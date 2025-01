Se lo llevó una opa

«No está encima de la mesa. No es algo que se esté planteando y, si me pregunta qué condiciones deberían darse para que se planteara, no lo sé». Así de tajante respondía el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, el 22 de marzo de 2023, cuando, durante el habitual encuentro que la entidad celebra con la prensa antes de su junta de accionistas, se le preguntaba por enésima vez por un posible regreso de la sede del banco a Cataluña.

Desde que el consejo de la entidad aprobó el cambio de domicilio social a Alicante, el 7 de octubre de 2017, la cuestión sobre del regreso era habitual en cada comparecencia pública que celebraban los responsables del Sabadell. Y la respuesta siempre fue la misma. «Cuando se da un paso de este tipo es indefinido, no tiene caducidad», aseguraba el propio Oliu a los pocos días de aquel primer cambio, algo que se encargó de repetir hasta la saciedad.

Entonces era a la opinión pública catalana a la que había que convencer de la necesidad del traslado, para lo que, al igual que ahora se intenta transmitir en Alicante, se trató de quitar importancia a la ubicación del denominado domicilio social, que, venían a decir, no era más que una dirección a efectos fiscales.

Un banco nacional

Los responsables jugaron la baza de que el Sabadell se había convertido en un banco de dimensión nacional, con una sede operativa en Barcelona (Sant Cugat), otra de representación en Madrid (donde el banco tiene la sede de su departamento de presidencia desde hace años) y otra social en Alicante, además de centros corporativos en Asturias y otras zonas con importante implantación de la entidad. Algo así como el «café para todos» que se aplicó a las autonomías en los ochenta.

La sede del Sabadell en Alicante. / Jose Navarro

Una y otra vez, tanto Oliu, como los dos consejeros delegados que ha tenido el banco en este tiempo –el catalán Jaume Guardiola y el actual, César González-Bueno– defendían las bondades de esa estructura, vinculaban el cambio de domicilio a «circunstancias excepcionales» y aseguraban que, mientras no volviera a ocurrir nada de una relevancia semejante, no veían razón alguna para, ni siquiera, plantearse un nuevo cambio.

Y, por si había dudas, no, la normalización del clima político en Cataluña no era un motivo que consideraran por entonces razón suficiente para hacer de nuevo las maletas. Vamos, que a menos que resucitara el movimiento cantonalista o una catástrofe devastara la ciudad, de Alicante no les movía nadie.

La última comida

La última vez que Oliu negó un posible cambio de sede en Alicante fue en la misma comida con la prensa del año pasado. Era el 9 de abril. Para entonces probablemente el banquero catalán ya habría mantenido alguna conversación con su homólogo del BBVA, Carlos Torres, sobre retomar las negociaciones para una posible fusión, que quedaron aparcadas a finales de 2020, al no entenderse con el precio. Lo que seguramente no imaginaba es que Torres no aceptaría un segundo no y lanzaría una opa hostil, la primera del sector financiero español en 37 años.

Desde ese momento, el Sabadell se ha visto obligado a sacar toda la artillería a su disposición para defenderse de un adversario muy superior en tamaño. Desde el punto de vista económico, su gran baza es la lluvia de dividendos y recompras a los que destinará un mínimo de 2.900 millones de euros con los que quiere convencer a sus accionistas para que rechacen la oferta de venta al BBVA. Pero sabe que esta estrategia se puede ir al traste si su rival decide aumentar su oferta en el último momento, como apuntan cada vez más analistas que podría ocurrir.

Por eso, los responsables del Sabadell consideran clave el apoyo social y político. Así, no han dudado en reclamar el respaldo de todas las organizaciones empresariales y de los gobiernos autonómicos de aquellas comunidades donde tienen implantación, consiguiendo una auténtica ola de solidaridad en estos territorios.

Oliu, durante una visita a Alicante. / Pilar Cortés

La decisión de la CNMC de pasar el análisis de la operación a fase dos dio oxígeno a los directivos de la entidad, pero el posterior rechazo del organismo presidido por Cani Fernández de la personación de las entidades que apoyaban al banco generó nuevas dudas.

Así las cosas, Oliu y su equipo decidieron jugar la baza de la sede, a pesar de las consecuencias de imagen que podía tener en Alicante, una provincia que aporta el 12 % de la clientela y de la que depende el 10 % del balance de la entidad. El objetivo era contribuir a la imagen de normalidad que el socialista Salvador Illa trata de ofrecer de Cataluña desde su llegada a la Generalitat y, con ello, reforzar también las tesis del Gobierno central y su estrategia de venderse como el único capaz de garantizar la estabilidad en todo el país.

Es decir, hacer un favor al Gobierno, confiando en que se lo devuelva en forma de unas condiciones tan estrictas por parte de Competencia que hagan desistir al BBVA de su objetivo, o bien con un veto directo a la fusión de ambas entidades, aunque este último se haga con la mayoría del capital del Sabadell.

Consecuencias para Alicante

Lo que está por ver son las consecuencias para Alicante. Por mucho que se trate de restar importancia, lo cierto es que el traslado supuso un cambio de actitud de la entidad hacia la provincia, sobre todo en lo referente a determinadas herencias recibidas de la CAM que nunca gustaron a sus responsables. «Los bancos no tienen obra social», señalaba Oliu los primeros años tras quedarse el negocio de la desaparecida caja cuando se le reclamaba más implicación. Un ejemplo fue lo que ocurrió con el Teatro Principal, por entonces copropiedad del Sabadell y del Ayuntamiento de Alicante, cuando en julio de 2017 desde el banco pidieron atajar el déficit que el organismo cultural soportaba. Unas exigencias que se rebajaron notablemente después de que el banco pusiera en toda su documentación oficial la dirección de Óscar Esplá, 37.

Desde entonces, el banco también ha favorecido la llegada a la ciudad de otras compañías con importantes contratos con él, como la multinacional DXC. Y su presencia también ha servido de tarjeta de presentación para los responsables municipales y de la Generalitat para atraer otras inversiones. Si un banco del Ibex 35 tiene su sede en Alicante, ¿por qué no van a abrir delegación otras grandes compañías?

Un atractivo que ahora se pierde. El Sabadell se ha comprometido a mantener el arraigo y desde la entidad aseguran que, más allá de la celebración de la reunión de sus consejos consultivos o del Premio a la Sostenibilidad Marina, habrá nuevos gestos hacia la ciudad y hacia el conjunto de la Comunidad Valenciana. Habrá que estar atentos.

