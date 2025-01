El espectáculo y la fascinación del miedo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Europa Press/Contacto/Chip Somodevilla

En 1967 Guy Debord publicó un libro poco recordado, pero que fue influyente y que merece ser revisitado. Su título, La sociedad del espectáculo, nos indica las pretensiones de su análisis que abarcaban las premisas de una sociología de las relaciones políticas, espaciales, culturales y de lo que podríamos denominar las economías de lo cotidiano. En la tensión entre lo trivial y las altas pretensiones de los poderes es donde media el espectáculo. Y no ha habido, desde hace tiempo, un espectáculo más terrorífico y que, a la vez haya fascinado más a muchos, que la asunción por Trump de la presidencia de EE UU, una versión ultramoderna de liturgias —gestos y mensajes— propios de las décadas de 1930 y 1940, pero capilarizadas, extendidas de manera potencialmente ilimitada. Decía Debord que «el espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden actual mantiene sobre sí mismo, su monólogo autoelogioso. Es el autorretrato del poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia», en sí mismo una invasión de la vida. Debord imaginó bien, pero se quedó corto.

No me ha sorprendido el despliegue que han hecho muchos medios independientes o progresistas acerca de los actos. En este padecimiento que causa la llegada de Trump se replica esa necesidad de los niños de apretarse las encías doloridas. Bajo la bandera de la necesidad de saber, esencialmente para poder asustarnos con fundamento, hay también en la izquierda una fascinación probablemente estéril. Y es que el contagio por el espectáculo, la reducción de la política al intercambio de carismas y al invento continuo de sucedáneos que llamen la atención, propagándose presurosos por las redes, es también la cuota que las izquierdas, partidistas y cívicas, están pagando al denostado populismo. Más valdría reflexionar sobre este fragmento: «Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». Lo escribió Nietzsche, en Más allá del bien y del mal. En su locura, sabía lo que decía. Los actos de toma de posesión no es sólo un festejo casposo que se permiten Trump y sus oligarcas. Cumplen una necesidad esencial para el nuevo ciclo de poder: hace saltar los sentimientos y las percepciones desde la incertidumbre a algún tipo de terror. Y eso, paradójicamente, tranquiliza: que sea lo que tenga que ser. Y el Estado (democrático), del que se apropia quien quiere desgastarlo, tiene suficientes resortes para que lo que tenga que ser goce de suficiente legitimación durante mucho tiempo. Este espectáculo también marca las diferencias, define a los enemigos, sencillamente estableciendo barreras entre los que sienten miedo y los otros, es decir: nosotros, los que no tenemos razones para sentirlo: Trump nos ha liberado. Aleluya.

Richard Sennett, en un magnífico libro del año pasado –El intérprete-, recuerda que Maquiavelo sostuvo en El Príncipe que un gobernante ha de ser actor, porque ha de ser libre para actuar con racionalidad entre bastidores, por eso no dudará en promover cambios repentinos, alteraciones de su humor, para que el pueblo, fascinado, no pierda el sentido de la sorpresa: ahí está la palanca de la seducción que hará que se produzca la «suspensión voluntaria de la incredulidad», por citar a Coleridge. Pero recuerda Sennett que Maquiavelo tenía intenciones serias —defendía una «manipulación virtuosa»—, mientras que actualmente, para ciertos gobernantes, todo es teatralización, el narcisismo y la trivialidad son el medio y el fin. De hecho Trump gana porque es quien mejor ha interpretado la irrealidad que ha ido conformando un neoliberalismo desbocado, en una globalización que densifica el mundo, que todo convierte en inminente y en inmediato, pero que genera brechas por todos sus rincones. Sus séquitos tratan de agrandarlas para asegurarse sus propias cuotas de poder.

¿Podrán entender todo esto, o algo parecido, las izquierdas, o se conformarán con la jeremiada y el lamento, con las pequeñas escaramuzas culturales y morales destinadas a satisfacer los egos propios mientras crecen los ajenos? Me atrevo a proponer algunas materias para la reflexión y, quién sabe, el debate. Hay muchas publicaciones que permiten entender el ascenso de la ultraderecha, un requisito para poder actuar. Pero para eso hay que leer algo más que memes o guasaps, tan ocurrentes. Y leer para entender los propios errores, no para sentirse confirmados y (re)confortados en las creencias atesoradas. En una lucha de banderas siempre ganará la derecha. Lo mismo, también, hay que dejar de cultivar hasta el éxtasis la fragmentación de los fines y de los mensajes. Es cómodo hacerlo, fragmentar. Si despiezamos la realidad —lo que queda de realidad—, en cada pedazo que elijamos siempre hay débiles y fuertes. Basta con apuntarse en el lado de los parias para sentirnos mejores. Elegimos víctimas cada día. Sólo que muchas de ellas, sencillamente, no desean ser consideradas víctimas. Y votan a los que les prometen laureles, una forma oscura de dignidad.

