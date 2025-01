"Universos paralelos".

Ya lo he contado aquí más de una vez: me encantan los podcast. Es una forma concreta, a veces breve y otras no tanto, de sentirte acompañada, seguir aprendiendo y estando informada al mismo tiempo que puedes hacer otras cosas, desde ir de compras hasta comer.

Es cierto que este año me he propuesto que mi palabra del año sea PRESENCIA. De esta forma, abrazas el año que empieza envuelta en esta palabra, y es una especie de guía. Pues bien, en honor a mi amiga Teresa, que todos sabéis, falleció de repente, decidí que mi palabra del año sería la ya mencionada. Es decir, todo aquello que haga durante estos 365 días, lo haré de la forma más consciente posible para estar presente cada segundo en lo que hago o en lo que soy. Pues bien, los podcast son esa afición que me permite «saltarme ese principio» y hacer dos cosas al mismo tiempo, pues me entretiene mucho y me abre nuevas vías de conocimiento. Además, reconozco que soy una fanática del sonido más que de la imagen, quizás por eso me gustan tanto. Empecé a escuchar este tipo de formatos en la pandemia, pues mi vista acababa agotándose mucho y no siempre tenía ganas de escuchar audiolibros (mi otro gran descubrimiento que dejaré para otra ocasión). Me ayudaba a entretenerme con temáticas diferentes y aproximarme a otra realidad que, aquellas personas que me conocen bien saben, que es mi debilidad: profundizar en el conocimiento del otro lado del charco, específicamente Latinoamérica. Empecé a observar cómo profundizaba en otras realidades, no únicamente de aquellos países que conocía más a fondo por las telenovelas, sino muchos otros como Puerto Rico, República Dominicana o la ciudad de Miami, que se ha convertido en el lugar predilecto para la emigración latina en el mundo.

Otros artículos de Laura Soler Azorín ESPEJO Vergonya, cavaller, vergonya Espejo Democracia venezolana ESPEJO Respeto

Hace muchísimo tiempo que tenía la ilusión de crear uno propio, pero nunca llegaba el momento oportuno.

Tuvo que llegar mi amigo de Venezuela, Edgar Rocca, que vive en Alicante junto a su familia, un cineasta con el que compartimos muchas inquietudes culturales, políticas y sociales, para adentrarnos en esta aventura que nos divierte, nos aporta y nos enriquece. Esos dos universos paralelos de una política con discapacidad, un director de cine inmigrante, un venezolano y una española, pero por encima de todo, dos amigos que hablan acerca de aquello que les ocupa y les preocupa de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, sin ambages. En YouTube, a través de audio, nos podéis escuchar bajo el nombre de «Universos Paralelos Podcast».

Pero os debo confesar, para terminar, que todo este proceso me ha recordado a mi madre, pues la radio era un elemento que siempre estaba presente en nuestra cotidianidad en mi casa. Llegaba a ser un miembro más de la familia. Ahora con los podcast, uno puede elegir qué quiere escuchar entre una amplia variedad de temáticas, no únicamente de emisoras, y si bien es cierto que el efecto sorpresa de las ondas hertzianas se ha perdido, lo que no desaparece es la magia de la conversación (en la mayoría de los casos) o del afán de aprender, que aquel aparatito con antenas nos proporcionaba. Nos hacía compañía y nos proporcionaba buenos ratos.

Así que espero que, al igual que a mi madre, mi podcast «Universos Paralelos» os proporcione buenos ratos, reflexiones y nuevas perspectivas de vida sobre los diferentes temas que allí tratamos, como la inmigración, el conflicto venezolano o la inteligencia artificial.

Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando unimos los universos paralelos de una cuarentona de Alicante con un treintañero de Caracas. Estos universos paralelos que van y vienen... antes era un electrodoméstico llamado radio, ahora es un teléfono móvil; cambia la forma, pero no el fondo. El sonido y las inquietudes siempre acompañan a las personas. Por eso me permito daros a conocer mi nueva criatura.

Os esperamos todos los viernes a las 11:00 de la noche en la plataforma de YouTube o en cualquier momento del día o de la noche (ventajas de la tecnología). Espero que disfrutéis de este podcast tanto como nosotros, pues cuando se unen universos paralelos, siempre generan nuevas sinergias que se traducen en nuevos aprendizajes y emociones. Gracias por permitirme compartiros este viaje sonoro que tanto disfrutamos mi compañero en esta aventura, Edgar, y yo. Os esperamos.