La concòrdia dels fariseus (i III)

El «Jardín de la Concordia», on tota la retolació de primer nivell s’ha fet únicament en castellà. / Áxel Álvarez

Sembla que els fariseus eren un grup religiós del judaisme que manifestava rigor i austeritat, però que defugia els preceptes de la llei i, especialment, el seu esperit. Això ha derivat en el fet que hui dia fariseu s’aplique a una persona que aparenta una perfecció moral que no té, observant rigorosament pràctiques externes de religió. A més, si consultem els diccionaris de la llengua, fariseu és sinònim d’hipòcrita, fals, farsant, mentirós, falsari, fal·laç, gata maula o felló. A Elx ja hem viscut algun episodi protagonitzat per un regidor devot, més interessat per la mecànica interior del pas de la Setmana Santa, que no per la imatge pietosa que carregava. Va ser forçat a dimitir.

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Elx està integrat per dos partits (PP + Vox) que tenen a gala repartir certificats de tota mena: de bon o mal espanyol, de partidari o contrari de la llibertat, de constitucionalista o anticonstitucionalista, etc., però que no actuen com a regidors d’un sistema democràtic, sinó sota l’adoctrinament integrista que practiquen, amb independència dels drets i llibertats de la resta de la ciutadania.

Posaré un altre cas. Encara es pot trobar a la xarxa la declaració de l’alcalde d’Elx del dia 10 de novembre de 2023 en la qual, fent servir el Saló de Plens de l’Ajuntament, ens exposa l’ideari del seu partit sobre els perills dels pactes amb els independentistes (això, revisat estos dies quan el seu partit ronda Junts / Puigdemont, fa somriure). Durant una al·locució de tres minuts i mig esmenta set vegades la Constitució, dos o tres el compliment de la llei, i algunes altres la igualtat de tots els ciutadans.

En la pràctica, però, el Govern municipal oblida la Constitució cada vegada que li convé, com passa amb la concòrdia social. Quan obrin la Carta Magna, el mateix preàmbul ja no els interessa, i es queden en els articles 1 i 2, perquè en arribar a l’article 3, l’ignoren. Passa el mateix quan arriben al 16, directament se’l boten, igual que amb el 20, i així successivament. Si parlem d’una altra part de l’ordenament jurídic, l’Estatut d’Autonomia, quan lligen el preàmbul ja els entren basques, i si arriben a l’article 6, trauen foc pels queixals. Què dir d’altres disposicions, com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, aprovada l’any 1983, contra la qual batallen dia i nit amb manifasseries diverses?

Passa igual amb el seu concepte de concòrdia, que apliquen sense buscar cap consens o acord amb l’oposició municipal o cívica, singularment amb relació als drets lingüístics de la població. Si fem memòria, existia un reglament lingüístic municipal que havia estat vigent des de l’any 1997, que no va ser canviat ni durant el primer mandat de govern conservador (2011-2015), de la qual formava part el senyor Ruz. Però ara, amb el canvi de cromos entre tots dos partits de l’equip de govern, calia declarar que els acords precedents en la matèria, que han regit en la ciutat durant trenta anys, no eren bons i que calia decantar-se pel racisme lingüístic contra el valencià, llengua històrica i patrimonial d’Elx. I ho fa justament el regidor que té les competències sobre patrimoni cultural del municipi. Vergonya.

És el mateix que s’ha imposat en el «Jardín de la Concordia», on tota la retolació de primer nivell s’ha fet únicament en castellà, i tan sols s’hi han incorporat en valencià algunes mostres fragmentàries de segon o tercer grau. Així, en la línia del temps que hi ha en un lateral del monument franquista del 1944, notes molt breus, algunes s’hi incorporen en castellà, valencià i anglès (amb unes traduccions, de vegades, «creatives»), igual que en un fragment, trilingüe, de l’entrada sud; alhora, en la del nord, s’introdueixen unes línies en valencià de l’arquitecte Gaspar Jaén que no es poden llegir perquè estan emplaçades sobre el mateix parterre. Tota la resta (el nom del passeig, del «jardín», les explicacions sobre els «refugios» de la ciutat, etc.) és monolingüe. Passa el mateix amb tota la senyalització i promoció municipal de campanyes diverses, exclusivament en castellà, fet que margina la ciutadania; es pot constatar a «Elche, el cielo en la tierra», publicitat, web i l’exposició del mateix nom, entre moltes d’altres. Al remat, ignoren la Constitució, la Declaració Universal dels Drets Humans que invoquen, i qualsevol ordenament jurídic que no estiga en la línia de la seua ideologia. És per això que tan sols podem entendre el seu concepte de constitucionalisme, de llibertat i de concòrdia des de la seua conducta farisaica.

Per tancar estos tres escrits sobre el «Jardín de la Concordia» i la manipulació de la història i la memòria d’Elx per part del Govern municipal, recordaré les paraules del músic i filòsof francés Vladímir Jankélévitch, membre de la resistència, escrites a mitjan segle XX en el marc d’una reflexió ètica i moral sobre el perdó, que no han perdut vigència en els temps que corren: «Pare, no els perdones perquè saben el que fan».