Las casualidaes, en política, no existen

Sabadell.

Ahora que el Sabadell ha decidido unilateralmente salir pitando a la francesa de Alicante para refugiarse en los pechos de la protección política y sentimental del neologismo independentista catalán –del que depende la supervivencia de Sánchez y al que también pertenece vicariamente el PSC de Illa– para que le defienda de la OPA del BBVA, evidenciando con ello que Alicante no era estación término sino un menestral apeadero de tránsito de tercera donde se venden bocadillos de morcilla de cebolla, mistela y unos abalorios falleros; ahora que tantas voces, instituciones y sesudos articulistas tendrán que revisar a la baja sus postulados hagiográficos de cortesana, paleta y sumisa pleitesía con el Sabadell (decían que si abandonaba Alicante se desataría un cambio climático-financiero-económico-social de consecuencias apocalípticas); ahora que quienes fuimos escépticos con aquella operación de tacticismo financiero postconciliar podemos pronunciar con Ortega «no es eso, no es eso» (teniendo en cuenta que somos una denostada minoría conspiranoica porque mantenemos la libertad de pensamiento y nos atrevemos a manifestarla); ahora, digo, esa dócil Alicante, obsecuente y desnortada, debería matricularse en psicología de la frustración para defenderse del cambio climático que va a producir la salida del Sabadell.

Y para acabar este desasosegante cataclismo no anunciado, resulta que el síndic del PSPV, el novel y efímero José Muñoz, carga la responsabilidad de la salida del Sabadell a la cuenta del Gobierno del PP porque éste no es ejemplo de estabilidad ni confianza. También lo hace la portavoz parlamentaria de Compromís, hoy Águeda Micó, pretorianamente comprometida con la banca. Si ello fuera así de simple, mis simples portavoces, ¿por qué no se ha ido La Caixa de Valencia? ¿O es que Valencia sí es de fiar y Alicante no? ¿Para el «Cap y casal» sigue siendo Alicante el sur irredento, el patio trasero de los Países Catalanes? Y luego se queja la izquierda de que el populismo formule soluciones simples para problemas complejos. Pues ya han visto las simplezas de estos conspicuos simplones llorando desconsolados la fuga de una entidad financiera cuando son enemigos declarados (Marta Harnecker obliga) del capitalismo especulativo. ¿Para cuándo la nacionalización de la banca, camaradas? No perdáis la esperanza, ya queda poco para tomar el Palacio de Invierno. En el fondo, se trata del arduo oxímoron ontológico en que se encuentra hoy la izquierda globalista e identitaria al comprobar, caído el Muro de Berlín, que la lucha de clases pasó a la biblioteca de los incunables para que con el polvo del camino que pavimentó Pumpido puedan limpiarse a escondidas las páginas de la Historia.

Consumada la huida del Sabadell, hay que celebrar la llegada de Sánchez a Valencia –tres meses después de la dana– tras haberse curado de los escobazos que el malo del tren de la bruja simuló darle en nombre de la extrema derecha. Al constatar la Guardia Civil enviada por el doméstico Marlasca que tal ultraderecha no existió, sino que eran vecinos enfadados con el autócrata, la febril y enfermiza mente de don Pedro el Huido y la fábrica de chocolates fake news de Moncloa se han puesto manos a la obra para que nadie les gane el relato de la dana, la misma frenética carrera que emprendió el fiscal general del Estado para que no le ganaran el relato de lo que no se podía relatar por ser secreto. Y así les está yendo en el Supremo… el relato, por supuesto. Aquí Sánchez –sus cirineos mediáticos– se envuelve en una astuta metonimia que encierra un sofisma: ha ido a Valencia, sí, pero no a las poblaciones arrasadas por la dana. Ha llegado a lomos de una tardía cabalgata de Reinas Magas del ocurrente exalcalde Ribó, trayendo a los valencianos la promesa de miles de millones para que recuperen su infantil ilusión sobre la magia del Rey Pedro. Algunas niñas, más espabiladas, han preguntado a sus amiguitas canarias sobre los regalos de ese rey tras la tragedia del volcán de La Palma. Esperar, esperar…

Y así, entre esperar y esperanza, volvemos a la realidad de la mano de Sigmund Freud y su desasosegante La novela familiar de los neuróticos, lo que nos obliga al doloroso y liberador alejamiento de la autoridad parental representada en España por la autocracia estatal, por la ciega obediencia al poder que se está inoculando en la frágil comunidad de eternos enfermizos y desvalidos bebés que no pueden salir adelante sin el protector Gobierno. De ahí que sea absolutamente necesario para el autócrata colonizar el más mínimo espacio de la vida ciudadana, las instituciones, las empresas, los organismos públicos y privados, los contrapesos democráticos, la cultura, las subvenciones, los premios y castigos; el férreo control de cualquier desviación sobre la autoridad del papá Estado y su transfiguración en Gobierno. Se llaman Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, CNMV, Embajadas, organismos internacionales, Renfe, Telefónica, Bancos, RTVE, medios de comunicación, universidades, entes culturales engrasados con dinero público en función de la ideología; todo lo que el vasto zurrón de un rey mago pueda almacenar para distribuirlo entre la infantil población que solo puede mirar a través el único orificio que le permiten. Tanto apostatar de la antigua labor colonizadora de España, para finalmente poner en práctica colonizaciones, groseras invasiones y conquistas con la que perpetuarte sine die en el poder.

Pero al final, todas las cabalgatas de falsas reinas magas acaban siendo descubiertas hasta por los niños. Aquello del joven que denunció la desnudez del emperador y la cobardía del pueblo. Nos lo advirtió el físico y pensador Max Born, Premio Nobel, autor de la teoría de la incertidumbre: «La raíz de los males del mundo es que sólo hay una verdad y que uno está en posesión de la misma». Tan es así, que hasta los traidores separatistas de Junts llaman a su socio Sánchez trilero, pirata y gandul. No les falta razón, aunque ellos lo utilizan en su exclusiva conveniencia, no para el bien de España. Trilero, chantajista y pirata porque quería camuflar bajo leyes en apariencia buenas, normas a favor de los okupas, el regalo al PNV de un palacio en París, más impuestos, más IVA en los alimentos o subir la factura de la luz. No es por casualidad, en política no existe. Escuchen como telón de fondo el final de La canción de la tierra de Mahler: «Eternamente… eternamente… eternamente… eternamente…». En ustedes está que no sea así. A más ver.