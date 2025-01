Auschwitz, ¿qué más se puede decir?

Prisioneros de Auschwitz, el día después de la liberación del campo. / Archivo

La presencia de los reyes de España, hace unos días, en el campo de exterminio de Auschwitz con motivo del recordatorio del 80 aniversario de la liberación de este campo de la muerte, fue otra apuesta más de la firme defensa de España y de su monarquía por la memoria de los millones de asesinados en los campos del horror del nazismo al que la dictadura franquista apoyó de manera decidida. Entre todos esos millones de asesinados por la maquinaria de la muerte nazi hay que incluir a miles de españoles que escaparon de la dictadura franquista a Francia donde fueron capturados por los alemanes o por las autoridades francesas que colaboraron con el régimen nazi. Por tanto, los reyes de España, con su presencia en Auschwitz, no solo honraron la memoria del pueblo judío sino también la de los españoles sin patria abandonados a su suerte por Franco que no quiso saber nada de ellos cuando el régimen nazi preguntó a Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores español en los primeros años de la dictadura franquista, qué querían que se hiciese con los españoles detenidos.

Si los alemanes no destruyeron los principales campos de concentración y exterminio mientras huían cobardemente ante el avance de los Aliados fue porque no les dio tiempo. Sí lo hicieron, en cambio, con los centenares de campos de concentración de tamaño mediano y pequeño que hubo en miles de poblaciones alemanas. Cada población alemana de más de diez mil habitantes tuvo su grupo de esclavos en barracones que ya desde antes de la guerra trabajaba para esas poblaciones en condiciones muy duras. Las principales empresas alemanas que colaboraron con el régimen nazi consiguieron contratos millonarios y trabajadores sin coste alguno que provenían de los campos de concentración. Por todo ello la inicial respuesta de buena parte de la ciudadanía alemana excusando su silencio o no haber combatido al régimen nazi porque desconocían la existencia de campos de trabajo, concentración y exterminio fue una burda patraña. En la interesante película El hundimiento (2004), sobre los últimos días de vida de Adolf Hitler, hay una escena final en la que su protagonista, una secretaria de Hitler, trata de justificar el comportamiento de los alemanes con la idea de que debían haberse dado cuenta de lo que los nazis hicieron desde el mismo día que se hicieron con el poder varios años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. «¡Cómo no nos dimos cuenta!», se pregunta la verdadera ayudante de Hitler, de edad muy avanzada, al final de la película. Por otra parte, hoy día se sabe que la población alemana, después de la guerra, continuó teniendo la misma ideología nazi de odio a los judíos. Siguieron justificando las leyes raciales y, por supuesto, nada de devolver los negocios ocupados de propietarios que nunca regresaron. Fueron los hijos, en los años 60, los que comenzaron a pedir explicaciones de lo que sus mayores habían hecho. De ello habla la escritora alemana Géraldine Schwarz en su libro Los amnésicos (2019).

Una de las conclusiones que se pude obtener del estudio de la barbarie nazi es que sus principales dirigentes e ideólogos, así como las escalas intermedias de la infraestructura de la Gestapo, eran personas mediocres de inteligencia limitada que no habían brillado en ninguna área concreta. Tenían, por tanto, un resentimiento hacia las élites judías que no sólo representaban lo mejor de la economía y el mundo empresarial. Eran también los más dotados cultural e intelectualmente, tenían las mejores colecciones de arte y las mejores bibliotecas y sabían tocar algún instrumento. De la lectura del libro Eva Braun. Una vida con Hitler (Debate, 2012), de la escritora Heike B. Görtemaker, se deduce eso precisamente. La camarilla que rodeó a Hitler desde sus comienzos fue gente mediocre con vidas anodinas que se vieron investidas de un poder absoluto. ¿Cómo lograron convencer al resto de la culta sociedad alemana? ¿Por qué abrazaron el nazismo los lectores de Goethe o de Stefan Zweig). Esa es la gran duda.

Los intervinientes en el homenaje de Auschwitz alertaron de la oleada de extrema derecha que poco a poco se va adueñando de Europa. En España hay jóvenes que abrazan las ideas racistas y la desmemoria del partido de ultraderecha Vox. En España algunos pretenden que se olvide el apoyo del franquismo a Hitler y que no se recuerde a todos esos miles de españoles que murieron en los campos de concentración y a manos de la Gestapo. Republicanos que después de haber luchado contra el fascismo en España lo hicieron en Francia contra el nazismo. Por eso fue tan importante la presencia de los reyes en los actos de conmemoración de la liberación de Auschwitz, porque también los reyes recordaron a los españoles asesinados por el nazismo.

En muy pocos años ya no habrá ninguna persona con vida que pueda explicar a los jóvenes su paso por Auschwitz.