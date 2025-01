Las Torres de Doña Sinforosa y la falta de argumentos

Bárbara Soler explica con bloques de juguete la diferencia de la ubicación de rascacielos en vertical en primera línea en Torrevieja, entre edificios de seis alturas atrás y alrededor, y el modelo de Benidorm donde todas las torres son en altura / Joaquín Carrión

Es importante aclarar que lo que votamos este lunes no fue el acatamiento de las sentencias sobre las Torres Baraka, porque mucha gente está confundida. Ya las habíamos acatado hace meses. Lo que votamos fue la decisión del equipo de gobierno del PP de anular el estudio de detalle de las Torres Baraka como estipulaban las sentencias del TSJCV, pero dejando la tramitación de los rascacielos abierta.

El señor Dolón insistió, como ya sabíamos, en defender la construcción de los mismos porque considera que son el progreso, la evolución de Torrevieja. Y tal vez lo habrían sido si el PP que ha gobernado 32 de los últimos 36 años, hubiera llevado a cabo un planeamiento urbanístico que permitiera el crecimiento en vertical del municipio, o de una zona en particular del municipio, como han hecho otras ciudades. Tal vez ahora tendríamos zonas en altura y zonas en horizontal.

No es la primera vez que el Sr. Dolón se toma la licencia de explicarnos qué es horizontal y qué es vertical y yo voy a exponer por qué consideramos, desde el partido socialista, que su ejemplo es incompleto.Lo que no está teniendo en cuenta es que en el entorno donde se pretenden construir las torres lo que nos encontramos es esto otro: un desarrollo completo de bloques horizontales que, de llevarse a cabo los rascacielos, acabarían rodeando bloques verticales salteados y de hasta 82 metros en primera línea. Todo por la falta de planeamiento adecuado. Lo que propone el PP de Torrevieja no se corresponde con un desarrollo en vertical ejecutado de forma correcta, como podemos apreciar en Benidorm. Los bloques en vertical están detrás.

En este contexto es importante tener en cuenta que el contrato de revisión de un PGOU que tiene ya 38 años y más de cien modificaciones puntuales, es decir, de parches, estaba propuesto antes de que se fuera la coalición de izquierdas. Y ahí sigue, por algún motivo; en un cajón. La incapacidad o la falta de voluntad del PP para sacar adelante uno en condiciones la estamos pagando todos los torrevejenses desde hace muchos años.

Y es que el señor Dolón habla de progreso y evolución pero elige ignorar convenientemente el desarrollo sostenible de la ciudad. ¿Cómo va a proveer de servicios públicos a los ciudadanos y visitantes que ocuparían los hasta 18 rascacielos?. En un municipio con datos de ratios abrumadores en los centros escolares, con unas exiguas infraestructuras sanitarias para cubrir el área 22 que, además, tiene una previsión de crecimiento brutal, sin aparcamiento, sin sitio en la playas. Nos preguntamos dónde van a poner la sombrilla los visitantes o los ciudadanos que vengan a ocupar esas 18 torres en primera línea si ya no cabe una sombrilla.

Por todo lo anterior, el PSOE votó en contra en el pleno de este lunes, añadiendo el hecho de que las sentencias que se han dictado en este asunto, incluida una del Tribunal Supremo, vienen a decir que se anula el estudio de detalle porque los informes de Costas son obligatorios y vinculantes. Y Costas, por su parte, considera que estas torres "limitan el campo visual, añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje y no guardan la configuración de la perspectiva” y por lo tanto, incumplen el art 30 de la ley de costas que los tribunales dejan muy claro que es aplicable.

Y aquí está la cuestión. Esto no estaba tan claro antes. Los técnicos del Ayuntamiento, que tenían su propio criterio -porque en derecho no todo son matemáticas-, ante los informes de Costas, señalaban lo siguiente: “(…) hay que hacer constar que el último informe emitido es esencialmente favorable (...), si bien en lo relativo a la zona de influencia se ha considerado la necesidad de justificar las determinaciones del artículo 30. En el apartado 3.9 de esta memoria, así como en el anejo IV, se ha justificado suficientemente la inaplicación de la zona de influencia de la Ley de Costas cuando nos encontramos ante suelo urbano y urbanizado...”

Es decir, ante el criterio de Costas con respecto al art. 30, que es el que habla de pantallas arquitectónicas, los técnicos del Ayuntamiento no consideraban dichos informes vinculantes porque esos suelos donde se construirían las torres ya estaban catalogados como urbanos cuando entró en vigor la ley. Y esta interpretación la llegó a mantener también la Generalitat, porque era algo controvertido.

