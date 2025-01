Y no pasa nada. / INFORMACIÓN

Coherencia: «Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan». Es decir, que hay una correspondencia entre el pensar, sentir y el actuar de una persona. Creo que es lo que más escasea a día de hoy en el panorama político.

Porque cada vez es menos sorprendente, por desgracia, que un representante público defienda una postura y la contraria, a veces con una diferencia de apenas unas horas. Que eso antes, con las hemerotecas en papel y la ausencia de redes sociales, quedaba casi en nada; sin embargo, a día de hoy, todo se reproduce, se conserva y se magnifica, y donde dije «Digo» ahora digo «Diego» y mañana me despacho con un «Depende».

¿Y qué les parece que en una instancia se pueda votar una cosa y la contraria en otro foro? Imagino que eso tiene que ver con la disciplina de partido, que te priva de la capacidad de raciocinio y te hace deudor casi hasta la esclavitud, porque normalmente esos políticos no tienen ni tendrían futuro donde los garbanzos se ganan con esfuerzo. Así que sí: ver, oír, callar (o defender lo indefendible) y votar lo que te digan.

Por eso se puede trabajar desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico (?) para el cierre de las centrales nucleares y, sin embargo, votar en Bruselas el reconocimiento de esta energía como limpia. E, incluso, presentarse en Almaraz a manifestarse siendo parte del Gobierno que ha decretado su apagón.

También les digo que se puede decir que Madrid está abierta a todos los inmigrantes que quieran llegar, al tiempo que se acusa al Gobierno de mal repartirlos por las comunidades y, a la vez, protestar por la construcción de un centro de menores no acompañados en tu localidad.

O se puede intentar imponer con una mano la reducción de la jornada laboral para facilitar la vida a los trabajadores, mientras que con la otra se retrasa la edad de jubilación. Incluso beneficiar fiscalmente a Cataluña y luego irse a Andalucía a reclamar igualdad territorial.

Y no pasa nada, que lo sepan ustedes, porque nuestros gobernantes nos han tomado la medida y saben que hagan lo que hagan, ellos siguen viviendo de lo público, que no es de nadie y por eso lo reparten como estiman oportuno. Y gracias a la estrategia de polarización y enfrentamiento que inauguró el insigne ZP, y al carácter envidioso y cainita de los españoles, la mitad de la población está dispuesta a tragar verdaderos sapos con tal de que los demás, los contrarios, traguen, además de los sapos, las culebras.

Así que es posible que no tengamos remedio, porque hasta la fecha todos los que han tocado poder han demostrado que la coherencia no es lo suyo, y a los que aún no han cogido silla ya se les han visto pinceladas del mismo corte. Por todo ello, se echa en falta una sociedad civil capaz de responder con contundencia a tanta desvergüenza, porque parece que nuestra adorada Constitución, al final, sólo ha servido para dejarnos votar cada cuatro años. Qué buen día para ser argentinos… Al menos saben a qué atenerse.