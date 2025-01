Fotograma de Queer, de Luca Guadagnino. / INFORMACIÓN

No por previsible fue menos frustrante. Queer se mantuvo nada más que una semana en cartel. Ni siquiera tuvo el que me gusta denominar pase de la cortesía de la segunda semana, para que los rezagados la pudiesen recuperar. La exquisita película de Luca Guadagnino, que viajó desde la sofisticación de Call me by your name hasta el descenso a los infiernos de William Burroughs, recibió idéntica acogida a la que tuvo el título español sorpresa del año, Por donde pasa el silencio, la opera prima de Sandra Romero que pasó de puntillas por nuestra cartelera y que figura entre lo mejor de 2024.

Las películas que no alcanzan la segunda semana en la cartelera son aquellas que han sido recibidas por el público con soberana indiferencia. Al no alcanzar unas cifras mínimas de espectadores durante el fin de semana de su estreno, son levantadas para dejar hueco a los estrenos de los viernes.

Quede el efímero paso de Queer por la cartelera alicantina como síntoma. Recuerdo, sin ir más lejos, una sesión conmemorativa de los derechos LGTB, organizada por la Universidad de Alicante en su sede de la calle Ramón y Cajal, a las puertas del pasado verano, una de esas tardes en las que el calor y la humedad apretaban. En la mesa de ponentes estaban el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá y el periodista Ricardo Olmeda. Entre el público, restando a los organizadores, apenas éramos cuatro. En cualquier mesa de una terraza habría más gente. En aquella charla, como en el paso fugaz de Queer por la ciudad que habito, sentí cierta desolación ante la indiferencia ciudadana, al constatar por enésima vez cómo lo que a mí me concierne se la trae al pairo a mis vecinos. Me pregunté dónde están mis iguales.