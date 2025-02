Cinefilia en el archivo

Operarios sacan el antiguo proyector de películas del cine Navas de Alicante. / Héctor Fuentes

La exposición de fotografías de salas de cine extintas de Alicante que exhibe el Archivo Municipal de la calle Labradores incrementa mi tendencia a sumirme en la vida paralela que vivo mientras sueño. Tan arraigado está el hábito cerebral que la inercia me arrastra a permanecer en el limbo de los cines del ayer con la sensación de que los estoy visitando. Sólo al despertar la carroza se convierte en calabaza y muchas mañanas, mientras retozo en el Cercanías, me vienen a la mente con bastante nitidez ráfagas de aquello que he vivido.

Porque en mi fuero interno regreso al cine Avenida de la Rambla, atravieso sus recovecos y sus vestíbulos. También entro en el Ideal como si no amenazase ruina. Subo al bar de la primera planta, y me asomo a las butacas de gallinero. Del mismo modo entro en el cine Alameda de la avenida de Maisonnave, con sus butacas naranjas y vuelvo a ver «Julia», su película inaugural. Subiendo por San Blas, me encuentro con el Novedades y echo un ojo a lo que se cuece en el Lux (sala X que permanecía abierta desde mediodía).

En mi sueño recurrente nunca falta el paseo por las carteleras el día que cambian las películas; en mi vida paralela siempre es viernes por la mañana. Subo al Carlos III de la calle San Vicente, y desde allí sigo hasta el Calderón, Monumental, Arcadia, hasta los Casablanca, ya convertidos en tres multisalas. Desde allí, como por arte de magia, en Ángel Lozano aparece majestuoso el Cine Chapí con el color de su mobiliario azul intenso. Continúo por el Navas camino de los Astoria, en la plaza del Carmen, donde concluyo el paseo. Al despertar, me cuesta asimilar que fue un sueño.