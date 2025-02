«Repor» se supera

Programa de televisón "Repor" de RTVE. / RTVE

No es usual encontrar Repor tan amables como Historias de mi patio, dedicado a los patios cordobeses. Tampoco es habitual encontrar entregas tan duras como la dedicada a la ablación o mutilación genital femenina, que en un tono tan pedagógico como poco verista se explicó en el último de los reportajes emitidos. Pero en líneas generales, traten de los límites del humor, del desastre de línea férrea que padece Talavera de la Reina o de las 400 víctimas por ahogamiento en el mar que se registran cada año en nuestro país, Repor siempre registra un nivel de calidad altísimo que no debemos perder de vista. Brutal, que no brutalista, resultó emitido el pasado domingo, dedicado a los abusos sexuales en las familias.

Los habituales del Canal 24 Horas lo saben y lo premian. Los despistados se lo suelen perder. No porque el público sea tonto, sino porque cuando algo no se promociona y se esconde, es complicado encontrarlo. Aunque más vale que sea así. Puede que de otro modo el espacio no pudiese cumplir su vigésimo aniversario dentro de dos años.

Por eso les aconsejo encarecidamente que recuperen algunos de los reportajes que todavía están calientes en la plataforma gratuita de la casa. Atención a los dedicados a Marina D’Or, el Covid (que no se debe confundir con un catarro), los ictus, el Hospital de Sant Joan de Déu, el riesgo que corren los reporteros de guerra, los riesgos de los datos biométricos con los que nos controlan permanentemente, el paso de Melilla a Marruecos, o las tropelías cometidas en el parque de Cabo de Gata o en las inmediaciones de Coín.

Cuando menos te lo esperas llega un Repor que agita la mente o te aprieta el corazón. Mil gracias a este imprescindible.