La cara dura no tiene límites.

Pues sí. La cara dura no tiene límites en este país nuestro de cada día, porque cuando parece que no es posible tenerla más, está uno equivocado. Y quienes baten el récord olímpico constantemente lo vuelven a batir una y otra vez. Tiene mérito ese afán de ganar medallas y el intento continuo de poner en jaque a Pedro Sánchez en el tablero de la política. Cualquier pretexto les vale. No solo es ir en contra del Ejecutivo de coalición, sino contra el sistema democrático y la mayoría de la población española.

Eso de recoger firmas por parte del PP a favor de la revalorización de las pensiones es una de las últimas y contradictorias ocurrencias del grupo. Votas negativamente y después te quejas del resultado que tú mismo propicias. Una jugada que tiene por objeto sumar puntos y quitárselos al adversario. Al margen de la justificación esgrimida, no pueden dar un voto afirmativo para que Sánchez no se lleve el premio, y tienen que organizar uno de los habituales números circenses buscando algún tipo de rentabilidad.

Ahora toca seguir con la comedia emprendida y reclamar al Gobierno que apruebe urgentemente la subida de las prestaciones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana de Valencia que Feijóo rechazó. ¿Objetivo? Decir que, gracias a la derecha, Sánchez pasa por el aro. O que no le da la gana. En esta clase de juego consisten los trucos de los prestidigitadores populares. Sacan conejos de la chistera y ofrecen el viejo timo de la estampita. La revalorización de las pensiones nunca les ha importado, como los hechos demuestran. Son así y no lo pueden evitar. Es su pésima manera de hacer oposición. Van de samaritanos y por detrás se ríen de la ciudadanía un día sí y otro también. Es un hecho evidente. Cierto es que las pensiones son estrechas en general y que se imponen los precios. Pero si no suben es peor.

Dicho esto, ¿cuál es el plan del PP ante el problema de la vivienda, uno de los principales, junto a la sanidad, que sigue en pie y no se termina de arreglar? Liberalizar el suelo descontroladamente y bajadas impositivas. Derogar el control de los alquileres en zonas tensionadas y toda la ley de vivienda, boicoteada en las comunidades del Partido Popular y sin que se condicionen los fondos autonómicos a la correspondiente aplicación, según la propuesta de Sumar. Apoyar el negocio de los especuladores y volver a los tiempos del hoy endiosado Aznar. Frente a la clásica postura que favorece a unos cuantos, es preciso continuar apostando por un modelo de vivienda pública.

En el paquete de medidas de Sánchez se incluyen, entre otras cosas, blindar la titularidad estatal de las viviendas protegidas y limitar la compra a extranjeros no comunitarios y no residentes. El nuevo choque y los intereses partidistas están en el campo de batalla. El PP defiende un proyecto alternativo con algunas cuestiones que están en vigor. Facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años no cambia el fondo del asunto. Es decir, la necesidad de una vivienda asequible de verdad. Las deducciones fiscales a los caseros, en mayor o menor medida, tampoco parece la mejor solución.

La nueva empresa pública de vivienda, sin embargo, pretende construir viviendas sociales de alquiler asequible, en lugar de venderse a fondos buitre como se hizo durante los gobiernos del PP. Regular el mercado, de una u otra forma, resulta imprescindible, y no es cuestión de obsequiar dinero público a los propietarios para que los precios bajen. La brecha de desigualdad, entre caseros e inquilinos, quita capacidad de consumo a las familias. Y la función social de la vivienda está por encima de ciertos intereses, incluyendo la proliferación de pisos turísticos a la que hay que poner freno, lo cual no significa que la inversión privada no realice su tarea en beneficio de todos.

La esperanza de construir un mundo más justo, sin exclusiones, no se pierde a pesar de todo. El papa Francisco la mantiene aunque el depredador Trump esté residiendo en la Casa Blanca. Que ya es tener moral frente a los «pecados graves» de los falsos católicos. Este hombre quita de en medio a los infortunados y lo que le estorba. Las deportaciones masivas, la indignidad y la agenda ultra ponen el rumbo estadounidense. No es nuevo que el pontífice sea una especie de enemigo a batir por parte del líder republicano. Esta actitud recuerda inevitablemente a los patriotas y cristianos de pega que tenemos en España. Volvemos a lo mismo. ¡No! La cara dura no tiene límites.