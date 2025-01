Lo de Donald Trump ya se empieza a notar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / Europa Press

Parecía difícil que Trump, después de sus cuatro años en la Casa Blanca, con el final apoteósico de su mandato, con sus más fieles asaltando el Capitolio para revertir el resultado electoral, en todo un ejemplo de «democracia participativa», pudiera llegar a gobernar otra vez.

Pero la semana pasada tomó posesión, de nuevo, como presidente de EE UU. Un resultado sorprendente si no fuera porque allí las cosas funcionan de otra forma. Es una democracia un tanto especial. Las posibilidades se limitan a elegir entre lo que aquí podría representar Feijóo y, por otra, Abascal. No hay mucha diversidad que digamos. Por no hablar del peculiar sistema de elección del Senado.

Es verdad que Biden ha ayudado mucho a Trump a ganar. Retrasar tanto su retirada de las elecciones, de la que ha dicho estar arrepentido, pero, especialmente, su desastrosa política con el apoyo descarado a Israel, y su insensibilidad ante un genocidio como el que éste practica contra Gaza, así como su patético papel en los debates y otros actos ha sido determinante. Su sucesora en la carrera electoral, Kamala Harris, ni tuvo tiempo suficiente en ella y, además, había estado desaparecida durante cuatro años.

El resultado ahí está. Trump no defrauda. Aunque, realmente, es la defraudación personificada. Y, por si le faltara algo, ahí tiene a gente como Elon Musk y similares, que van a imprimir un giro racista, misógino y de primar sus negocios, y enfocar así las relaciones internacionales como meras transacciones comerciales en las que, siempre, EE UU debe salir ganando.

Y, para ello, ya se han anunciado las primeras medidas utilizando esa figura de las sanciones y los aranceles que, tradicionalmente, EE UU ha venido aplicando como casi dueños del mundo como son, y de que la UE, Japón y otros aceptan aún a costa de sus propios intereses en una muestra de servilismo cada vez más preocupante.

Incluso España, país poco «respondón» a estas prácticas, ha sido blanco de críticas por parte de Trump. En principio, nos colocó como uno de los miembros de los BRICS, en una muestra del analfabetismo en el que este personaje se mueve. Cuando se le hizo ver que no era así, ni se inmutó, insistió en que hay que aumentar el gasto militar y, además, comprarle a EE UU más cosas, ya que, de lo contrario, nos impondría más aranceles. Y eso que, se supone, somos amigos y aliados en la OTAN. Aunque Trump ahí no quiere sólo aliados, quiere vasallos y, especialmente, clientes cautivos.

Sus primeros anuncios, en política exterior, han sido llamativos. Ya ha cambiado el nombre al Golfo de México, ahora será de América porque lo dice él. Ya veremos qué pasa con Canadá al que humilla diciendo que debería ser un Estado más de los EE UU, y al que ya ha contribuido a cargarse a su primer ministro. Por no hablar del Canal de Panamá o de Groenlandia. En un caso ha pedido que se lo devuelvan, como si fuera de su propiedad, y, en el otro, que se lo vendan. Y, en caso contrario, ha planteado utilizar la fuerza militar para ocuparlos.

Después de lo de Ucrania y la condena internacional que se aplicó a Rusia por ello, aunque es clamoroso el silencio cuando lo hace Israel, ahora resulta que todo un EE UU se permite insinuar el uso de la fuerza contra otros países, alguno incluso de la OTAN, y como si no pasara nada, prueba de la hipocresía en la que se mueve la escena internacional siguiendo siempre los intereses de los mismos.

También se ha retirado de los Acuerdos de París sobre el cambio climático y se ha reafirmado en su apuesta por los combustibles fósiles, y ataca a las energías renovables. Incluso ha ordenado la retirada de EE UU de la OMS. No le importa, en absoluto, la salud y el bienestar de la población y, mucho menos, la de la población inmigrante o la necesitada de asilo. Horas después de tomar posesión ya estaba expulsando a gente que había ido allí a buscar trabajo como, por cierto, había hecho, en su día, la familia del propio Trump, la de Elon Musk o la de su esposa, Melania Trump.

Hipocresía pura y dura. Sus intereses no son los del resto del planeta. Incluso podría decirse que, en muchos casos, son justo los contrarios. Y habrá que plantarle cara si no queremos acabar como una especie de «protectorado» norteamericano, que es a lo que apunta descaradamente este personaje.

Su nueva apuesta por aumentar el gasto militar hasta llegar al 5 % del PIB es insostenible y pone en peligro, aún más, el estado de bienestar en Europa. En su día exigió que se subiera al 2 % y, ahora, al 5%. Y, lo peor, ya hay dirigentes europeos que lo justifican. Incluso el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que es un objetivo deseable e imprescindible y, para ello, nada mejor que azuzar el miedo a una invasión de los rusos, que siempre es resultona. Recordemos que ya en 1966 tuvo mucho éxito aquella película Qué vienen los rusos.

Y, lo más grave, Rutte dice que, si para llegar a ese porcentaje de inversión en armamento hay que recortar de otras prestaciones, incluidas las pensiones, debe hacerse para garantizar el futuro. Alumno aplicado de Trump.

Todos debemos estar vigilantes ante las decisiones que éste está anunciando, y debemos concienciarnos en defender nuestros intereses ante esta visión radicalmente imperialista que suponen. Todas las fuerzas políticas democráticas deberían priorizar los intereses españoles y europeos sobre aquellos que representan Trump y los suyos.