Sin embargo, los tribunales han venido a decir que sí es de aplicación a los suelos que siendo urbanos "a la fecha de su entrada en vigor" no hubieran consolidado ningún aprovechamiento urbanístico por no haberse iniciado "ni estar en curso ninguna actuación de transformación urbanística”. Este es el caso de todos estos suelos. Por tanto, hasta que se dictó sentencia, el Ayuntamiento ha mantenido el criterio de sus técnicos: que los informes de Costas no eran vinculantes en cuanto al art. 30 porque no se aplicaba. Y como el PP había aprobado una modificación del PGOU, la nº 52, que es la que ampara los rascacielos, una vez iniciados los trámites, la administración local debe continuar con el expediente porque era conforme al planeamiento aprobado y vigente en ese momento.

Por eso, cuando el señor Dolón enseña papeles y pregunta por qué el gobierno de coalición aprobó trámites de este expediente aun con informes de Costas que eran parcialmente desfavorables, la respuesta es sencilla: porque no podía ser de otra manera. Si el expediente está siguiendo su curso con trámites que son reglados, que es obligatorio seguir porque son conforme al planeamiento aprobado por el PP y a la Ley de Ordenación del Territorio y, además, los técnicos advierten de que los informes de Costas no son vinculantes en cuanto al artículo 30, la administración local no puede elegir si tramita o no. Y menos en contra de derechos ya adquiridos, en vista de que los promotores compraron estos solares pensando que podían levantar 26 pisos. Y eso es justo lo que se hizo por ambos gobiernos, continuar con el expediente. Con una diferencia, y es que el PP añadió el Parque Doña Sinforosa al proyecto.

Con la excusa de integrarlo, al final lo que se plasmó en el proyecto es una notable reducción de las zonas verdes y la eliminación de aquellos árboles “incompatibles con la nueva ordenación”. Dice el señor Dolón que bueno, que tampoco eran de gran porte, que no digamos que molestaban a las vistas. Que él acreditaba que eran prescindibles porque lo había dicho una auditoría. Porque en Torrevieja, otra cosa no, pero árboles tenemos a montones, podemos prescindir de unos cuántos… En los planos se cuentan 13 “prescindibles”. Además, se eliminaba todo el césped para poner césped artificial y caminos de terrizo y hormigón.

Y hasta dijo el señor Dolón que se iban a incrementar las zonas verdes en 1.700 m². Lo que pasa es que “se confundió” con los m² que había que ceder a dominio público marítimo terrestre que es justo esa cantidad. La zona verde que aquí consta son dos filas de árboles a los lados del último tramo de la carretera, junto a las torres. Una manera diferente de disfrutar una zona verde: cruzando la carretera y volviéndola a cruzar.

De todas formas, todo esto poco importa ya, porque lo que está claro es que ese proyecto no va a salir adelante. Por ello, y en vista de la evidente depreciación que van a sufrir esos solares, la propuesta del Partido Socialista de Torrevieja es adquirir alguno de ellos para acometer una zona verde en condiciones. Pero una zona verde para plantar, no para construir. Un jardín, que gran falta nos hace.

El señor Dolón nos dijo que eso era imposible porque no tienen presupuesto suficiente ni con cinco presupuestos del Ayuntamiento para comprar ninguno de esos solares. Que seamos serios. Nos lo dice el alcalde, que planeaba gastarse el equivalente a un presupuesto entero en soterrar cuatro calles para que le quedara bonito el paseo. Una obra absolutamente absurda, innecesaria y que enfrentaba a los vecinos. Y si no lo ha hecho es porque los técnicos no querían hacerse responsables de que se cayera algún edificio, porque afirmaban que era posible. Si no, lo habría hecho.

El PP, que se vende como el mejor gestor y unos tipos serios y compran el edificio de la calle de detrás para conectarlo con el Ayuntamiento y ampliar las dependencias y pagan 622.000 euros para darse cuenta después de que no coinciden las alturas. Que no se puede hacer más el ridículo ni hacerlo peor. El PP, al que le toca devolver subvenciones por valores millonarios porque no las gestiona bien. Que se gasta cuatro millones en diciembre como si fuera una cosquilla y dice que no tiene dinero para comprar solares.

La cuestión es que en el pleno llegó a reconocer que Costas entendía que ni siquiera seis alturas se podían levantar en el solar de las Torres Baraka porque también lo consideraban pantalla arquitectónica. Siendo así, ¿qué valor le queda al solar? Pues cinco presupuestos, así a ojo del Sr. Dolón, que todo lo paga disparando con pólvora del rey.

Nuestro grupo municipal quiere proponer otra salida, y también en base a los datos que los propios técnicos han plasmado en otro expediente por el cual se iba a adquirir un solar, el famoso solar por cuya tasación pagamos casi 18.000 valiendo dos o tres mil.

El caso es que existe un informe que califica como inaplazable y urgente la compra de un solar porque sobre el volumen de zonas verdes en las zonas con urbanización consolidada, resulta necesario un incremento de unas 80 hectáreas ya que actualmente no se llega a las 20. Era curioso este informe porque muy cerca de este solar existen unos 115.000 m² de superficie calificada como zona verde sin ejecutar. Porque no solo hay que adquirir zona verde, hay que ejecutarla.

Por eso nosotros ofrecemos todo nuestro apoyo al equipo de gobierno si opta por la iniciativa de adquirir el solar y crear un pulmón verde en el casco urbano de Torrevieja que mejore de verdad la calidad de vida de los ciudadanos. Los beneficios son muchísimos y estamos seguros de que es una operación que puede llevarse a cabo. Siempre puede el Sr. Dolón encargar otra tasación por otros 18.000 euros, pero que antes modifique el planeamiento, amparado por la justicia.

Sobre el mismo pleno me gustaría acabar haciendo una pequeña reflexión.

Cuando el señor Dolón se queda sin argumentos, como le pasó el lunes y le ha pasado otras muchas veces, siempre recurre al comodín del gobierno de coalición o de alguno de sus miembros, en particular. Si se fundía una farola entonces, era culpa del gobierno de coalición. Si se funde mañana, también.

No voy a entrar en detalle porque no es el momento, pero sabemos que la posición económica del Ayuntamiento era muy comprometida cuando gobernó esta coalición; el PP dejó las arcas municipales temblando y se tuvo que acometer un plan de ajuste muy serio, aunque reconozco que tienen muy buen marketing para hacer pensar a los ciudadanos que en esos cuatro años no se quiso invertir en nada. No se podía.

En fin, que parece un tanto injusto que un partido que ha gobernado tantísimos este municipio eche la culpa de todos los males pasados, presentes y futuros a una coalición que gobernó cuatro años haciendo malabares con los presupuestos y que realmente comenzó muy buenas iniciativas que hoy están en el mismo cajón que el PGOU.

Pero esto lo vengo a decir porque el señor Dolón siempre echa balones fuera nombrando a personas que no solo no están ya en el salón de plenos sino que ni se dedican a la política. Y es algo que me parece poco elegante y que intento no hacer porque, además, me parece un recurso que, cuando se convierte en norma y no en excepción, lo que evidencia es una falta total de argumentos.

Y yo no quiero caer en ello porque sí tengo argumentos. No tengo por qué recurrir al pasado del PP porque podría estar horas hablando de lo mal que lo hacen en el presente y de lo que haríamos nosotros en su lugar. Y ese es el tipo de política que quiero hacer y que quiero que el grupo defienda: una política seria, una política de nivel, la que merece la ciudad de Torrevieja.

Por el contrario, la política que practica el señor Dolón es de una bajeza suprema, con ataques personales que dicen más de él que de los atacados. Y el lunes cruzó la línea. Y la crucé yo también, al menos la mía, porque nombré a una persona que ya no se dedica a esto y pido disculpas, no me gusta hacerlo. Sería un recurso muy fácil, desde luego, pero no es la política que quiero hacer.

Y lo que pasó es que cuando se quedó sin argumentos optó por intentar provocarme preguntándome que de qué PSOE era yo. Y yo no acababa de entender la pregunta, francamente. A lo que se refería, lo supe después cuando acabó diciendo es que yo era del PP. Y eso es todo lo que puede decir el señor Dolón del trabajo que está haciendo el grupo municipal socialista y de los argumentos que presenta, y si tiene que dedicarse a ser él nuestra oposición significa que lo estamos haciendo muy bien. Este es un tema del que no me siento obligada a dar ninguna explicación porque en su día respondí de forma muy honesta a todas las preguntas que se me hicieron y creo que quedó meridianamente claro que yo he seguido a mi tío (Domingo Soler) a donde ha ido, independientemente de nuestra ideología. Hasta que dejó de estar.

Además, al señor Dolón no le molestan los del PSOE en el PP, que hay unos cuántos. Le molestan los del PP en el PSOE. Estoy convencida de que le gustaría más tenerme al lado que enfrente pero es lo que hay. Y yo, personalmente, bajo mi experiencia, lo que puedo decirle a la gente es que si se lo está pensando, adelante, que del PP también se sale. Sé que es más difícil que al revés, porque allí hay enchufes, hay invitaciones, hay entradas… y aquí no. Pero lo que sí puedo asegurar es que es muy gratificante estar en el lado correcto, porque cuando el señor Dolón insistía una y otra vez en que yo respondiese de qué PSOE era, lo único que me venía a la cabeza era responderle que yo soy del PSOE que apuesta por la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, del matrimonio entre personas del mismo sexo... En definitiva, de la creación de derechos que siempre, invariablemente, han recibido el voto en contra del PP.

En conclusión, que intentaré de ahora en adelante mantenerme a la altura de la política que creo que Torrevieja merece y desde nuestro grupo seguiremos poniendo en la mesa el debate sobre la gestión y sobre el modelo de ciudad, planteando iniciativas y representando, no a la oposición, sino a la alternativa.