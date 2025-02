Derecho a la tristeza

Un joven, con síntomas de tristeza. / INFORMACIÓN

Vivir cansa un poco, por algo llaman descanso eterno a la muerte como se si viniera de un largo agotamiento. De las dos opciones, me sigo quedando con la primera, la de vivir el tiempo que me haya sido concedido, porque no está en mi mano alargarlo. Ojalá pudiera, el mío y el de las personas que quiero, pero buena gana andar pensando lo que no se ha conseguido nunca. Lo que sí hemos conseguido es convertir esta vida en una montaña rusa, a la que estamos obligados a subir, a veces empujados por una multitud que no sabe llenar ni los silencios ni los tiempos muertos en la espera. Para muchos la existencia debe ser un no parar, un 24/7, como dicen los que creen que el estatus se consigue a fuerza de no dejar un resquicio a la improvisación. Porque vivir cansa, sí, pero improvisar más, hay que andar siendo creativo y pensar y eso sí que agota. Mejor acumular maratones de series, eventos (ahora todo es evento), experiencias (todos los viajes se han convertido en experiencias), y felicidades de andar por casa que necesitan días señalados para recordarse. Todo es un constante cumpleaños, aniversario o celebración de algo difuso, o un prepararse para ello. Así, cómo vamos a tener tiempo para duelos, tristezas y soledades que necesitan un mínimo de introspección y silencio. Por eso, tenemos que elegir un día, el Blue Monday, como el más triste de todo el año. Solo un día para recordar la tristeza.

El mercado nos quiere felices, consumiendo, gastando y olvidando; incluso este lunes las páginas web recomiendan adquirir todo tipo de detalles para no caer en el desánimo. Todos debemos estar alegres, pasar página enseguida o empastillarnos para soportar un mundo que no está hecho a nuestra medida, en el que no encajamos. Pero en lugar de intentar cambiarlo, tratamos de soportarlo. Y no es eso. Estar alegres a todas horas sin permitirse un apagón de vez en cuando nos condena a la mansedumbre de una felicidad de plástico. Mirar hacia adelante sin contemplar el pasado, nos conduce a la repetición de los errores. Y no admitir que a veces no podemos con todo es la mayor de las equivocaciones. Yo reivindico mi derecho a la tristeza, a no rendir siempre al cien por cien, al deseo de soledad después de una mala noticia. No quiero vivir en el mundo feliz de A. Huxley, sino en la realidad que a veces duele, cansa y golpea, y por eso nos obliga a rebelarnos. Prefiero eso a mantener la sonrisa de la mansa oveja, que se deja trasquilar y necesita de un pastor autoritario que guíe sus pasos sin que se desvíe del rebaño.