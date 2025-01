Toda la verdad sobre el gesto de Elon Musk

Elon Musk haciendo un gesto parecido al saludo nazi tras la investidura de Donald Trump. / DPA/ K.C. Alfred

En la toma de posesión de Donald Trump, apareció Elon Musk, e hizo un extraño gesto con el brazo, que algunos calificaron de saludo nazi. Pero, como probablemente dijo Jack el Destripador… vayamos por partes.

Ahhh, pero que vives como un ermitaño en la Font Roja alcoyana, y no sabes quién es este hombre. Hablamos de un empresario, el hombre más rico del mundo con una fortuna de 400.000 millones de dólares, nacido en Sudáfrica, de 53 años. Tiene Síndrome de Asperger, razón por la cual fue maltratado en el colegio. De niño no tenía amigos y pasó importantes penurias económicas. Obviamente, es un hombre hecho a sí mismo, que, para mi gusto, es un auténtico genio. Creó PayPal, revolucionó la industria automovilística con Tesla, fomentó con Space X la exploración espacial diseñando cohetes reutilizables, desarrolló implantes cerebrales, que pueden comunicar al cerebro humano con computadoras y teléfonos, tratando enfermedades cerebrales graves. Es el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Alguien que crea riqueza y muchos puestos de trabajo.

Es una persona neurodivergente, con una motricidad rudimentaria, y escasa capacidad de socializar. No estaba drogado ni borracho, simplemente, no se relaciona socialmente como tú o como yo, amigo lector. Entró claramente excitado y exultante, con gestos cuando menos curiosos. Es un movimiento confuso…. pero un saludo nazi no es. Después y antes de mover el brazo, dice al público: “mi corazón es para vosotros”. Por eso pasa con fuerza su mano del pecho al público, pero con una psicomotricidad muy mejorable. Hablaba de que íbamos a pisar Marte, no del renacimiento del cuarto Reich.

Es curioso que se califique de nazi a un hombre que estuvo el año pasado en Auschwitz, que habló de la persecución histórica al pueblo judío, y que dijo hace poco que el nazismo fue una aberración para la humanidad. De hecho, la Liga contra la difamación de las personas judías no vio problema en su “gesto extraño en un momento de entusiasmo”. Es decir, hablamos de alguien que ha conseguido que la raza humana avance, y que está siendo criticado por gente que lo compara con el pintor austríaco.

Sumar abandonó Twitter por ser “un altavoz de una oligarquía de extrema derecha”. Aparecieron personas que han hecho tanto por la humanidad como Gabriel Rufián, que le llamó "nazi de mierda", calificando a Twitter como "la Red social del nazi", o el periodista Antonio Maestre, colaborador de la Sexta (¿o es la Secta?¡Qué lío llevo!) que dijo que "podría ver a Musk con el brazalete con la esvástica". Amigos míos, como si queréis decir que es la reencarnación de Göring o Himmler. En vez de la política de gestos, miremos la política de los resultados. Él quiere eliminar gastos superfluos, en vez de generar deuda e inflación, como hacen otros. Desde luego, yo no censuraré a un genio porque haya hecho un gesto raro, sacado de contexto, buscando teorías conspirativas donde no las hay.

A mí me parece bien que seas de derechas, y pienses que tus impuestos, que pagas con ingresos obtenidos con tu trabajo, no deben ayudar a gente que no pega palo al agua. De la misma manera que respeto que seas de izquierdas, y abogues por medidas sociales, para que todos tengan un mínimo de dinero. Pero ninguna tendencia política tiene superioridad moral. Y, curiosamente, nadie se queja de que en las internacionales socialistas sea popular el puño cerrado. Recordando a Stalin, Ceauşescu, Mao, Kim II Sung, Pol Pot….¿por qué aquí no hay controversia? La misma situación y el mismo significado, desde el lado contrario.

Terminaré este tema con una nota histórica. Como Mussolini pretendía resucitar el antiguo Imperio Romano, los fascistas nos vendieron que ese saludo tenía su origen en Roma. Sin embargo, no hay pruebas de que la antigua Roma se saludara así a los líderes. En las estatuas, la posición del brazo es diferente, y, además, son los líderes quienes saludan, jamás los oyentes. Fue una invención, para dar un origen épico al saludo al terror. El saludo romano nunca existió.

Otros artículos de Luis Beltrán Gámir SALÍ DE CASA CON LA SONRISA PUESTA ¿Nada es imposible si te lo propones? Salí de casa con la sonrisa puesta Vive y deja vivir Salí de casa con la sonrisa puesta 50 sombras de Laporta

Saliéndome del tema, acabaré contando que el presidente de mi comunidad presentó una propuesta ómnibus, para construir una rampa de acceso en el portal para minusválidos, modificar la puerta del ascensor, facilitando el acceso de carritos, y autorizar a su prima, Elena Nito Del Bosque (amigo lector, sé sincero: ¿lo pillaste a la primera?) a abrir un pub de chunda chunda en los bajos del edificio. Y los vecinos pidieron que presente el tercer punto por separado.¿Cómo puede haber gente tan insolidaria con personas mayores con necesidad de apoyo?