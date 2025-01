Sin cine europeo

Carta de ajuste de TVE en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Por el momento desaparece la película de los sábados de La 2. Como lo leen. El cine independiente, el cine de autor europeo avalado por los premios de los festivales de Cannes, Venecia y Berlín ha sido suprimido para dar cabida a los reportajes de Documaster. El programa cuya entradilla lleva a cabo con impecable dicción Oriol Nolis ha tenido que trasladarse hasta ahí para dejar hueco a 59 segundos, relegado de La 1 por haber logrado una audiencia testimonial. El buen cine ha caído como una ficha de dominó por culpa de unos programadores turulatos (por emplear un eufemismo).

El asunto da para reflexionar. Atención a la paradoja: dado que TVE sólo tiene ojitos para su canal Premium y cómo La 2 está siendo desmantelada a falta de programas de producción propia buenas son las películas, y tanto la noche del martes como del jueves se completan con cine.

Si sumamos la cita con los clásicos del lunes y las dos sesiones de cine español de los viernes y los domingos, más la incorporación de los títulos que se reponen los martes y los jueves, comprobaremos cómo la única velada en la que La 2 no emite cine, a partir de esta semana, es la de los sábados. Justo el día en que salían en antena los títulos más exigentes y apetecibles para el aficionado. De locos.

El panorama no puede ser más desalentador. Primero se suprimieron los programas culturales de la franja de tarde (Detrás del instante, This is philosophy, Escala humana) y ahora le toca al mismísimo prime time.

¡Y pensar que cuando hace una década se instituyó Historia de nuestro cine de lunes a viernes hubo voces que se quejaron porque monopolizaban todas las noches! Quién las pillara ahora, cuando en lugar de menú del día se sirve comida de rancho.