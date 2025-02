El sueño de la CAM

Una de las sucursales de la CAM en Alicante. / Pilar Cortés

En verdad nos creímos los reyes del mambo y despertar de ese sueño costará generaciones. Hubo hace muchos años en esta tierra pródiga y a la vez maltratada, una caja de ahorros que llegó a ser una de las más potentes de España (¿la quinta?). Visitabas su sede, hablabas con su presidente o con el director general y tenías la sensación de que Alicante pintaba algo en el mundo. Subir las escaleras de la antigua casona de San Fernando o hasta la última y luminosa planta de Óscar Esplá era poderío, seguramente ficticio y artificial como un ficus de plástico. Y que no se me olvide: teníamos también un Banco de Alicante, pequeñito y recoleto, pero que daba orgullo de pertenencia hasta que se lo comieron con patatas en una de esas fusiones buitre.

¿Se decidían las grandes actuaciones financieras de la CAM en Alicante? Quizá sí, en una época, también en Murcia y luego, cada vez más, y desgraciadamente, en Valencia, cuando la Generalitat de Zaplana decidió que tener Bancaja y CAM en el territorio le permitía lujos inauditos y patente de corso para incursiones piratas inmobiliarias, por ejemplo. Invierte aquí, desinvierte allá y nos financias estos parques míticos y a nuestros amiguetes, decían las voces autorizadas de aquel MH que tomó el mundo por bandera, cual el truhán y señor de su adorado julio. Gusto que comparte por cierto con el último MH o exMH, según lo valores tras el ventorro de la dana.

Yo no me meto con vuestros sueldazos, pensionazas y apaños y vosotros me respaldáis en mis aventuras. Y así se jodió el Perú, Zavalita. Fue meter mano los políticos y fastidiarse el invento, empezaron por poner presidentes súbditos y acabaron por arruinar la Caja con negocios que sólo cabían en mentes degeneradas. Pero bueno, esta historia no es la de hoy y ya se la contaré un siglo de estos.

El Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, a pesar de tener la sede en Alicante no ha sido lo mismo, ni parecido. La culpa no ha sido de los gestores que aquí han mandado, hombres y mujeres que han estado siempre donde se les requería, pero su vinculación a Alicante ha sido muy escasa, por más que por una carambola del destino "indepe" la sede se trasladara aquí. Pero, bueno, podías fardar de tener una sede central de un banco en Alicante, cual si fueras Madrid, Bilbao o Valencia. Ahora ya ni eso.

Voy a plantearles un ejercicio de política ficción: ¿se imaginan la que se hubiera liado en nuestra provincia si se hubiera marchado el Sabadell a Cataluña siendo presidente de la Generalitat un socialista? La traición a Alicante, la venta a los catalanistas, la humillación… ayúdenme a rellenar los adjetivos que hubieran puesto el presidente de la Diputación o el alcalde de Alicante (obviamente del pepé). ¿Se imaginan los vasallos agradecidos, tipo presidente de la Cámara, hasta dónde hubieran elevado el tono? Los gritos se hubieran oído en Moscú y no me extrañaría que hubieran presentado una querella criminal y hasta que algún juez la hubiese admitido a trámite. De la que te has librado Ximo, compañero actual de columnas.

¿Y ahora? Silencio y resignación. Una empresa que ha tomado una decisión de negocios, por oportunidad. Un presidente de la Generalitat que ha hecho todo lo posible por traer contrapartidas (¿?) a Alicante. Estaremos igual, si no mejor, sin la sede del Sabadell aquí. No dejemos que el victimismo arruine nuestro talante, especialmente cuando no es arma arrojadiza contra los zurdos de mierda, que dice Milei.

Ya no somos víctimas de un retorcido plan de Cataluña para absorbernos. Albricias sean dadas a nuestros altos representantes en Valencia. Podemos elevar plegarias al Altísimo para que esta situación nunca cambie y, si es posible, mejore con el laminamiento del felón Sánchez y la subida a los Cielos de Agustina de Aragón Ayuso (en lo de Feijóo la verdad es que no confían ni los suyos, si los tiene).

Es muy curioso esto de que las lanzas se tornen en cañas y que nadie en el pepé provincial y sus satélites pegue tres gritos y convoque manifestaciones y concentraciones, con flete de autobuses gratuitos con bocadillo, en la plaza de la Montañeta. Por mucho menos que la pérdida del Sabadell hubiese ardido Alicante, pero, evidentemente, eran otros tiempos, es hora de pasar página. Nunca jamás Alicante podrá estar mejor representada en el gobierno autonómico. ¿Sirve eso de algo? En absoluto, pero si ellos se lo creen y convencen al pueblo, no seré yo quien les estropee el relato. Faltaría más.

Tengo la sensación de que el mandamás del Sabadell se podía haber ahorrado las visitas a la Dipu, Ayuntamiento y demás. Seguro que estaban preocupados pensando que se iba a liar parda, no nos conocen. Ese, justamente, es el desconocimiento del territorio que tenía el Sabadell y que nunca se permitió la Caja del Mediterráneo, pegada al terreno hasta que la política de altos vuelos la subió a las nubes, cayendo cual Ícaro cuando se derritió la cera de sus alas.

Hay que ver qué vueltas da la vida: el sueño de la CAM generó monstruos y ahora ya no quedan ni enanitos gruñones, fuera de estos desahogos de papel prensa.