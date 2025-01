Per què tenim por als llibres? / Il·lustració cedida per Antoni Miró

El semiòleg, filòsof i escriptor italià Umberto Eco (1932-2016) publicava un article l’any 1991 en la premsa d’aleshores un article titulat «Per què els llibres prolonguen la vida» reivindicava el fet de la lectura com un dels avanços més notables de la humanitat. Segons l’autor, els llibres són la memòria social, un equivalent als vells de les primeres societats primitives que mostraven la seua saviesa als més joves. Així afirmava que «el llibre és una assegurança de vida, una petita anticipació de la immortalitat», una mena d’aixopluc davant de les adversitats del present, un pòsit de coneixement construït al llarg del temps des d’on entendre els nostres orígens i el nostre desenvolupament com a espècies. Una defensa de la lectura i de la utilitat del llibre, en qualsevol dels seus formats actual, que cal recordar en una societat que viu de la immediatesa i que deixa a banda els petits plaers com la lectura perquè representa un fre a l’activitat constant de la nostra quotidianitat.

En certa mesura, podem així entendre com un sentit pejoratiu dels llibres, fins i tot com una mena d’objectes del passat sense utilitat aparent i en desús per importants grups d’una societat més alfabetitzada que mai, però amb menys pràctica lectora. Així, com a docent de matèries universitàries literàries, cada curs que comença demane als meus estudiants si els agrada llegir. Després d’exigir-los sinceritat, constate que un percentatge important de futurs graduats en matèries filològiques assumeix que no té cap tipus d’hàbit lector. S’utilitzen llibres com a part obligatòria de les matèries, no com una eina de coneixement i de plaer. Reconeixen que després de l’etapa de la infantesa, on la lectura forma part de la seua realitat, s’allunyen progressivament en l’adolescència d’aquest hàbit. On es produeix aquesta desviació? Per què no sabem els docents i els familiars transmetre els valors de longevitat com a espècie, tot prenent la referència de la conceptualització d’Umberto Eco, que aporta la lectura en la nostra existència?

Davant d’aquesta realitat, quina és l’acció en política educativa d’una institució com la Generalitat Valenciana? Ben cert és que podrien afegir-se distintes iniciatives des d’àmbits estatals o locals, però en tant que les comunitats autònomes tenen transferides les competències educatives, hem de centrar-nos en analitzar la previsió real de qui governa la nostra Generalitat. En l’actualitat, la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques és qui té les competències específiques en la matèria dins de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Busqueu la seua activitat i els seus projectes sobre la matèria: un llistat de convocatòries recurrents de subvencions i ajudes per a biblioteques i per a un migrat sector editorial sense més activitat que l’administrativa. Potser és un mal endèmic des d’anteriors governs autonòmics, però us puc assegurar que d’incentivació a la lectura, a la imbricació del món del llibre en la societat valenciana actual, no hi ha res.

Si volem trencar la inèrcia i afavorir el gust per la lectura i el coneixement de la nostra literatura, haurem de recórrer, com sempre, a la tasca individual dels docents i al caliu d’aquells nuclis familiars que han preservat aquest sagrat hàbit. Sabeu l’alegria que dona fer una nova amistat i conéixer que, malgrat la seua joventut, té costum de tenir sempre a les mans llibres per a llegir? M’agrada pensar que no és l’excepció que trenca la norma, que cada dia més anirem eixamplant un dels plaers més antics de la humanitat i que tant ens ha ajudat a progressar com a espècie. Fem aprendre als més joves de les lectures que puguen connectar amb els seus interessos, no ens obcequem –sobretot els docents– en fer llegir només els clàssics, compartim l’experiència de llegir, deixem d’amagar el nostre vici, per viure’l amb orgull i normalitat. Perquè la lectura va nàixer també com una font de plaer i de sociabilització, perquè incrementem el valor positiu davant de l’escassesa de temps que el dia a dia ens deixa: llegir és un altra forma de guanyar el temps, això és, de retenir-lo i d’ampliar el nostre coneixement de la realitat. Així farem realitat el pronòstic d’Umberto Eco: «Qui no llegeix, amb 70 anys haurà viscut només una vida: la seua. Qui llegeix haurà viscut 5.000 anys. La lectura és una immortalitat cap enrere». Siguem immortals i superem per sempre el pas del temps!