8% apenas lo sintonizaban quince mil espectadores, a la misma hora en que a Antonio García Ferreras lo secundan cuatrocientos mil. Por favor, que lo ocurrido esta semana no sirva de precedente. Un respeto a Tània Sarrias.