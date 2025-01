Con las cosas del comer no se juega

Un jubilado paseando por las calles del centro de Elche / Áxel Álvarez

«El Congreso es tan extraño. Un hombre se pone a hablar y no dice nada. Nadie le escucha… Y después todo el mundo está en desacuerdo». Boris Marshalov, actor ruso.

Llevamos una semana en la que no se habla de otra cosa, en la televisión, en la radio, en la terraza del Bar Paquito, ante el mostrador de la tienda de venta de olivas y encurtidos de la plaza, lo discuten, lo relatan y lo rebaten las vecinas en las conversaciones desde las ventanas que dan al patio de luz, las charlas de los jubilados sentados al sol en los bancos de los Pisos Azules, en los parloteos de las partidas de dominó o de un lado a otro del andamio, de la vía o de la mesa de oficina y lo hacen las señoras de bien, los jubilados, los trabajadores cualificados, los no cualificados, las médicas, las jueces, los funcionarios, el que vende cupones de la ONCE y hasta el que me trae los paquetes de Amazon... Todos hablan del decreto «ómnibus», preguntándose: «¿Qué que cojones es eso? Que lo han rechazado así sin más y nos hemos quedado sin que las pensiones se revaloricen, sin ayudas al transporte público, sin las ayudas a la dana de Valencia, sin las subida del salario mínimo interprofesional y con disgusto, amargura y desconfianza», dicen sin entrar ni conocer la letra pequeña, que los políticos, por joder, nos han jodido a los de siempre, a los que menos tienen.

Para poder entender un poco qué pasa y por qué pasa, es necesario explicar, aunque sea sucintamente, qué es eso del decreto «ómnibus» y qué ha pasado.

Cuando se habla de un decreto o ley «ómnibus», se hace referencia a un texto legislativo que recoge medidas de distintos ámbitos que no guardan relación entre sí. Los decretos «ómnibus» se caracterizan por agrupar varias medidas o reformas de diferentes ámbitos en un mismo paquete, de manera que todas ellas son votadas al mismo tiempo. Son reales decretos-ley que debe respaldar el Parlamento tras ser aprobados por el Ejecutivo y cuando contienen normas de distinto tipo son bautizadas informalmente como «ómnibus».

En estos últimos años, se ha utilizado este recurso por todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los autonómicos. La noticia de esta semana es, sin duda, la pérdida del escudo social a raíz de la votación en la que el PP, Vox y Junts votaron no a la norma remitida a las Cortes por el Gobierno de Pedro Sánchez. Algunas de las medidas recogidas en este decreto que han decaído y que han suscitado debate después de no aprobarse en el Congreso son:

● Subida general de las pensiones del 2,8% en 2025 y aumento para las pensiones mínimas y las no contributivas.

● Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

● Prórroga durante los primeros seis meses de 2025 de los descuentos en el transporte público.

● Prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables.

● Ayudas para las zonas afectadas por la DANA de octubre

● Ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica en 2021.

● Ceder el palacete de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Resumiendo, este decreto «ómnibus» contenía un paquete conjunto y heterogéneo de medidas, muchas de ellas de carácter social, que sirven, y mucho, para mejorar la vida de muchos españoles y españolas, sobre todo a los que menos tienen y que más necesitan de estas ayudas: jubilados, jóvenes, trabajadores con salario mínimo, afectados por la dana de Valencia o la erupción del volcán en Canarias, etc., y todas estas medidas han sido rechazadas en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Vox y Junts, y nos podemos preguntar: ¿por qué? Y podemos llegar a varias conclusiones. El PP dice que ese decreto es un decreto trampa del Gobierno, un trágala, donde ha sometido a votación conjunta y única temas tan diversos como el escudo social y el regalarle un palacete al PNV, como si ellos no hubieran utilizado este instrumento cuando gobernaban, recordemos que cuando don Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011 su primera reforma fue un decreto «ómnibus». Con solo una ley, aprobada en Consejo de Ministros y aplicada de manera inmediata tras su entrada en vigor, el Gobierno del PP implementó recortes en pensiones, salarios de trabajadores públicos, educación, administraciones, después el Congreso la ratificó porque los conservadores tenían mayoría absoluta en esta Cámara. Como se puede apreciar, el PP utilizó el decreto «ómnibus», vaya que si que lo utilizó, pero para reducir el escudo social, no para ampliarlo o mejorarlo como pasa ahora. ¿Por qué Junts vota en contra? Pues porque quiere sacar rédito político, uno más, situación esta que provoca hastió en muchos españoles (entre ellos catalanes) y que ideológicamente está condicionando su voto. Y el Gobierno, ¿por qué presenta el decreto «ómnibus»? En primer lugar, por que es un mecanismo legal y puede hacerlo y, en segundo lugar, porque considera que es la forma de cumplir su obligación de proponer el escudo social que considera más adecuado para atender las necesidades sociales a la par que da cumplida cuenta a alguno de los compromisos políticos asumidos con otras fuerzas políticas, necesarios para mantener sus pactos.

La realidad es que el Gobierno ha presentado sus medidas sociales (revalorización de pensiones, actualización del salario mínimo, ayudas al transporte público, ayudas a las víctimas de la dana, etc.) y la oposición -PP, Vox y Junts- han votado en contra, esos son los hechos y por eso dichas medidas no se pueden aplicar, esa es la situación actual. Dicho esto, y por mucho que les pese a unos y a otros, se debe hacer un esfuerzo intelectual, racional y práctico para que estas medidas sociales se aprueben sin dilación alguna y no se perjudique más a los ciudadanos. ¿Qué que cojones saben ellos de lo que es un decreto «ómnibus»? Ellos solo quieren que se revaloricen sus pensiones, que para eso han trabajado y cotizado, que el salario mínimo que perciben se actualice y puedan vivir dignamente, que puedan utilizar el transporte público a menor coste, que puedan rehacer sus vidas aquellos que lo perdieron todo con la dana en Valencia o con la erupción del volcán en La Palma, y que nosotros, en Elche, podamos volver a hablar de las cosas que nos interesan: que el Elche está en plazas de ascenso directo a Primera, que las obras no terminan y está todo patas arriba, que lo del convento de Las Clarisas va a engrosar la lista de promesas electorales incumplidas, junto al TRAM, el final de la Ronda Sur, el proyecto de ciudad, ¡qué, joder, lo que ha costado subir la cuesta de enero y qué calor hace! Las ofertas del Lidl, los preparativos del corte de la alcachofa... ¿Qué dónde me puedo hacer las uñas? ¿En qué bar dan de tapa croquetas de jamón o dónde se puede tomar un café que sepa a café? Vamos, que volvamos a no tener que preocuparnos de la política, pues, como dijo Milton Friedman, «uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados».