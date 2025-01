Washington está que arde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. / CHRIS KLEPONIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Para «hacer grande de nuevo» a Roma, Nerón intentó arrasar la capital del imperio entre palabras inspiradas por los dioses. Donald Trump no quemó Washington –de momento– pero tomó medidas claramente inconstitucionales. Hay tres aspectos principales: la congelación del gasto federal durante noventa días, los despidos injustificados de funcionarios de carrera y negar la nacionalidad a los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, así como otra serie de medidas significativas y nada desdeñables. La gran mayoría forman parte del Programa 2025 de la Fundación ultraconservadora Heritage.

El lunes Trump emitió una orden ejecutiva para pausar subvenciones gubernamentales durante 90 días. Instó a todas las agencias del gobierno federal a que dejaran de gastar y revisaran sus programas, sin dar un plazo para reanudar el gasto. El efecto fue detener billones de dólares en subvenciones. Dinero que va a estados y localidades, a organizaciones sin fines de lucro, a educación preescolar –y extraescolares–, a almuerzos escolares, a estadounidenses de bajos ingresos, a financiar Medicaid –la sanidad pública que atiende a 82 millones de personas–, a instalar cargadores para vehículos eléctricos, etc. El «escudo social» en EE UU. El Congreso es quien decide en Estados Unidos cuánto dinero y en qué se gasta; el presidente debe ejecutar esa decisión, no puede paralizarlo ni suspenderlo, por lo que esa medida es claramente inconstitucional. Así lo ha decidido un juez federal que ha paralizado la orden. Ante este escándalo, el día 29 la Oficina de Administración y Presupuestos de la Casa Blanca dio marcha atrás y comunicó que queda rescindido el memorando por el que se suspendía temporalmente toda la asistencia financiera federal.

El lunes 20, despidió al menos a quince inspectores generales de agencias federales. Los inspectores generales son algo similar a los interventores de ministerios en España, su misión es estudiar las acusaciones de despilfarro fraude y mala gestión. Muchas de las órdenes ejecutivas de la semana pasada tenían como objeto poner freno a los programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) en todo el gobierno federal. Ordenó el cierre de todas las oficinas y la suspensión administrativa de sus trabajadores y suspendió docenas de programas de contratación dirigidos a minorías y mujeres, algunos de los cuales fueron aprobados en 1965 por el presidente Johnson. Son lo que aquí llamamos programas de discriminación positiva para conseguir una mayor igualdad de oportunidades y proteger a las minorías y a las mujeres. Trump también ordenó a las agencias que elaboraran listas de empresas públicas para investigar sobre sus políticas de DEIA. Trump firmó órdenes el miércoles para castigar a las escuelas por enseñar sobre raza y género. La administración Trump está intentando dar un golpe mortal a la diversidad en términos legales y en términos políticos y culturales.

Una parte importante de los más de dos millones de trabajadores federales han recibido la oferta de presentar su dimisión «diferida» y el gobierno les pagará hasta septiembre; si no, a partir de febrero empezarán a ser despedidos con la excepción de algunos de defensa, correos, inmigración y seguridad. Ha despedido a una docena de fiscales que trabajaban en el equipo del exfiscal especial Jack Smith, encargados de investigar el asalto al Capitolio y los papeles secretos que se llevó a su casa. Trump no puede ser condenado aunque la instrucción ha reunido pruebas más que suficientes. Ha perseguido al general jefe del Estado Mayor Conjunto porque no respaldó su asalto al Capitolio y le ha negado la escolta, mientras indulta a los asaltantes. La conjura de Pisón estuvo dirigida contra Nerón, quien una vez desbaratada, se dedicó a sentenciar y matar a los sospechosos, Séneca incluido.

Por último, no reconoce la ciudadanía norteamericana a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio norteamericano. Para lo cual necesitaría una reforma constitucional que no puede hacer. Ahora pretende llevar a Guantanamo a los inmigrantes que no sean aceptados en su país de origen. También ha sugerido mandar a los palestinos a Jordania y a Egipto, dejando Gaza para los judíos. Ha amenazado a Colombia con aranceles para que acepten la repatriación de sus inmigrantes. Por recomendación de Musk acepta a los inmigrantes especiales con visado H-1B, unos 85.000 al año, que son los altamente cualificados para trabajar en las empresas tecnológicas.

Supera las expectativas. Se forran creando criptomonedas- «$Trump», «$Melania», o la de «Kekius Maximus» –carcajada– de Elon Musk mientras sondea un ilegal tercer mandato. Entre tanto folklore, la Reserva Federal congela los tipos de interés por miedo a la inflación que traerán las medidas presidenciales.

Washington está que arde.