Hay datos suficientes para aventurar que:

A) Esa segmentación favorece a la ultraderecha porque le está permitiendo unos discursos de reacción que conectan mejor con un presunto «sentido común», que vive los sermones izquierdistas como puritanas amenazas a la libertad. Defender la igualdad es básico, reinventar relatos para la libertad es urgente.

B) La izquierda no puede basar su autorretrato en imaginar su permanente superioridad moral, entre otras cosas porque hay demasiados nuevos fenómenos sobre los que los discursos éticos no están asentados. Eso no preocupa tanto a la ultraderecha, perfectamente transparente en sus intenciones y coherente en sus deseos. La izquierda, además, tiene la perversa costumbre de mezclar estas diatribas con otros agravios acumulados por décadas y que acaban transformados en teologías, en las que la elección de palabras es más importante que sus significados. Las derechas tampoco son incultas. No es cierta la superioridad intelectual automática de las izquierdas. Quizá lo fuera en otra época, pero las derechas han sabido tejer redes de recursos discursivos muy potentes, mientras que las izquierdas se regodean en sus tópicos, tan amables. Las derechas no temen el conflicto; las izquierdas han acabado por creer que a fuerza de acumular diversidades, está muy próxima una armonía mundial; o que debería estarlo.

C) Un ejemplo privilegiado de ello es el de construcción de la ciencia como nueva ortodoxia. Esto lo dice un escéptico religioso absoluto y un defensor a ultranza de la ciencia como principal recurso de la humanidad para comprender y mejorar el mundo. Pero eso es una cosa y otra «ordenar» a la ciudadanía que crea en la ciencia. Y reírse de las derechas como si todos en ellas, y en cualquier tema, fueran conspiranoicos y analfabetos. ¿Cómo vamos a poder defender eso si los grandes líderes de la innovación, basada en la ciencia, constituyen el Camelot de Trump? Y lo que veremos. La ciencia no es una abstracción benevolente, sino un sistema muy complejo con sus propias reglas internas de poder. No tengamos dudas: esas gentes saben que el cambio climático es cierto. Pero para sus cálculos de resistencia y control del poder les da relativamente igual. Conseguir votos, al menos por ahora, es una prioridad a la que deben prestar atención. Luego ya dirán que la IA es lo único que puede acabar con el sobrecalentamiento global. Y que eso exige ultraliberalismo en su desarrollo, tras ser apoyada por ingentes fondos públicos. Y no se defenderá la ciencia a largo plazo si no se tiene en cuenta que en democracia nada es autoevidente, que hay que convencer y que una invocación no es, en sí, un argumento movilizador.

D) La izquierda ha creído durante mucho tiempo que el avance en derechos es irreversible. No sabemos en qué filosofía se basa eso, una vez enterrado el mecanicismo progresista. Pero el hecho cierto es que estamos viendo con estupor que sí es reversible, que la humanidad es muy complicada, que los hijos de emigrantes quieren vallas para los que vienen después, que hay muchos gays que prefieren a la ultraderecha machista, muchos jóvenes que no entienden que el viraje a un Estado más autoritario acabará por recortar sus derechos cotidianos. Lo cierto es que hay mucho izquierdista que ha olvidado que las desigualdades de clase, las económicas, suelen ser las más determinantes para las crisis de pánico que justifican el menosprecio de mujeres, jóvenes, mayores o emigrantes. Y es que en esta fase de repliegue, si abres demasiado el abanico de la justa ira, encarnada en demandas a las que son ajenas buena parte de la ciudadanía, el abanico puede romperse.

E) La izquierda europea, ahora, debe saber que sólo tiene dos ocupaciones en las que le va la vida. 1: fortalecer la democracia y sus instituciones –y en España la Constitución-. 2: fortalecer la UE, su cohesión y desarrollo institucional.

F) Las izquierdas suelen contribuir a estos ascensos bruscos de los asesinos de las democracias peleándose primorosamente entre ellas. Bueno sería dejar de mirar al monstruo y mirarse entre ellas con fraternidad.