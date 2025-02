Un ómnibus con parada en Waterloo

Pedro Sánchez durante su comparecencia en Moncloa. / José Luis Roca

Suelo ser un razonable y disciplinado usuario del transporte público dadas mis atávicas prevenciones y secular pereza a conducir coches, aunque sean eléctricos (estos últimos más porque, en mi imaginario cinematográfico de Sing Sing, piensas que te puede dar la corriente en la silla eléctrica y quedarte en el sitio). Pero claro, cuando cojo un autobús, un metro o cualquier tren, lo hago en la seguridad de que pueda bajarme en la parada que a mí me interesa, no la que le plazca al conductor, o que tenga que hacer obligatoriamente todo el recorrido porque comprar el billete conlleve aceptar los caprichos de la empresa de transportes. En eso consiste el decreto «ómnibus» que el Gobierno de Sánchez ha querido imponer a los partidos tomando de rehenes a la ciudadanía. O hacen ustedes todo el trayecto, aunque no sea su destino, o no hay autobús que valga, aunque se queden en tierra los usuarios (lo que suele ocurrir con Renfe desde que Sánchez se ha empeñado en destrozarla). Imagínense -dentro de esta orwelliana distopía- que te fuercen a bendecir un decreto que contiene al mismo tiempo una paga extra para los más necesitados y una ley que obliga a las mujeres a llevar velo y caminar por detrás de los hombres. ¿Exagerado? No: la única forma de explicar lo que resulta inexplicable.

Dentro de los cánones de prepotencia, chulería, trilerismo y tramposo comportamiento que sintetizan la personalidad de Sánchez (Junts dixit), el autócrata tomó como rehenes humanos a los más vulnerables para venderles el nuevo relato -¡cómo odio esa palabra!- de que la derecha, el PP, los iba a matar de hambre y frío al negarse a aprobar las medidas de humanitario alivio que caracterizan al capataz del PSOE. Eso sí, se cuidó muy mucho de ocultar, como buen trilero, que la derrota de su tramposo decreto la había propiciado Junts (la derecha más racista, xenófoba, supremacista e insolidaria que hay en la región española de Cataluña), dado que con sus votos favorables los del PP carecían de importancia. Y como por la boca muere el pez, Junts le ha hecho tragar al autócrata el aceite de ricino que periódicamente le suministra para que jamás olvide que solo es un hombre y, como tal, tiene que evacuar sus intestinos ideológicos para que el laboratorio del independentismo los analice. Esas «heces en melena» que le diagnosticaron a Franco en su lecho del dolor. Al final, el enfermo de la Moncloa ha tenido que ir al retrete y retratarse. Una derrota más que suma el Gobierno junto a Sumar.

Como en las películas de serie B, todo acabó en el rancho que uno de los tahúres, Puigdemont, tiene en Waterloo, desde donde hizo esperar más de dos horas a un Gobierno al que ya no le queda la más mínima dignidad, si es que alguna vez la tuvo. No quiero imaginar la escena de los ministros y ministras encerrados en la habitación de los niños y las niñas castigadas por malas, encogiendo las piernas, intentando levantar el dedo para que el profesor les de permiso, desde la lejana Waterloo, para ir a las letrinas de la Historia y hacer pis. Tanta chulesca dignidad de Sánchez diciendo que el autobús lo conducía él, para acabar aparcado en una oscura taberna y pagar todas las copas de sus tabularios socios. Tiene esta película una semejanza al plante de otro autócrata, Gustavo Petro, presidente «socialindigenista» de Colombia (también conocido por «Aureliano» -en honor al personaje de Cien años de soledad- cuando era guerrillero del M-19 y robaron la espada de Simón Bolívar), populista de la izquierda irredenta, haciéndose el machote con Trump al negarse a que en Colombia entraran los colombianos. Como cabía esperar, el pulso le duró a Aureliano el tiempo que le llevó leer Un paso adelante, dos pasos atrás de Lenin. Si en vez de estar saqueando pueblos durante la guerrilla se hubiera dedicado a leer, se habría evitado hacer el ridículo.

Menos mal que el juvenil sexagenario dirigente del PP Esteban González Pons -en la política, por la política y para la política hasta que la muerte nos separe- llamó «ogro naranja y macho alfa de una manada de gorilas» a Trump. Y lo hizo con la autoridad moral y ética que le da el que su hijo Esteban -que fue representante en España de la empresa rusa/Putin Gazprom- sea socio asesor del lobby Acento, creado por el socialista Jose «Pepiño» Blanco, y donde militan Alfonso Alonso, exministro de Sanidad del PP, exalcalde de Vitoria y exportavoz del PP en el Congreso; Elena Valenciano, mano derecha de Rubalcaba, vicesecretaria general del PSOE y presidenta de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo entonces; Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración con Zapatero; José María Lasalle, exsecretario de estado de Cultura con Aznar, y un largo etcétera de socialistas y populares que, con ese lobby, acreditan que sí es posible entenderse en política pese a las ideologías. Lo primero son los garbanzos que de Fraga, y lo segundo es la metralla que recetaba el moro Mohamed en la fonda del frente de Gandesa (canción republicana de Emilio Prados, poeta del 27 y miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, lo que hago constar por si los miembros del tribunal inquisitorial de la teoría de la cancelación no lo saben).

Y para continuar viaje en este ómnibus con final y parada única en Waterloo, también se montó en el autocar del pánico el fiscal general del Estado, que esta semana se negaba a contestar a las preguntas del juez del Supremo que lo investiga por un presunto delito de revelación de secretos. Ejemplar comportamiento con la justicia cuando los presuntos delincuentes sean investigados. Dejemos algunas cosas claras. El día antes de la declaración del fiscal, la Sala Tercera del mismo TS rechazaba anular el nombramiento de García Ortiz en el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Cuando las decisiones judiciales son favorables, los jueces hacen justicia; cuando son adversas hacen «lawfare». Dicho lo cual ahora hay que articular, con rigor hegeliano, el silogismo aristotélico. Si la premisa mayor, según el fiscal general, Sánchez, el Gobierno, los medios de comunicación adscritos a la jefatura nacional del movimiento, la izquierda, la extrema izquierda y la progresía transnacional, sostienen que todo es un montaje donde están implicados jueces antidemocráticos -incluido el TS-; si la segunda premisa es que el Supremo rechaza anular el nombramiento del fiscal general, ¿saben ya cuál es la conclusión? Yo también. Huyendo de la metonimia de Sánchez en ese ya legendario, por bochornoso, tropo, ¿este fiscal general, de quién depende? Pues ya está. Pues eso, don Álvaro. A más ver.