El coro del pío-pío

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, saludando al alcalde de Elche, Pablo Ruz, con la carta en la mano, en la edición de Fitur de este año. / JOSÉ OLIVA / EUROPA PRESS

«A largo plazo todos estaremos muertos» - John Maynard Keynes (1883-1946), economista británico

Llevamos ya casi un mes deambulando por este incierto 2025 pero en unos días (el 29 concretamente) asistiremos a otra celebración de año nuevo, el chino en este caso. Nada menos que el 4723. Será el año de la Serpiente (y encima, de madera), un animal mitológico que según la tradición es misterioso e impredecible, pero también simboliza la sabiduría, la espiritualidad, la regeneración y la riqueza (para algunos, al menos).

Coincidiendo con este hecho astrológico acaba de publicarse un estudio científico sobre las denominadas ondas de coro, unas misteriosas vibraciones cósmicas que emiten un sonido parecido al trino de unos pajaritos por la mañana, y que nos llegan desde un lugar inesperado del espacio, a unos 160.000 kilómetros de distancia. Pese a su aparente buen rollo ornitológico, son unas perturbaciones peligrosas, porque pueden acelerar los electrones, afectar a los astronautas y los satélites, y perjudicar las comunicaciones terrestres. O sea, que ojito con embelesarnos con el trinar de un gafarrón porque puede que nos esté cayendo encima una lluvia de ondas de coro de aúpa.

Algún analista ocioso ha interpretado estos dos hechos, el año de la Serpiente y las ondas corales, como una epifanía del segundo advenimiento de D. J. Trump, pero los científicos de la NASA no han podido determinar con certeza esta hipótesis antes de ser despedidos y reemplazados por asalariados fijos discontinuos de Elon Musk. Habrá que estar atento a las señales (y a los trinos).

En cualquier caso, todo ello no ha sido óbice para que el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, se marchase a Fitur a pregonar el cielo en la tierra de las palmeras, ajeno a la invasión de ondulaciones de coro. La feria turística es un buen escaparate para dar a conocer Elche y su cruz de la concordia, entre otros atractivos de barrios y pedanías, y mejor si la timbrada voz solista del alcalde se acompaña con el coro de medio equipo de gobierno y algunos tenores invitados, como el president Carlos Mazón y el jefe de filas de ambos, A. N. Feijóo, aunque desafinen entonando el Aromas Ilicitanos.

Tuvo ocasión Ruz, incluso, entre presentaciones, saludos y reparto de detalles, de entregarle una carta a los Reyes, Felipe y Letizia, durante su visita a la zona de la Comunitat, donde está enclavado el estand ilicitano, con algo más de holgura que en ediciones anteriores. Misiva que el alcalde ilicitano improvisó de su puño y letra al enterarse de la parada de sus majestades para saludar a los alcaldes, y que por poco no llega a sus destinatarios. Con la emoción y los codazos y pisotones por saludar, a Ruz se le escurrió de las manos la carta justo en el momento clave, cayendo a los mismísimos pies reales. Sin embargo, Mazón la recogió raudo y veloz (para que luego le acusen de que tarda en reaccionar y no tiene reflejos) y se la entregó a don Felipe, quien a su vez la trasladó a la reina.

«Pablo, que son los reyes de España, no los Magos de Oriente. A los de aquí no se les entregan cartas pidiéndoles regalos», dicen que le susurró un asesor suyo. «Los reyes son los reyes, vengan de donde vengan», respondióle Ruz. Lo que el alcalde le pidió al rey por escrito y verbalmente fue que viniera a ver el Misteri este Año Jubilar (su madre ya lo presenció en 1985) y que si aceptaba la invitación iba a sentirse como en el cielo aun estando en la terrenal tribuna de Santa María. La cosa ya se verá, vino a decir el rey sin decirlo, pero para evitar incidentes epistolares por los nervios en un momento trascendental, en lo sucesivo sería recomendable enviar las invitaciones por email a la Casa Real, que las cartas a veces se extravían entre tantas manos y codazos oficiales.

