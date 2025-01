Víctimas del Antropoceno

La elevación del nivel del mar está provocando graves alteraciones en todos los litorales. / Áxel Álvarez

Desde una perspectiva geológica, la existencia de una nueva era es muy discutida; los geólogos se mueven en períodos de centenares de miles de años. Pero desde el punto de vista político y su reverberación jurídica, el antropoceno ha sido un brillante y oportuno hallazgo, al que no faltan negadores: es la acción del hombre la que está alterando el hábitat natural y arriesgando su propia supervivencia.

Una de las manifestaciones del cambio, la elevación del nivel del mar, que está provocando graves alteraciones en todos los litorales, es una amenaza de muerte o seria amputación en los archipiélagos oceánicos. La simple enumeración y localización de los Estados y territorios que reflejan su abigarrada condición política pone en serios aprietos a cualquiera que haya llegado hasta aquí, no disuadido por la cabecera de este artículo, que deja a Trump para otro día.

Los gobiernos de los Estados insulares del Pacífico han representado, con una sola voz y una eficiente estructura institucional, un papel destacado en el relanzamiento del discurso sobre la noción de seguridad vinculada al cambio climático. No en balde su conciencia se despertó temprano al hilo de los ensayos nucleares que Francia y Estados Unidos realizaban en éstas, sus lejanas posesiones. A pesar de su exigüidad terrestre, su excentricidad e insignificante poder, estos países han constituido, bajo el principio de la igualdad de voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un grupo de presión que sabe manejar la fuerza de su número, aunque en ocasiones el granero de sus votos acaba en mercados poco recomendables.

Setenta islas pueden desaparecer si se elevan un metro las aguas. Cabe tratar de frenar este destino y preservar la habitabilidad con políticas activas de protección costera, inyectando cemento y creando estructuras artificiales como hacen chinos y japoneses en los mares que reclaman su nombre. Si una isla se hunde, habrá que reubicar a sus habitantes en otro lugar, a menos que a los aborígenes salgan branquias en el cuello o crezcan alas sobre los hombros. Pasarán a ser personas desplazadas en su país o refugiados en otro, de origen medioambiental o ecológico, en una categoría añadida a las víctimas de otras catástrofes naturales, conflictos armados y miseria estructural.

Si hay una responsabilidad colectiva, aunque asimétrica, en los desplazamientos forzosos por efecto del cambio climático de los naturales de islas oceánicas, aún es más censurable la deportación que otros han padecido por codicia o perversas consideraciones geoestratégicas, trátese de los nativos de Banaba, para quienes fue una desgracia que la isla fuera una mina a cielo abierto de fosfato, o de los nativos de Diego García, deportados por el Gobierno británico, que quería la isla «limpia» para arrendarla, como si se tratara de un gran portaaviones, a los Estados Unidos.

La posibilidad de que todo el territorio (útil) de un Estado se sumerja amenaza a largo plazo a Tuvalu, Kiribati y las islas Marshall, y en el océano Índico, a las Maldivas, archipiélagos compuestos por atolones coralinos cuya altitud no supera los cinco metros. Si llegara a ocurrir, ¿desaparecerán, sumergidos, como la Atlántida? ¿Su población tendrá que optar entre perecer o huir como los habitantes de Pompeya de las lavas ardientes del Vesubio? Imagino la trágica belleza de una población que prefiere perecer hundiéndose con la isla en la que reposan sus ancestros antes que salvar una vida en desarraigo.

Hay quienes proponen respuestas anticipatorias, como la adquisición de tierras foráneas, como ha hecho Kiribati en Fiji (con el problema de la transferencia de soberanía y no sólo de la propiedad), la fusión con otro Estado (con la dote de su patrimonio marino) o el reconocimiento de «Estados acuáticos». Estados submarinos, subterráneos o navegantes han sido hasta ahora propuestas literarias y cinematográficas. Los orcos odian el sol. Las comunidades flotantes de Waterworld buscan la Tierra Seca. Pero en Derecho ha sido inconcebible hasta ahora un Estado sin territorio terrestre. Si su pérdida implica la extinción del Estado, sus ciudadanos devendrán apátridas «climáticos».

¿Por qué empeñarse en la continuidad de Estados condenados por la naturaleza, más allá de aliviar el destino fatal de sus habitantes en otros lugares? ¿Tal vez por la responsabilidad de los países industrializados en el origen de sus males? La compensación económica a la que tienen derecho por las pérdidas y daños sufridos como consecuencia de un cambio climático que no les es imputable, una aplicación renovada del principio de autodeterminación por poblaciones expatriadas que desean conservar su identidad y su

cultura, y hasta la inercia y el espíritu de conservación del Estado frente al vacío de una extinción sin sucesión, auspician la presunción de supervivencia. En último término, la continuidad de la estatalidad de las islas del Pacífico más allá de su «vida material» depende de una decisión política que puede fundarse en una motivación ética en la que subyace una suerte de justicia medioambiental global en el contexto poscolonial.

Y si no queremos llamar Estado a quien vio desaparecer su territorio terrestre bajo el océano, ¿por qué no aceptar y reconocer un sujeto soberano con una población transterrada y un gobierno ex situ, con una redefinición de su jurisdicción y sus obligaciones internacionales? El Derecho Internacional ha reconocido en el pasado sujetos soberanos no estatales, sujetos atípicos, como la Santa Sede y la «Soberana Orden de Malta». Se trata de una fórmula que bien pudo utilizarse para articular políticamente al pueblo gitano, o al pueblo judío hasta que se creó el Estado de Israel. Pero esta es otra historia.

La amenaza de desaparición de islas e incluso Estados insulares del Pacífico como consecuencia del cambio climático es una de las señales que avisan del riesgo de que el camino por el que transitamos conduce a la extinción de la vida en la Tierra. De ser así, otro Noé, ahora en un ingenio espacial, habrá de buscar la salvación de las especies en otro planeta habitable.