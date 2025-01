"Godspell": El clásico musical de los 70 renace en Alicante con nueva energía / Rafa Arjones

Godspell

***

Producción: Antonio Banderas y Emilio Aragón

Este clásico musical de los 70 nació en el Broadway del circuito no comercial y luego se situó con más proyección en los escenarios más tradicionales e internacionales. Siempre fue muy bien recibido y sigue ahora con la firma de Antonio Banderas y Emilio Aragón en la actualizada producción que reside hasta el domingo en el Principal de Alicante. A veces es mejor no modificar mucho el libreto original. Sin embargo, se nos presenta como «una nueva pasión», y el numeroso público ve y escucha lo que se basa en el Evangelio de san Mateo y sus parábolas. Valores promovidos por el juvenil y vistoso espectáculo. La tolerancia y el respeto al diferente. Justo lo contrario de lo que piensan o hacen algunos que dicen defender las doctrinas del cristianismo y las desprecian en la práctica. No creen en las redes de apoyo comunitario y niegan la posibilidad de un futuro mejor para todos. Y ello desde un enfoque laico y desenfadado, provisto de cierta ingenuidad y con varios géneros musicales. Una de las canciones siempre vivas es Preparad el camino, entre otras, que tienen lugar en los dos actos del extenso y dinámico montaje dirigido por Emilio Aragón, director musical, a la vez, de esta versión. Vean al grupo de valiosos jóvenes que actúan, cantan y bailan en Godspell, bajo la coreografía de Carmelo Segura. Ahí tienen a Adrián Salzedo, Alberto Ladrón de Guevara, Érika Bleda, Iván Amigo y otros miembros del amplio, versátil y entusiasta reparto. La realidad transita hacia la ficción escénica de tal manera que los personajes se transforman. El primero de los actores mencionados es Jesús, el motor del cambio con sus nobles y elevadas actitudes. El segundo, Juan Bautista y Judas con las polaridades de las personas. La fidelidad, el escepticismo y la traición en un canto a la vida, al amor, a la justicia y la libertad. Y el paralelismo con nuestro tiempo. Cantan La luz del mundo, Junto a mí, Te rogamos o Una ciudad hermosa. Es conocida la adaptación cinematográfica de 1973.