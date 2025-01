Series humanistas.

Ya no se hacen series como Pelotas y Mujeres. Ha finalizado la emisión de los trece capítulos de la primera, que se han emitido a la antigua, a razón de uno por semana, todos los lunes, cuando terminaba la película de Días de cine clásico. Lo peor del caso es que la serie no se programó ahí concienzudamente, sino que fue fruto del azar. Recordemos que hace siete meses falleció Rosa Regás en plena canícula y que fue entonces cuando los programadores improvisaron la reposición de Abuela de verano en lo que hasta ese momento había sido un hueco que rellenar con documentales vistos a lo largo de la semana. Cuando acabó la serie protagonizada por Rosa María Sardá, y estimando los buenos resultados de audiencia, enlazaron con los trece episodios de Pelotas que se han agotado ahora.

Aunque en principio parecía un contraste, asistir a una ración de cine clásico y rematar la noche con las tramas escritas y dirigidas por José Corbacho y Juan Cruz resultó más estimulante de lo previsto. Porque es curioso que esta serie comience a rezumar cierto sabor a clásico.

Rodada en Hospitalet a cargo de la productora Hospiwood (no podía llamarse de otro modo habiendo sido bautizada por la dupla Corbacho/Cruz), Pelotas fue la serie más humanista emitida en lo que va de siglo, solamente emparentada por Mujeres, cuya autoría firmaba otra dupla, la formada por Sabroso/Ayuso.

Ambas ficciones tenían la enorme virtud de contar con unos actores y actrices sabiamente dirigidos, en donde no nadie desentonaba. Más que doler, emocionó ver en el último episodio cómo fallecía Ángel de Andrés López poco antes de morir en la vida real. El personaje que encarnaba (spin off de Tapas) era un niño con cuerpo de grandullón. Se echan de menos series como Pelotas y Mujeres. No sólo costumbristas: enormemente humanistas.