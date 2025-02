La desfeta del llegat d’Ibarra

La tomba d’Ibarra al Cementeri Vell d’Elx. / Áxel Álvarez

Pere Ibarra (historiador, cronista, arxiver, bibliotecari, arqueòleg, pintor, fotògraf: l’intel·lectual més treballador i més entregat a Elx que hem tingut) morí als 75 anys el 8 de gener de 1934 (tingué la sort de poder encara veure el decret governamental de protecció de les palmeres del 1933 i de no veure l’espantosa crema de les esglésies que feren uns criminals el 1936).

Quan morí deixà un llegat material immens que havia anat arreplegant al llarg de tota la vida i que explicava la història d’Elx: peces arqueològiques, documents medievals, una gran biblioteca, manuscrits antics i moderns, fotografies, diaris, fullets i propaganda de tota mena. Igualment important era el llegat espiritual: l’interès per les nostres coses antigues, per l’estudi i la valoració del passat, pel manteniment d’allò que contribuïa a la vida intel·lectual de les persones: una fita en la creació d’un pensament històric modern i en la reflexió sobre la ciutat.

Pere Ibarra al seu museu el 1933. / Arxiu Històric Municipal d’Elx

Els darrers anys de la vida d’Ibarra, tanmateix, no foren fàcils: sense fills ni continuadors del seu llegat, amb pocs recursos econòmics (s’havia gastat una fortuna comprant coses antigues), importunat pels polítics locals que volien disposar d’allò que havia «atresorat», i sense l’habilitat necessària (esquerp i desconfiat com era) per a gestionar en vida el que havia reunit, els seus darrers anys estigueren marcats per l’aïllament. I això que el 1920 l’Ajuntament l’havia nomenat escrivent municipal; el 1924, arxiver (amb la qual cosa pogué ordenar l’arxiu municipal) i el 1926, fill predilecte, i comptava amb amics dins i fora d’Elx. Rebutjà, tanmateix, la proposta de crear un museu municipal amb els seus fons, «perplex i incrèdul envers una ciutat materialista» (J. Castaño), i no reeixí la creació d’un museu provincial on podien haver-se integrat. La rivalitat endèmica entre Elx i Alacant, i la intransigència dels polítics elxans i del mateix Ibarra, impediren arribar a cap acord.

Tanmateix, malgrat negar-se a fer cap donació ni fundació ni arribar a cap entesa amb institucions públiques, la major preocupació d’Ibarra l’últim període de la seua vida fou pensar què passaria amb la seua col·lecció d’antiguitats. Segons Agulló Soler, «bons amics idearen municipalitzar el Museu, creant com a de tots este nou servici, col·locant al front d’ell En Pere Ibarra, que disposaria de tota llibertat i autoritat. I este se negà rotundament: quants més avantatges se li oferien, més ardorosament se negava... fins que, plens de llàgrimes els ulls, trencà tot tracte, dient que li negaria el títol d’amic al que intentara parlar-li de cedir un testet de la Col·lecció».

Però la solució al problema fou fàcil d’allò més. Mort Ibarra, els seus béns culturals passaren a propietat de l’Ajuntament per la cessió que en féu la vídua a canvi d’una pensió vitalícia, amb els entrebancs, però, de la Guerra Civil i nombrosos obstacles burocràtics (informes, comissions, inventaris, ineficàcia). Malgrat tantes dificultats s’ha de remarcar que mentre visqué (i no morí fins 1945, als 67 anys), la vídua, Isabel Martínez Nadal, malgrat les seues dificultats econòmiques i malgrat ofertes que rebé d’Espanya i de l’estranger, mantingué viva la memòria d’Ibarra i no volgué vendre cap andròmina del museu.

En un principi, tot aquell material valuosíssim es quedà a la casa familiar del carrer del Comte i, posteriorment, després de la guerra, tancat el tracte, morta la vídua i venut i derrocat pels hereus aquell immoble (que havia estat un reliquiari sagrat durant dècades), els bens es dispersaren i una part desaparegué.

