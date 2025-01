Hay que ir a las fuentes

Protesta de los trabajadores de los centros sociales /

Con esta frase y en tono jocoso, nos reconducía un muy buen amigo y compañero de trabajo, cuando nos enfrentábamos a un asunto complejo al que no acertábamos a dar respuestas satisfactorias. Lo que comenzó de forma jocosa se convirtió en una de nuestras mejores herramientas de trabajo. Al comenzar a escribir este artículo de opinión, respecto a lo ocurrido con el despido de casi 200 profesionales del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, he creído necesario ir a las fuentes, para intentar analizar con el mayor rigor posible, las causas y consecuencias de este hecho. A través de los numerosos artículos publicados, hemos conocido posicionamientos de profesionales, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales… y también de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y del propio Ayuntamiento de Alicante.

He acudido a las fuentes normativas, y no cabe duda de que disponemos de una sólida estructura legal que reconoce el sistema público de servicios sociales como la garantía de derechos de las personas y colectivos más desfavorecidos. Uno de los pilares del estado de social y democrático de derecho, decimos con orgullo, pero sabiendo de las demoras inaceptables en dependencia, en la gestión de la renta garantizada de ciudadanía o , simplemente en conseguir una cita para que los profesionales de servicios sociales valoren la situación de necesidad en la que se encuentra una persona o una familia. Como en otros muchos asuntos, este reconocimiento formal de derechos no tiene relación con la efectividad de los mismos, con conseguir que prestaciones y servicios lleguen, en tiempo y forma, a las personas que lo necesitan y tienen derecho a su percepción.

Se pretende abrir un debate, sobre si la prestación de los servicios sociales es una competencia propia de los ayuntamientos, para desde ahí, cuestionar la responsabilidad de lo ocurrido incluso la suficiencia financiera con la que están dotados. Las fuentes a las que he acudido, en este caso la normativa estatal y autonómica, que regula el régimen local y la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, no dejan lugar a dudas, “es competencia propia de los ayuntamientos la provisión y gestión de los servicios sociales de atención primaria básicos y los específicos de infancia, discapacidad, salud mental, así como la dotación de espacios, equipamientos y personal suficiente y adecuado”

Acudiendo a la fuente de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos queda claro el establecimiento de un “sistema de responsabilidad financiera compartida entre las distintas administraciones públicas, a fin de garantizar la provisión de unos servicios sociales de calidad a la ciudadanía en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, a través de una colaboración financiera entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos” Para comprobar si esto se había producido en el caso del Ayuntamiento de Alicante ,he acudido a la fuente del llamado Contrato Programa que es el instrumento que permite la coordinación técnica y financiera entre Conselleria y Ayuntamiento. Compruebo que el contrato programa suscrito, que finalizó el 31 de diciembre de 2024 y que cubrió el periodo 2020-2024, tenía una dotación presupuestaria por un importe de más de treinta y nueve millones de euros, para el citado periodo ( contabilizando las dos mejoras presupuestarias producidas por adendas incorporadas en los años 2022 y 2023)

El Contrato Programa se reconocía por las partes firmantes como “ un instrumento, idóneo para articular los compromisos financieros y la relación de coordinación interadministrativa entre la Conselleria y el Ayuntamiento” Si se firmó en esas condiciones, reflejando además que se tenía en cuenta lo vigente en materia de condiciones laborales y económicas del personal funcionario del Ayuntamiento de Alicante, por lo que, en mi opinión, no cabe argumentar la insuficiencia financiera como causa del despido de los profesionales. Sigo en mi análisis, buscando las fuentes que me permitan conocer de la complejidad administrativa y financiera que impidió la prórroga del contrato programa para el periodo 2025-2028 asegurando, de esta forma, la estabilidad de los/as profesionales y la continuidad de las prestaciones y servicios, evitando cualquier tipo de perjuicio a las personas que los necesitan.

Me encuentro con que la Conselleria de Servicios Sociales ha remitido, durante el año 2024, tres Circulares Informativas (marzo, junio y noviembre) indicando a los ayuntamientos que se aseguraba la continuidad del contrato programa por el periodo 2025- 2028, recordando al Ayuntamiento, su obligación de garantizar la estabilidad en el empleo de los profesionales que configuran las plantillas de los equipos de atención primaria básica. Expresamente indica que “los ayuntamientos que no hayan incorporado las plazas a su RPT ( plantilla estructural del ayuntamiento), y que por tanto no pueden consolidar, deberían validar los procesos selectivos que dieron lugar a las contrataciones de las plantillas del Contrato Programa 2021-2024 para que el personal contratado pueda continuar desarrollando la labor en el periodo 2025-2028. Se sigue insistiendo en que “Resulta de vital importancia dar continuidad a la prestación de los servicios sociales implantados, garantizando el derecho de las personas usuarias a seguir recibiendo los mismos con las máximas garantías.”. En la circular informativa de noviembre de 2024, se indica que los ayuntamientos no deberán presentar nueva solicitud para suscribir el nuevo contrato programa 2025-2028, iniciándose de oficio por la propia Conselleria, lo que supone una gran simplificación de la tramitación administrativa

Ir a las fuentes sigue siendo la mejor de las formas para resolver las dudas e intentar dar respuesta a cuestiones complejas. Los responsables del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda deberían recurrir a las fuentes, sobre todo a las personas y colectivos en riesgo y situación de vulnerabilidad que han visto vulnerados sus derechos por su falta de compromiso político y por la ineficacia de su gestión .