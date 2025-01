Generación de cristal...Baccarat, Murano, berilo rojo

Es media mañana y acompaña el tiempo. Me siento a la mesita de una plaza céntrica a tomar un café. De fondo, un plasma vomita continuamente noticias relacionadas con la devastación que asoló nuestro país hace semanas. El incremento de noticias negativas y encendidos debates nos expone a la visión de imágenes impactantes, cosa que a muchos genera ansiedad e incluso agotamiento emocional. Expertos han recomendado al respecto limitar el tiempo de exposición a las noticias, pausas que deben dedicarse a actividades físicas dejando a un lado los temas digitales y redes sociales, eligiendo fuentes que sean de confianza, equilibradas y diversas.

Son muchos contertulios y escritores, algunos de cierto postín, los que han cuestionado la actitud de los jóvenes en estos últimos tiempos. El que esto escribe reflejó su opinión en cuanto al comportamiento de ciertos jóvenes; obviamente, sin generalizar.

Han sido días de infamia por la actitud falaz de los políticos, estos sí en términos generales, en un grado de confusión con discursos desequilibrados y vociferantes, y la falta de concienciación junto a las descerebradas opiniones de negacionistas y demás ralea de gurús que sólo aportan desasosiego en circunstancias tan devastadoras. También la falta de pedagogía sobre los episodios acontecidos en la DANA y cuyo análisis en cuanto a prevención es complicado. Se analizan y recaban estudios científicos, de correlación con el tiempo que impiden que las conclusiones se den con rapidez. Tal vez demasiada sobre reglamentación. Con sinfín de burócratas que desde los despachos se dedican a crear disposiciones. Decía Montesquieu: «Leyes inútiles debilitan las necesarias». En fin, desorientados por completo con la actitud de todos... Bueno, de todos no.

Me disturba leer y escuchar ciertas opiniones vertidas, derramadas desde la atalaya de las actitudes adultocéntricas que atribuye a los jóvenes muchas características negativas.

La preocupación y el temor al compromiso de una generación que parecía apuntar a que terminaría refugiándose en la superficialidad es, o mejor dicho era, general. Como toda generación, en su concepto nuestros jóvenes han recibido las mismas influencias culturales y han sido expuestos a los mismos acontecimientos históricos. Aunque este concepto tiene algunas limitaciones, pues las realidades pueden ser muy diferentes en función de distintos aspectos sociológicos.

Características negativas como la supuesta fragilidad o la falta de cultura del esfuerzo. Ya a Aristóteles se le atribuía la frase:»Nuestra juventud ama el lujo, se burla de la autoridad, está mal educada y no tiene ningún respeto por los mayores. Nuestros hijos son tiranos...». Y un montón de etcéteras más.

A lo visto, la conducta exhibida en esta desgracia por nuestros jóvenes desmonta cualquier tipo de prejuicio dibujando otra realidad. Resulta que la tan manida desidia no se da en la inmensa mayoría de ellos. Que no todos abusan de las pantallas y que no están pendientes de sus peores perspectivas de futuro, ni han perdido el sentido de la realidad. Por el contrario: han demostrado tener desarrolladas las habilidades socio emocionales, y por tanto son más resilientes. Estos chicos y chicas no son los que todo lo protestan con caras largas y hablan a gritos, rebeldes y sarcásticos. En absoluto.

Derrochan grandes dosis de empatía y simpatía hacia los afectados, sin dejar de lado un alto grado de sentimentalidad. Que han sustituido, más que complementado, las tareas de auxilio con conmovedora pasión. Jóvenes depositarios de las fantasías, los miedos, la furia y las desilusiones que transpiran. Demostrando una enorme generosidad sin apenas capacidad organizativa, sin saber dónde comer, dormir... Ayudando, luchando a brazo partido en lo físico, económico y anímico a gente que lo ha perdido todo.

En las desgracias que nos llegan en momentos en los que nos creemos invulnerables, eternos casi. En un momento que nos lleva casi a estar dominados por el caos interior y el desorden vital, surge este destello de belleza. Un señuelo para seguir creyendo en la condición humana.

Los hechos indican demasiadas veces que vivimos en un mundo que carece de un propósito o sentido último. Con el comportamiento de nuestra juventud se demuestra que es posible encontrar valor en nuestras vidas. Ellos dan vía libre a lo mejor de sus creencias religiosas o ideológicas, por lo que con sus hechos verifican las respuestas a sus preguntas espirituales.

El valor de comunidad ha sido elevado al grado sumo. Muestro mi admiración y respeto por esa fortaleza, frescura, energía e impulsividad; la falta de prejuicios políticos o ideológicos que han sido valores extraordinarios para aliviar a los damnificados y darnos un ejemplo difícil de calibrar por su magnitud.

No sois generación de cristal. Sois de cristal berilo rojo, el más puro diamante.