Habilitat com a parc l’hort del Colomer, alguns objectes es traslladaren a la casa de l’hort, on van romandre molts anys, els llibres passaren a la biblioteca pública i els documents a l’arxiu municipal. Pel que fa a la col·lecció arqueològica, quedà primer amuntegada en diversos locals i, després, s’instal·là una mínima part a l’edifici central construït al Parc Municipal per a l’Exhibició Comarcal del 1946, fins que als anys vuitanta, ja amb un ajuntament democràtic, i plenament revalorada l’obra d’Ibarra, es traslladà a l’alcàsser de la Senyoria, on s’integrà al Museu Arqueològic Municipal, instal·lat en una de les naus de l’antiga fàbrica de teixits construïda dins el monument i que, encertadament, es va mantenir, encara que fou derrocada poc després.

Les pèrdues, però, en aquests quaranta anys foren incalculables. Tot patí «la incúria del temps, els efectes de la humitat i el menyspreu dels responsables» (J. Castaño). Ni tan sols s’acaba de saber el que es va perdre perquè els inventaris eren incomplets i molts ni se sap on paren (pensem que parlem, segurament, de més de deu mil objectes).

Joan Castaño, en la seua obra sobre els Ibarra (2002), seguí el rastre d’aquell llegat material fins on pogué i en parla de «saqueig», «degradació» i «abandonament», una opinió generalitzada a Elx des de que, a meitat dels anys setanta, l’arxiver municipal, Rafael Navarro Mallebrera (de càlida i afectuosa memòria), començà a estudiar, difondre i preocupar-se’n del que restava del llegat material i espiritual d’Ibarra.

Cap al 1990, Antonio Antón Asencio em deia que si el deixaven escorcollar en cinc biblioteques privades de la ciutat (i obria la mà amb els cinc dits estirats, expressivament, com li agradava fer), trobaria molts tresors «desapareguts», des de consuetes de la Festa fins llibres dels convents desamortitzats fins objectes i documents que havien sigut d’Ibarra. I un col·leccionista establert a Elx es vantava d’haver comprat el manuscrit del llibre Historia de Elche (1895).

El primer pecat ignominiós de l’Ajuntament d’Elx contra la memòria històrica de la ciutat durant el segle XX (ja abans, des del segle XIX, s’havia després de documentació antiga, replegada, en part, per Aurelià Ibarra) fou per acció i és ben coneguda: el 1906 la Corporació acordà vendre a un llibreter d’Alacant les biblioteques dels mercedaris i els franciscans que es trobaven a l’església de Santa Maria a canvi d’uns duros per a refer dependències municipals («obras necesarias en las oficinas de Secretaría y Contaduría, dotándolas de cielorraso y de estanterías o armarios»). Afortunadament, aquell acte mesquí tingué resposta: Ibarra (també Revenga i Bascuñana) perseguí tenaçment aquells llibres i adquirí els que pogué, els catalogà i els incorporà a la seua biblioteca. Respecte a la venda de documents històrics de l’Arxiu Municipal, tot i que s’ha suposat i s’ha escrit que també es féu i que Ibarra els va recuperar, no hi ha constància certa.

El segon pecat d’ignomínia de l’Ajuntament d’Elx contra la nostra memòria històrica documental fou per omissió: deixar que es perdés (per destrucció, robatori, espoli o venda) una part del llegat material d’Ibarra on hi havia (gràcies a la seua fe immensa en l’estudi i el saber) part del que els cafres municipals havien venut.

Ara, els diaris informen que alguns d’aquells documents i objectes desapareguts ixen a la venda en plataformes d’internet. És normal: quan els lladregots deixen aquest món, els hereus volen fer-ne caixa d’immediat. Sembla que els actuals directors de l’Arxiu Històric Municipal ho denunciaren d’immediat. L’actual alcalde, que s’ompli tant la boca de patrimoni, història, cultura i il·licitanisme (moltes vegades de forma vàcua i insubstancial), faria bé en moure tots els recursos de l’Ajuntament que presideix per aconseguir, via policial i/o judicial, que retornen al patrimoni de la ciutat, al municipi, a tots nosaltres, aquells bens que la incúria dels seus antecessors deixà perdre. Pot ser, així, els il·licitans anem saldant «el deute històric que encara mantenim amb un home clau en la construcció de l’Elx contemporani, amb Pere Ibarra i Ruiz» (J. Castaño).