La libertad de expresión no se negocia

Andrés Maestre presentando a Evelyn Mesquida, premio Libertad de Expresión de la APPA. / APPA

La defensa del periodismo libre, independiente y la libertad de expresión como un derecho no sólo de los profesionales de los medios de comunicación, sino de toda la sociedad, fueron los ejes conductores de la XIV gala «Off the record» de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.

Presentada por Alicia Mira y Andrés Maestre, este evento congregó a más de quinientas personas en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos y consistió en la presentación del Anuario de 2024, la entrega del premio Libertad de Expresión, unas palabras de la presidenta de la APPA y el broche final protagonizado por una maravillosa cantante.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, rodeada de parte de su equipo y periodistas. | APPA

Vamos por partes. Representantes políticos, militares, empresariales y sociales acompañaron a la APPA en la noche en la que celebran el patrón de los periodistas, san Francisco de Sales. Acudieron la consellera de Justicia, Nuria Martínez, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (agobiado porque hubo un malentendido en la hora de la convocatoria. ¡Con lo que a él le gusta ser puntual!), el presidente del Colegio de Médicos y en esta ocasión también anfitrión, Hermann Schwarz; alcaldes, diputados autonómicos y nacionales, concejales de diferentes ayuntamientos…

En el centro, Manuel Nieto, director territorial de Cajamar y miembros de su equipo. | APPA

Los presentadores desvelaron la portada del Anuario que hace un guiño a la primera portada de esta publicación, de 1939, no sólo por su maquetación, sino también por el lenguaje empleado. Los rectores Amparo Navarro (UA) y Juan José Ruiz (UMH), Francisco García-Almenta (MOE), José Hernández Mosquera (Guardia Civil), Juan Navarro (Subdelegación de Defensa), Manuel Lafuente (Policía Nacional) y un contentísimo Juan Bosco, anterior subdelegado de Defensa y que reside actualmente en Cádiz y que viajó a Alicante a este acto estuvieron pendientes de las diferentes secciones que componen este Anuario y que incluye las actividades y reconocimientos recibidos por esta asociación durante el pasado año.

El Palacio de Congresos del Colegio de Médicos acogió la gala «Off the record». | APPA

El momento más importante fue la entrega del premio Libertad de Expresión que, en esta ocasión, recayó en la periodista e investigadora alicantina Evelyn Mesquida. Su trayectoria incluye una larga etapa como corresponsal en Francia para diferentes publicaciones y también su exhaustiva investigación sobre la liberación de París tras la II Guerra Mundial y que ha plasmado en libros como La Nueve o Y ahora, volved a vuestras casas. Un auténtico privilegio escucharla, con su preciosa voz, hablar de libertad de expresión.

Colaboradores de la APPA al final del evento. | APPA

Muy atentos a sus palabras más invitados como Carlos Baño (Cámara de Comercio), Luis Castillo (APHA), Mayte Antón (AEFA), María López (Fundación Alió), Manuel Nieto y parte de su equipo (Cajamar), Eva Miñano (MGwines), Joaquín Selma (Grupo Selma), Juan de Dios Navarro (Diputación), Ana Barceló y parte de los concejales del PSOE de Alicante, Ana Poquet (concejal PP y periodista), Carmen Robledillo y varios compañeros (Vox), Rafa Mas (Compromís), Mariate Bolivar y compañeros de la Asociación de Informadores de Elche, Federico Lizón, Pedro Picatoste o Araceli Poblador.

En la presentación del libro «Debajo del agua», de Vicente Climent, coincidieron Ángel Franco, Begoña Antón, Marisa Pico, José Antonio Rovira, José María Gómez Gras, Vicente Buades y Alfonso Blas. | INFORMACIÓN

Lo mejor, muchísimos compañeros de radio, prensa y televisión. Todos encantados cuando escucharon el nombre del Asociado de Honor de la APPA 2025: Benjamín Llorens, toda la vida ligado a la Cadena SER y actualmente vicepresidente de la APPA.

La libertad de expresión no se negocia

Como ya es tradición, la presidenta de la APPA, (yo misma) pronunció unas palabras sobre la situación actual respecto a la libertad de prensa, los bulos y la intención de controlar el trabajo de los compañeros así como de los medios de comunicación a través de diversas leyes y propuestas que no son nada bien recibidas en el sector. Aludió también a la necesidad de que los periodistas cumplan a rajatabla su código ético (como las conversaciones off the record que nunca, sin excepciones, deben ser publicadas) y la obligación de no confundir a la sociedad con informaciones que puedan mezclarse con publicidad u opinión.

Como cierre, la cantante alicantina Inés Domínguez presentó a la sociedad el Himno del 120 Aniversario de la APPA, compuesto especialmente para esta efeméride y que, con su impresionante voz, llenó el Palacio de Congresos con su alegato sobre la libertad de prensa.

«Debajo del agua»

Esta semana se presentó en el Casino Mediterráneo esta obra que no es una novela al uso. El periodista alicantino Vicente Climent ha escrito una obra coral, en la que se entremezclan vidas pasadas y presentes, y donde lo importante no son los protagonistas, sino sus vidas, sus pensamientos, sus ilusiones, sus derrotas.

El título se refiere a que hay situaciones que te sobrepasan y que no puedes gestionar. Descripciones llenas de sinónimos, el adjetivo justo, la palabra exacta. Todo entrelazado para no sólo leer, no sólo ver esas imágenes que nos narra, sino que nos hace sentirlas, vivirlas.

Entre los asistentes, amigos de la infancia, compañeros de profesión e interesados en este libro que narra el equilibrio mental de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. José María Rodríguez Galant, José María Gómez Gras, los músicos José Manuel y Juan Pablo Oncina, el abogado Vicente Buades, el arquitecto Alfonso Navarro, los periodistas Enrique Arias Vega, Luis Serrano, Kati Ferrero, Begoña Antón, Marisa Picó y Juan Carlos de Manuel; Carlos Fabra Dol, la historiadora Isabel Cía, la educadora Encarni Jiménez, Paco Page (Casa de CLM), Mar Antón, la química Lucía Ferrer, Alfonso Blas, Coco Durbán, Llanos Molina, Ángel Franco (PSPV) y José Antonio Rovira (PP), entre otros.