Trump vuelve

Ilustración de Belman Artworks

— ¿Qué te parece la vuelta del señor Trump a la Casablanca, JC?

— Te confieso que me tiene preocupado, Pa. Ya no es aquel inexperto que fue elegido presidente hace ocho años, casi por azar. Ahora se trata de un sujeto que arrastra la falsedad de su derrota injusta en las elecciones de 2020, un ansia vengativa más que notable, un aurea de mártir construida en torno a sí mismo, un grupo de ultra millonarios que creen llegado su momento y un programa destructor y ultranacionalista que, aunque habrá que esperar, no predice nada bueno.

— Bueno, algo hará bien este caballero, por eso le han votado tantos millones de norteamericanos. Y quizá algo de culpa tengan los abusos que han sufrido los ciudadanos por parte de esos progresistas de verdades absolutas, correcciones políticas y estrategias de cancelación.

— Sin duda. Los humanos son muy oscilantes, hoy están en un punto del espectro y mañana en el contrario. Ejemplos hay millones en la historia. Y esto seguramente es el inicio de un nuevo bandazo que se va a ir extendiendo a lo largo de los países, como consecuencia de los excesos de esta izquierda, poco reflexiva y muy ambiciosa, que ellos mismos se han dado.

— Hay un ejemplo muy claro en tu país favorito, España. Allí gobierna un batiburrillo de izquierda y ultra izquierda salpicado por partidos derechistas, únicamente interesados en sus propios terruños. Y la pérdida de autoridad, el exceso de buenísimo, la ausencia de respuestas a los problemas reales como la emigración desatada, la ocupación de viviendas, los delitos sin castigo proporcional… Todo ello, con seguridad va a traer, antes que tarde, un Trump al Gobierno. Ya hay en España similitudes a Trump, Miley o Melloni

— ¿Hablas de Santiago Abascal?

— No. Hablo de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Ese discurso y esos modos que suele expresar recuerdan a esta nueva ola conservadora.

— Fíjate que en Estados Unidos los más influyentes nos son los magnates hipermillonarios.

— ¿No?

— Los que están redactando las políticas de Trump son los cristianos nacionalistas. Personas de bajo perfil y cargos grises, pero con la capacidad y las ganas para accionar las palancas burocráticas, quemar el progresismo hasta los cimientos y forzar una restauración de los auténticos, para ellos, valores americanos.

— ¿Crees que en España existen también personas de este tipo?

— Sin duda alguna. En España, hay mucha gente cansada de esta política zurda, malgastadora, carente de autoridad e interesada únicamente en la perpetuación del poder. Y esos son los que probablemente escoren su voto más allá de su moderación habitual, buscando una solución más drástica a los problemas sociales, que se acumulan como una montaña de residuos.

— En Estados Unidos han redactado el llamado Proyecto 2025. Son casi mil páginas de medidas contra la inmigración irregular, las políticas identitarias, el aborto, las regulaciones climáticas o la pornografía.

— Pues si pusiéramos en España a personas sensatas a redactar un programa electoral, seguramente no diferiría demasiado de algunas de esas medidas, porque los españoles tienen mucho que volver atrás, de tantas sandeces cometidas.

— Pero eso no quiere decir que los derechos civiles hayan de anularse.

— Desde luego. Hay cosas que han de considerarse como logros sociales, objetivamente positivos para todos y que deberían blindarse, gobierne quien gobierne.

— Pero eso quizá, Pa, sea la gran asignatura pendiente de los humanos. El saber distinguir lo que es el bien común, que sirve a cualquier gobierno, de los objetivos partidistas, que solo benefician a quien los adopta.

— Ahora es una buena oportunidad para comprobarlo, JC.

— No sé, Pa… no soy optimista, me temo… n

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España.