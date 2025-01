El tío Paco. / INFORMACIÓN

¡Cuántas veces escuché a mi querida e inolvidable abuela paterna, Mercedes Antón Santamaría, nombrar al tío Paco! Pero como es frecuente en la juventud estar más interesado por el futuro que por el pasado, poco hice entonces para averiguar datos del tío Paco, Francisco Santamaría, tantas veces mencionado por mi abuela. Sabía que era médico y que en Santa Pola, de donde es mi familia paterna, tiene una céntrica calle dedicada a él. Sabía que era hermano del tío Juan, fundador de “La Austriaca”, famoso negocio familiar en La Rambla, que era fábrica de licores, jarabes y bebidas carbónicas. Empresa que, como Juan Santamaría y su hermano Francisco no tuvieron hijos, heredaron sus sobrinos segundos, Manuel y Juan Giner Antón, mi tío y mi padre. Es curioso que llegado a la senectud, tal vez por mi afición a investigar el pasado como profesor de historia, quisiera conocer datos de los que no me preocupé siendo joven. Así que, el 28 de agosto de 2017, le envié a doña Ana Antón Ruiz, Concejala de Cultura, Fiestas y Normalización Lingüística del Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, una carta que transcribo en parte: «Durante mi infancia y adolescencia pasaba los veranos en Santa Pola y, desde luego, cuando llegaban las fiestas patronales nunca faltaba, acompañando a mi yaya paterna, Mercedes Antón Santamaría. Porque tanto mi abuelo paterno, Manuel Giner, al que no conocí, como su esposa, mi abuela Mercedes Antón, eran de Santa Pola. Y allí siempre íbamos para las fiestas de la Virgen de Loreto. Incluso, cuando hice la primera comunión en Alicante, después salí con el traje de comunión en la procesión de la Virgen, el 8 de septiembre. ¡Y le aseguro, Doña Ana, que son recuerdos para mí imborrables! Recuerdos de unos tiempos en los que Santa Pola era una tranquila localidad marinera, de mujeres haciendo “xàrcia” a las puertas de las casas de planta baja, que nunca se cerraban. Y de unas fiestas que eran la “vaca” en el Castillo, la Misa en la capilla de la Virgen, la procesión y el castillo de fuegos… Pero el motivo de mi carta es porque mi abuela Mercedes siempre hablaba de su tío médico, Francisco Santamaría, que tiene dedicada una calle en Santa Pola. Mi abuela falleció siendo yo todavía adolescente, por lo que no supe recabar más datos. Y como las circunstancias de la vida han sido las que han sido, hasta tal punto que ahora ya no sé si todavía queda algún pariente de segunda o tercera generación vivo ahí, me interesa mucho recibir toda, toda la información posible sobre el médico, tío de mi abuela, Francisco Santamaría. En el ocaso de mi vida, quisiera recuperar esa referencia para que mis sobrinos la tengan también y no se pierda para siempre algo del conocimiento de sus orígenes familiares, tan vinculados a Santa Pola. Le ruego, le suplico, que atienda esta petición. Y reciba mi gratitud por ello».

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2017, como la concejala de cultura no me respondió, escribí a Doña Yolanda Selva Ruiz, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, lamentando el silencio de la concejala de cultura y suplicando la información que no había recibido. Aunque nuevamente no obtuve ninguna respuesta. Pero insistí, el 18 de enero de 2018 volví a escribir a Ana Antón para decirle: «Lamento que como concejala de Cultura no le importe absolutamente nada dar a conocer los datos de un médico de Santa Pola que mereció ser distinguido con una calle en su pueblo. Y, nuevamente, le ruego que tenga la amabilidad de concederme una respuesta».

Soy tauro, y se dice que algunas características de los tauro son la paciencia y la perseverancia. Por ello, intenté encontrar la información que desde el Ayuntamiento de Santa Pola no se dignaban darme a través del cronista oficial de la villa marinera. Que pude saber era Doña María Sempere, quien dio muestras de una exquisita amabilidad, viniendo a Alicante para hablar personalmente conmigo sobre ese asunto e, incluso, acompañándome a Santa Pola el 2 de noviembre de 2018 para visitar su cementerio. El cementerio de Santa Pola no tiene tumbas en el suelo, todos los sepulcros son de pared y muchos en forma de capilla. Y en la cripta de una de ellas están los restos del médico Francisco Santamaría. Gracias también al interés de la cronista Doña María Sempere pude saber por qué le han dedicado una céntrica calle: «Francisco Santamaría era Director de Sanidad Marítima en Santa Pola, y aceptó utilizar una vacuna contra la epidemia de cólera morbo que causaba estragos en el verano de 1885. Siendo, de todo el Reino de Valencia, solo en Santa Pola y en Ondara donde se practicó esta vacunación, con beneficiosos resultados. Además de haber asistido con asiduidad y esmero a los enfermos coléricos y puesto en práctica acertadas disposiciones encaminadas al mejoramiento de la higiene y salubridad pública». Por ello, la Corporación Municipal de aquella época le dedicó un merecido reconocimiento.

Desde luego, cuando supe todo esto, no me privé de escribir a la concejala de Cultura y a la alcaldesa del entonces Ayuntamiento socialista de Santa Pola las cartas que transcribo en parte: «Afortunadamente en Santa Pola hay personas con más educación que usted… Ni como alcaldesa... Ni como concejala de Cultura… le ha interesado saber nada para informarme sobre la actuación en 1885 del médico Don Francisco Santamaría… que por su benéfica labor ante la epidemia de cólera mereció el reconocimiento de la Corporación Municipal».

Por eso, conociendo esta información, al cabo de 140 años evoco con admiración, respeto y afecto al familiar tantas veces nombrado por mi abuela: el tío Paco.