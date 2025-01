Elche 2025: no todo brilla

Ubicación del futuro Palacio de Congresos de Elche. / Áxel Álvarez

No se dejen deslumbrar por algunas luces porque no todo brilla en Elche… A buen seguro que, en este año que acabamos de comenzar, Ruz y los suyos continuarán con esa estrategia comunicativa cargada de épica a cada paso que dan, y les dirán que en Elche todo brilla, todo va bien.

Una estrategia que trata de sumergirnos en un plácido sueño en el que todos los días, en Elche, son importantes e incluso históricos, y que cada acontecimiento se celebra por primera vez… Pero lo cierto es que hay cosas que no se pueden esconder y el matrimonio de conveniencia con la derecha más extrema genera cada vez más incoherencia, al tiempo que aleja a Ruz de ser el alcalde de todos. No es creíble denunciar ataques de homofobia al tiempo que se amparan las constantes acometidas de la señora Rodil hacia las personas más discriminadas. No es creíble tratar de vender que Elche brilla mientras Vox dice que en nuestro municipio los niños y niñas ya no pueden jugar en los parques y las mujeres ya no pueden ir solas por las calles, porque ya no son seguras.

No todo brilla. Tampoco en la propia gestión administrativa, la del día a día. En estos primeros años de mandato, el Gobierno de Ruz está probando los sinsabores de la contratación en las obras y servicios públicos. De una cierta sensación de agilidad en los primeros meses, hemos pasado a atascos, demoras en fechas y grandes licitaciones desiertas. Es el caso del centro sociocultural de Jayton y la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual que quedaron desiertos y que se han vuelto a licitar… Los retrasos en las obras de Paseo de Germanías, Hort del Gat, el Palacio de Altamira, ampliación del Hospital General o, más recientemente, la remodelación de la calle José García Ferrández, que tiene muy cabreados a los vecinos de Carrús. O, sencillamente, la compra de vehículos para las brigadas municipales.

Sin embargo, si algo ha permitido imprimir sensación de gestión al señor Ruz, son esos proyectos que nosotros llamamos «a mesa puesta» y que tanto le molesta a él y a sus seguidores. Les dejamos nuevos autobuses urbanos y coches de la Policía Local, el colegio La Paz, ampliación del colegio de Las Bayas, renovación de campos de fútbol, centro social de Arenales y San Antón, más de 30 millones de fondos europeos… Pero no le pregunten por sus grandes compromisos de mandato. Del Palacio de Congresos sabemos que el de Alicante tiene anteproyecto y 8 millones, y del de Elche, nada. Del fabuloso tranvía de 195 millones de euros que nos prometió en campaña electoral, de momento, sabemos que tendrá ruedas. Y de la Ronda Sur ya saben, todo es culpa de los que estaban, pero lo cierto es que Ruz y Mazón ya han incumplido las previsiones del convenio que ellos mismos firmaron.

Pese a que el Ruz candidato prometió menos impuestos, el Ruz alcalde estrena 2025 con un 8,9 % más en el recibo del agua y un 33% en la tasa de basura, subida que se repetirá los próximos cuatro años. Esto deja en testimonial la bajada del IBI en un 2%. Reparto de culpas aparte, Ruz en estos casos siempre recurre a Pedro Sánchez: quizá sería un buen año para tener un debate serio y responsable sobre política fiscal. Porque los vídeos en redes anunciando que el recibo del IBI baja tres euros dan como resultado muchos likes para alimentar el ego, pero los servicios públicos y las inversiones para mejorar Elche se nutren de los recursos que aportamos todos vía impuestos. Y si por algo se está caracterizando este alcalde es por un galopante afán «gastaor» en la decoración y por garantizar que dejará el Ayuntamiento más endeudado de lo que lo recibió.

No todo brilla. Porque ante el toque de atención de los empresarios por la salida de empresas que optan por crecer fuera de Elche, la respuesta del Gobierno de Ruz no puede ser un vídeo en redes sociales culpando al alcalde anterior. Bien es cierto que llevamos cerca de una década de innumerables trámites tediosos para la ampliación de Elche Parque Empresarial, pero no es menos cierto que Ruz camina hacía dos años de mandato y para 2025 Pimesa solo contempla 112.500 euros para la ampliación del enclave empresarial que, por supuesto, todos queremos que sea una realidad. Bien haría en pensar en las siguientes opciones de suelo industrial…

Desde la posición en la que estamos en el Ayuntamiento, hacemos nuestro trabajo como sabemos nosotros: con seriedad, rigor, prudencia y honestidad. Llevamos las principales preocupaciones de la ciudadanía al corazón del debate y la toma de decisiones: el alquiler y la vivienda pública, la atención sanitaria, la calidad educativa, la integración y convivencia, la mejora de espacios públicos, la cultura para todos, en definitiva, el progreso de la vida de las personas que quieren avanzar.

Gobernar no es fácil, bien lo sabemos desde el PSOE, pero lo importante es tener un proyecto y modelo de ciudad, de futuro. El propio Ruz nos ha sugerido que no tiene ese plan a largo plazo porque solo toma decisiones al corto. Y si quiere poner las luces largas y crear un plan estratégico para Elche, lo lógico y sensato es que cuente con el partido que ha gobernado 40 años este municipio.