Como no podía ser de otra manera, Mazón arropó los esfuerzos de su amigo Ruz (y del resto de la Comunitat, por supuesto) y recalcó, una vez más, y por si no había quedado claro en sus 16 visitas anteriores al municipio, que Elche es mucho Elche y sus encantos, muy encantadores. Pero de las Clarisas, Santa María o la Ronda Sur no dijo nada, denotó alguien de un estand de al lado. No tocaba, aquello iba de turismo y de jubileo así en el cielo como en la tierra. Hay que estar más atento.

La visita a Madrid se producía mientras en el pueblo arreciaban las voces desde organizaciones de izquierda, feministas (según cuales) y colectivos de siglas diversas reclamando la dimisión / cese de la portaVox Aurora Rodil por sus declaraciones «tránsfobas» al proclamar en una entrevista que las mujeres transexuales no son intrínsecamente hembras. Una afirmación que ya había reiterado anteriormente en el pleno municipal sin repercusión alguna ni rasgaduras de vestiduras unisex hasta la fecha.

Es habitual que la concejala y médica pregone sus sólidas convicciones contrarias a la autodeterminación de género y otras moderneces woke, hasta el extremo derecho de explicar didácticamente en una sesión plenaria que aunque a Pablo Ruz se le ocurriese autodeterminarse como mujer (supuestamente, claro está) no por ello se iba a transmutar en una fémina. No llegó a referirse a las peras y las manzanas, pero quedó clara la exposición sin necesidad de proclamar que le gusta la fruta.

Ahora Rodil ha despertado airadas críticas, incluso por parte de los socialistas, cuya militancia (femenina y masculina), por cierto, está profundamente dividida respecto a la reciente ley de libertad sexual y sus consecuencias en el feminismo clásico no fluido. Así que seguro que la edil estará encantada con el revuelo que ha provocado, mientras recibe el pleno apoyo por parte del alcalde, al entender este que su socia estaba simplemente usando su libertad de expresión y de autodeterminación biológica como hembra. Y encima, a más abundamiento, viene Trump (al que probablemente Rodil profesará tan profunda admiración como su jefe de filas, Abascal) y dice que ya a efectos legales solo existirán dos géneros en su país: masculino y femenino. Los demás, que se vayan decidiendo a cuál se adscriben o los expulsará a México (o Groenlandia).

Y siguiendo la rabiosa actualidad municipal, resulta curioso, como decía el famoso son cubano, cómo cambian los tiempos, qué te parece, aunque no tanto las formas. Por ejemplo, el tándem gobernante PP-Vox ha rechazado 47 de las 48 alegaciones de PSOE y PP al presupuesto municipal, alegando que no se ajustan a los criterios que establece la ley. Que es justo lo que el anterior gobierno de izquierdas argumentaba para no admitir las decenas de enmiendas que presentaban los actuales gobernantes, causando en ellos airadas y quejumbrosas protestas. Donde las dieron ahora las toman o viceversa.

Sucede algo parecido (o similar) con la protección del convento de la Merced (antiguas Clarisas). Ruz se descoyuntó en la oposición de tanto oponerse a la instalación de un hotel boutique en el histórico edificio y reclamar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) (solo lo era la torre) e incluso se aprobó en el pleno solicitar tal grado de protección a la Generalitat. Pasó el tiempo, cambiaron las tornas políticas y no ha habido ni bic cristal ni bic naranja. Ahora se quedará (si se aprueba de nuevo) en Bien de Relevancia Local (BRL), una categoría inferior.

Una triquiñuela que ha desvelado la oposición, ante la falta de explicaciones del alcalde y los suyos. ¿Será este cambio de postura una evidencia palmaria de que los efectos de las ondas de coro ya se están haciendo notar en algunos humanos? Gobernantes, para más señas, que son los más expuestos a las emanaciones cósmicas al encontrarse arriba del todo de la pirámide administrativo-gubernativa.

En fin, que la serpiente de madera nos sea propicia este año y las ondas de coro no nos machaquen demasiado, que bastante trinar disonante tenemos ya por aquí. Pío, pío…