Proponer a un delincuente como ejemplo

Conferencia de Mario Conde en la Cámara de Comercio de Alicante. / Pilar Cortés

La verdad es que sorprenderse ante las acciones de algunas personas demuestra una inocencia rayana en la puerilidad. Así que no les diré que me haya sorprendido que la Cámara de Comercio invite a un delincuente convicto como ejemplo para los empresarios de la provincia, porque las ocurrencias de su presidente están más que acreditadas. O, a lo mejor, se trata de aprender de cómo, aunque Mario Conde saqueó el Banesto y se chupó algunos años de cárcel (muchos menos de los que le condenaron), consiguió ocultar una pasta gansa que le ha permitido mantener cortijos y nivelazo. Esconder el botín es lo más difícil del oficio de bandolero, así que hay maestría que transmitir y, se supone, interesados en recibirla. Nunca se sabe.

Arropando el talento, es el lema de estas historietas camareras en las que lo mismo llaman a Agatha que al obispo, en ese afán por el mundo de las páginas couché, el postureo y la farándula. Desde luego Conde da juego, como Don Juan, y a lo mejor algunos de sus orgullosos alardes podría hacerlos suyos. Me sé de memoria los versitos, así que se los recito: «Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé, memoria amarga de mí».

Imagino que al presentar al conferenciante de la Cámara, su inefable presidente no mencionaría como currículum sus antecedentes carcelarios. No se preocupen, se los resumo yo: en 2001 fue condenado a diez años por los delitos de estafa y apropiación indebida en el caso Banesto, donde el agujero fue de nada menos que 450.000 millones de pesetas. En revisión, el Supremo dobló la pena hasta los veinte años, ingresando en la cárcel de Alcalá-Meco y cumpliendo apenas cuatro años. A la salida le seguían esperando fortuna y gloria. Así se forjan las leyendas.

Ah, disculpen, pero para el presidente de la Cámara, Mario Conde es una persona de la que hay que tomar ejemplo: humilde y trabajadora. Fantástico. Un modelo a seguir, aunque siento pincharle el globo, me temo que en la Cámara no hay 450.000 millones para saquear. Lástima.

En este universo de relatos donde vale todo siempre que lo hagan los nuestros, ese en el que el culpable es quien dice la verdad y fulmina un bulo, no el que defrauda a todos los españoles y la que vive a cuerpo de rey de la defraudación, no es extraño jalear a los delincuentes populistas y de ultraderecha. De hecho, el lunes pasado, Estados Unidos tuvo el extraño honor de investir como presidente al primer delincuente condenado de su historia. Y no pasa nada.

Arrepentidos los quiere dios. Me parece bien, pero que encima no nos den lecciones de moralidad extravagantes. Pero, claro, si le das una tribuna y un altavoz, Jack «el Destripador» convencería al pueblo de que la vivisección a prostitutas callejeras está injustamente perseguida, cuando deberían otorgar medallas. Lástima que dieran garrote al asesino múltiple Jarabo, porque era un candidato de manual para Baño: simpático, de buena familia, muy bien relacionado (sobrino del presidente del Supremo) y con telegenia asegurada. Todo un caballero, además de humilde y trabajador.

Prestar el megáfono a un antisistema que era el más puro representante de la oligarquía hasta que lo pillaron y encerraron, resulta tan patético como aplaudir que Nacho Cano explote becarios sólo porque es amigo de la baronesa. Es una moralidad del hogarín o de la señorita Pepis, pero qué se puede uno esperar.

Anda que no hay ejemplos de verdad entre nuestros empresarios. Personas que montaron emporios sin un duro ni conocimientos económicos, a base de trabajo, dedicación e intuición. Ellos sí que son humildes, andan en sus empresas y no se prestan a estos paripés. Incluso sienten vergüenza ajena.

Los Condes de este mundo, los de la cultura del todo por la pasta, el pelotazo y la gomina, son justamente el anti-ejemplo para la sociedad. Si identificamos a los empresarios con los delincuentes de cuello blanco, deformamos el espejo y la imagen que debe proyectar. Y luego esos mismos se quejarán de que no se respeta la figura del hombre de negocios, pero es que lo ponen muy fácil confundiendo oligarcas y depredadores con creadores de riqueza.

Esas imágenes de Mario Conde homenajeado por la Cámara y arropado entre risotadas de su presidente, son el testimonio más claro de qué debe o no hacer una institución. Al menos si lo que les interesa es la economía y los empresarios de esta tierra y no salir en las crónicas rosas.