El plàstic al cos humà (I): per què orinem plàstic?

Mostres de microplàstic que hi ha al mar. | INFORMACIÓN

La presència de microplàstics i nanoplàstics a la sang, teixits, llet materna y orina és un fet cada dia millor documentat.

El plàstic és un dels materials més versàtils i utilitzats al món gracies a les seues propietats úniques, com la lleugeresa, la resistència, la flexibilitat i el baix cost de producció. S’utilitza en pràcticament tots els sectors industrials i comercials i està present a tot arreu, fins i tot en els racons més íntims de la nostra llar i de les nostres activitats personals. Tanmateix, la seua presència a l’entorn genera problemes greus per a la salut humana i la viabilitat dels ecosistemes.

Històricament, s’han utilitzat plàstics produïts a partir de productes vegetals o animals. El més conegut és el cautxú, obtingut mitjançant la vulcanització del làtex de l’arbre Hevea brasiliensis, un procés desenvolupat a començaments del segle XIX per Charles Goodyear. Actualment, també existeixen bioplàstics produïts a partir de midó obtingut del blat de moro, la canya de sucre i altres cultius. Tot i que aquests plàstics són reciclables, la seua producció és molt limitada perquè es fabriquen amb matèries primeres que, en primer lloc, haurien de ser destinades a l’alimentació.

El 99 % del plàstic actual se sintetitza a partir d’hidrocarburs procedents del petroli, el gas natural o el carbó. El primer plàstic modern, la baquelita, va ser sintetitzada per Baekeland el 1907. Posteriorment s’aconseguí el clorur de polivinil (PVC) el 1926, les resines epoxi el 1927, el polietilè el 1933 i el niló el 1935. Després de la II Guerra Mundial, la diversitat de plàstics es va multiplicar, convertint aquest material en omnipresent.

Trobar plàstics com el porexpan, el policarbonat o el polietilè en envasos i embolcalls d’aliments és habitual. Alguns d’aquests també són presents en els utensilis de cuina i els recobriments antiadherents de paelles i cassoles, juntament amb altres com la silicona, la melamina i la baquelita. La roba, les tapisseries, cortines i parament de la llar en general solen contenir fibres com el polièster, el niló, l’acrílic, l’elastà o lycra, o el polipropilè. A més, els plàstics tenen un paper cada dia més destacat en la construcció d’habitatges (sostres, terres, envans, aïllants tèrmics o acústics, pintures, canonades, etc.) i en la industria de l’automòbil (habitacle, neumàtics, cablejat...). En conjunt, els plàstics formen part de pràcticament tots els aspectes de la vida quotidiana.

Tanmateix, esta ubiqüitat comporta riscos importants a causa de dues característiques clau dels plàstics. La primera és la seua elevada estabilitat al medi ambient, que fa que es degrade molt lentament i provoque acumulacions perilloses per a les persones i els ecosistemes. Són ben conegudes les imatges d’illes de plàstics als oceans, o els abocadors al desert d’Atacama on s’acumulen milers de tones de roba sense estrenar. Malgrat els esforços, només se’n recicla una mínima part. En el millor dels cassos, la major dels plàstics acaba en un abocador.

La segona característica problemàtica és la fragmentació dels plàstics en microplàstics (d’entre 5 mm i 1 µm) i nanoplàstics (de menys d’1 µm). A més, existeixen microplàstics primaris, fabricats expressament per a cosmètics, exfoliants, pasta de dents i aplicacions industrials. Aquests fragments abunden en l’entorn immediat, i són ingerits per les persones i altres organismes a través de l’aire, l’aigua i els aliments.

Estudis recents han documentat la bioacumulació de microplàstics en plantes, animals i humans, així com la bioamplificació que suposa l’increment d’esta acumulació al llarg de les xarxes tròfiques. S’ha documentat, per exemple, la bioacumulació que es produeix en plantes cultivades en sòls contaminats amb plàstics o en els animals que hi pasturen, o en els peixos, mol·luscos i mariscos que finalment acaben al nostre plat. Segons un estudi de la Universitat de Newcastle encarregat per la World Wildlife Funk (WWF) el 2019, (https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_plastic_diet_1.pdf) una persona podria ingerir, de mitjana, 5 grams de plàstic a la setmana, equivalent al pes d’una targeta de crèdit.

Una vegada dins del cos, els microplàstics poden acumular-se en les vies respiratòries i l’aparell digestiu, o poden travessar a la sang i arribar a altres òrgans. Els microplàstics més petits i especialment els nanoplàstics, tenen la capacitat de travessar les membranes cel·lulars i penetrar a l’interior de les cèl·lules. Una revisió exhaustiva realitzada per la Universitat de Washington el 2024 (https://jogh.org/2024/jogh-14-04179) va identificar la presència de plàstics en huit dels dotze sistemes orgànics humans, com ara els sistemes cardiovascular, digestiu, endocrí, tegumentari, limfàtic, respiratori i reproductiu. També es varen observar en mostres biològiques com llet materna, mecomi, semen, orina i femtes.

Aquestes troballes posen de manifest la ubiqüitat i la mobilitat dels microplàstics i nanoplàstics al cos humà, plantejant serioses preocupacions sobre els seus efectes en la salut. Malauradament, cada dia hi ha més evidències dels seus efectes nocius, un tema que explorarem en un altre article.

En qualsevol cas, el plàstic tan sols representa una part de la contaminació química que patim. Aquesta, la contaminació química, és el principal problema ambiental a escala planetària, segons el consens científic establert a partir dels treballs coordinats pel Centre de Resiliència d’Estocolm el 2009 (https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/). Un problema molt més greu que el canvi climàtic, que és el quart problema en importància segons la ciència.