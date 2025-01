A vueltas con el "yo sí te creo". / Elisa Martínez

El tan repetido «sí es sí» poco ha cambiado de verdad en la acreditación de un delito de sexual. Siempre se exigió el consentimiento que podía ser expreso o tácito, es decir, derivado de actos de los que se podía deducir la conformidad. Y el Código Penal vigente, derivado de la reforma auspiciada por este gobierno, mantuvo, como no podía ser de otro modo, ambas modalidades de prestación del consentimiento. Expresamente, verbalizadas o tácitamente, como suele suceder en la mayoría de los casos. El cambio, de ser cierto, ha quedado, pues, limitado a los supuestos de duda, pero no de duda subjetiva, sino de duda objetiva, pues si la misma existe el sujeto será condenado por no coincidir un consentimiento real. Nada más. La duda no favorece al acusado, sino que expresa falta de consentimiento. La culpa lleva a la condena, no a la absolución. Y la duda ha de ser probada en todo caso.

Para apreciar si hay o no consentimiento y teniendo en cuenta que la declaración de la presunta víctima, la denunciante o querellante, suele ser la única prueba, debe constatarse la existencia, por tanto, de consentimiento o de su ausencia. Y han de tenerse en cuenta dos argumentos que, cualquiera que sea el discurso que se quiera elaborar en favor de una presunción inexistente de veracidad de la mujer que denuncia por ser mujer, son elementales e imposibles de superar o ignorar: el primero, que ha de confirmarse la credibilidad y veracidad de la declaración de la víctima; el segundo, que el imputado goza de la presunción de inocencia, del derecho a guardar silencio o contestar a las preguntas que considere oportuno e, incluso, a mentir. Es la declaración de la víctima, si no hay otras pruebas, el núcleo esencial sobre el que pivotan el proceso y la prueba, de modo que no puede ser favorecido con alusiones a criterios que puedan menoscabar su importancia o exigir que en estos casos la credibilidad de la mujer por ser mujer sea un elemento o presupuesto del que deba partirse. Las exigencias de este tipo chocan contra la realidad de la prueba suficiente para la condena y contra el derecho a la presunción de inocencia, de rango constitucional. El «yo sí te creo» queda reducido, por ello, a un discurso que carece de relevancia en el proceso en el que es la prueba de la credibilidad un requisito no suplido por percepciones o perspectivas de ningún tipo.

La jurisprudencia, cuando no existe más prueba que la declaración de la víctima es muy exigente en las condiciones que se imponen, pues el riesgo de ser inveraces, por motivos múltiples, condiciona a priori su admisibilidad como prueba de cargo. Y esto, en los casos de delitos cometidos en la intimidad, en los que concurran relaciones anteriores o posteriores, exige una mayor precisión o detalle.

Para que una declaración pueda ser tomada en consideración como de cargo es obligado que el tribunal indague en los elementos sustanciales de la misma y en los periféricos. Así, en la coherencia del relato, su persistencia sin cambios notables, las relaciones existentes entre los sujetos activo y pasivo del delito y, por fin, en la corroboración de lo declarado con elementos objetivos que respalden lo dicho. De ahí que los jueces hayan de interrogar a la víctima, que declara como testigo y con obligación de decir verdad, con toda la extensión que entiendan necesario para constatar y convencerse de la fiabilidad y credibilidad de su versión.

Una cosa es que la forma en que se toma declaración no exceda de la corrección o se exceda en lo innecesario o impertinente o inútil. Y otra es que, bajo excusas de la llamada revictimización se obligue al juez a no verificar las condiciones de la declaración para ser creíble y que haya de asumirlas como ciertas. O, mejor dicho, que sea el acusado el que deba demostrar que son falsas gravándolo con la carga de acreditar su inocencia. Este no es nuestro sistema constitucional y procesal que no puede alterarse en función del delito o la víctima. Nunca.

Alegar que un interrogatorio que pretenda verificar la credibilidad de lo denunciado puede impedir que las mujeres víctimas acudan a denunciar los delitos contra la libertad sexual, no es argumento y éste esconde una presunción de veracidad que no puede acogerse constitucionalmente. Porque, impedir que el juez valore las condiciones jurisprudencialmente exigidas solo puede traer consigo que se archive la causa si quien debe apreciar la declaración no llega al convencimiento de su fiabilidad. No hay otra salida y la llamada perspectiva de género o la formación en esta materia no pueden consistir en una alteración de los principios en que se sustenta nuestra Constitución, en un cambio en los valores constitucionales. E insisto. Una cosa es la forma y otra muy diferente el fondo y quienes reclaman que este último se excepcione en delitos determinados yerra porque pide lo imposible.

Hay debates de apariencia ideológica que no lo son o que, de serlo, no son compatibles con el sistema democrático. Y en ellos, aunque no se quieran dar cuenta, se encuentra el germen de cambios sociales que tienden hacia lo contrario, que no son beneficiosos para la sociedad y que hacen daño a las reivindicaciones loables que se dicen sustentar. Los excesos o los privilegios, la desigualdad que se califica de razonable por razones que desatienden el caso concreto y se basan en criterios que entrañan diferencias por motivaciones de sexo, religión o ideología, provocan reacciones sociales que, en una sociedad democrática, no tienen cabida.

La víctima debe ser protegida, pero no a costa de dotar al acusador de privilegios o de superioridad. Existen otros mecanismos para esa protección, pero nunca alterar la estructura, bases y principios del proceso penal.