Dicho y hecho: autobuses para todos

Un momento del primer día del nuevo servicio de autobuses a las pedanías de Elche. / Áxel Álvarez

Hoy la glosa periodística da cuenta de un hito histórico: por primera vez en la historia de nuestra ciudad las pedanías de Elche, en definitiva el Camp d’Elx, cuentan con transporte colectivo de viajeros, que así se denomina técnicamente, tal y como lo designa la Ley de Bases de Régimen Local, que prevé la existencia de este servicio en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Elche. Lo que sucede es que en el caso de las pedanías no es un servicio obligatorio al no tratarse del casco urbano, razón que explica que anteriores gobiernos -siempre del mismo partido, el Partido Socialista- negaran tal posibilidad a los habitantes del campo -como si no tuvieran derecho, ¿verdad? -, tan solo por considerar que no era una competencia municipal.

Conviene recordar que Elche cuenta con más de 240.000 habitantes, y de estos cerca de 45.000 viven en las pedanías, que a su vez son más de 30, y todo ello en una superficie de 326 kilómetros cuadrados.

Hoy no puede entenderse, sin embargo, que las pedanías y el campo de Elche sean tratados en este aspecto de forma distinta a la ciudad, como había sucedido hasta ahora. Pues cada vez es mayor el número de ilicitanos que habitan fuera del perímetro de la ciudad, en las pedanías, algunas de las cuales conforman verdaderos núcleos de población, destacando especialmente en este sentido Torrellano, El Altet, La Marina, Las Bayas o la Hoya entre otras, pero todas igualmente con el mismo derecho y necesidad de un servicio de este calado social, las grandes y las pequeñas, al igual que la ciudad.

Recuerdo que hace algunos años, en mi etapa de concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento, las veces que se ponía encima de la mesa este asunto, por mucho que se insistía, siempre se ladeaba, y el Gobierno de entonces del PSOE lo dejaba aparcado, como un tema para «repensarlo», como decían, y nunca se repensaba y, por tanto, nunca llegaba a cuajar, y jamás se dio un paso en este sentido.

Ahora se ha dado un paso muy relevante, pues al fin y al cabo se trata de un servicio público necesario, y durante mucho tiempo se había vulnerado el principio de igualdad, proclamado por la Constitución Española de 1978 (cuya lectura recomiendo a todos, en especial al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez), y sobre el que tantas veces se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, también en relación con materias referidas a servicios públicos.

Hace unos días se puso en marcha por fin esta política pública, que va a conseguir minimizar sin duda la percepción según la cual «los vecinos de las pedanías son ciudadanos de segunda». Se trata además de un compromiso asumido por el Gobierno municipal, y por su alcalde, Pablo Ruz; así que «dicho y hecho».

La flota de autobuses, compuesta en total por 15 unidades, va a dar cobertura a múltiples pedanías, a través de 11 líneas y con 288 paradas en todas las pedanías, dos de ellas para conectar la playa del El Altet y La Marina con la ciudad; y además con conexión con el aeropuerto de Elche, que tiene una frecuencia aproximada de 25 minutos y que está disponible desde las 04.15 hasta las 23.25 horas, y con Elche Parque Empresarial, con una frecuencia de 12 minutos.

El servicio en su primer día fue utilizado por cerca de 3.000 personas, lo que hace ver que no es una cuestión baladí, pues además se prevé que esta cifra se acerque a 6.000 usuarios diarios en los próximos meses.

Así, para los ilicitanos que viven en Matola, Algoda, Algorós, Derramador, Daimés, Alzabares, Balsares, Valverde, Asprillas, entre tantas otras, concluye la discriminación que han padecido históricamente.

Por tanto, hay que reconocer lo acertado de la decisión, a la que no se le pueden poner peros; si bien es verdad que necesitará en función del tiempo y la experiencia mejoras, reubicaciones o ampliaciones, en definitiva, cambios, puesto que es imposible que una acción de este calado funcione perfectamente desde el primer momento. Además, habrá que conectar las líneas con otras pedanías de la zona norte como Ferriol o Vallongas, que también lo necesitan.

Lo destacable y de importancia capital es la puesta en marcha de una vez por todas del servicio, lo que acredita una convicción profunda y clara del Gobierno municipal de resolver un problema de la agenda sistémica, que estaba enquistado en el tiempo, y sobre el que los anteriores y sucesivos gobiernos del PSOE no es que no lo advirtieran, sino que simplemente no hicieron nada.

Cuando se trata de asuntos de este peso, que son necesarios para la vida de las personas, que en este caso la hacen más fácil, debería darse unanimidad en la toma de decisiones por parte de todas las formaciones políticas, pero no es el caso. Hubiera estado bien que la oposición, PSOE y Compromís, se manifestaran abiertamente en reconocimiento de lo positivo de la medida. De momento ni una palabra; tal vez el que calla otorga, y en su interior piensen que se perdió el tren o la oportunidad de ser el precursor de la medida.

Las ideologías son claramente respetables, faltaría más, pero lo cortés no quita lo valiente y lo que sucede es que solo se valora lo que hace uno mismo, y no lo que hace el adversario político. Quizás sea esta una de las miserias de la política, junto con la crítica destructiva y constante.

Winston Churchill, político y primer ministro en el Reino Unido, señalaba en los años cuarenta del pasado siglo: «El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido».

Pregúntense que dirían los anteriores gobiernos socialistas municipales a propósito de la frase de Churchill. Y, por qué no, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el mejor referente de hacer lo contrario de lo que se ha dicho. Hasta pronto.