Alicante y su modelo turístico.

Me llamó la atención que la cátedra creada el año pasado por el Ayuntamiento de Alicante junto con la UA planteara la creación de 20.000 plazas en 4.000 viviendas de uso turístico en barrios menos congestionados. Y aún me llama más la atención la afirmación de que este planteamiento no es la única causa que puede llevar al incremento del precio de las viviendas ni de los alquileres, siempre que no se masifique en zonas concretas y se distribuyan por distintos puntos de la ciudad, de forma que no se generen problemas de ruido y de tráfico.

¿Ese es el modelo turístico que se quiere para Alicante?

Alicante va a ser la Capital Española de la Gastronomía, un buen motivo que va a atraer turistas gastronómicos, una «especie» de visitantes con poder adquisitivo superior al de sol y playa, pero que, al mismo tiempo, busca calidad, orden, limpieza, profesionalidad, tranquilidad y buenos servicios, además de otras ofertas turísticas.

El Ayuntamiento debe volcarse en los servicios que correspondan, no podemos dejar pasar esta oportunidad que va a marcar el futuro del turismo en Alicante y de nuestra restauración, con fama consolidada gracias a la variedad de nuestros arroces y la múltiple oferta de restaurantes con cartas muy variadas que destacan a nivel nacional.

Parece ser que el 80 % de los apartamentos turísticos que tiene nuestra ciudad no están reglados y por lo tanto no aportan nada a las arcas del Estado ni crean puestos de trabajo, ni altas en la Seguridad Social, sólo sirven para que sus dueños puedan sacarse un dinerito extra, haciendo las funciones de recepcionistas y conserjerías.

Reglar el funcionamiento de las viviendas turísticas y cerrar las que no cumplan esas reglas debería ser el primer objetivo.

Las encuestas apuntan que nuestro principal problema es la falta de vivienda, su precio y el alquiler, de ahí la perentoria necesidad de habilitar suelo urbano para la creación de 4.000 viviendas de VPO. Ese es el camino para que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda en condiciones donde desarrollar sus vidas y sus profesiones, entre ellos los camareros, policías, médicos, taxistas y demás que servirán para dar un buen servicio a los futuros turistas. A partir de ahí, centrémonos en las viviendas turísticas y en ese turismo más sostenible para que nuestra ciudad no padezca masificación, el peor daño colateral del éxito turístico, como bien dice el presidente del Grupo Meliá. Si no se avanza en ese sentido, acabaremos padeciendo los problemas que tiene Barcelona, ciudad dispuesta a cerrar más de 10.000 viviendas de uso turístico, o el problema que tienen Ibiza y Palma, donde los trabajadores deben pernoctar en pisos compartidos, balcones y vehículos.

Otros artículos de undefined

Benidorm, un referente que siempre ha ido un paso por delante gracias a la visión y la profesionalidad de sus empresarios, se han puesto manos a la obra para solucionar este problema con un instrumento que ya existía: el aparthotel, un edificio destinado en su totalidad al alojamiento en estudios o pisos con varias habitaciones y cocina incorporada, con la ventaja de poder disfrutar de algunas de las comodidades de los hoteles y al mismo tiempo tener una independencia al no depender al 100 % de la restauración. Estos empresarios llevan años apostando por I+D y han logrado unir lo real con lo digital a través de un programa « Mirai Maps» donde el futuro cliente puede interactuar y conocer el destino y sus servicios. Ese es el camino a seguir.