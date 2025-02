"Mientras seas tú", documental sobre Carme Elias / INFORMACIÓN

La actriz de películas como El camino, con la que, además fue ganadora de un Goya a mejor actriz en 2020, y en 2022 fue de nuevo galardonada con la medalla de oro de las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura . En 2023 obtuvo la medalla de oro de la Academia de Cine; todo ello, debido a ser especialmente una prolífica actriz de teatro, aunque también trabajó mucho en la pantalla grande, siempre se está con su trayectoria por su paso por los escenarios. Especialmente en Cataluña.

En su libro, que se titula igual que el nombre de este artículo, se atreve a explorar su infancia, juventud, trayectoria profesional y hasta sus vínculos familiares y de amistad. Todo ello para llegar al punto que se anuncia en el título Cuando ya no sea yo. Esta actriz diagnosticada de alzhéimer lo hace público para concienciar acerca de la enfermedad y de las necesidades de estas personas. Es muy duro, intenso e interesante adentrarse en las profundidades de los sentimientos de una persona que sufre esta enfermedad, pues, como ella misma dice al referirse a la misma, su «amigo Al» va ocupando su espacio en el cerebro, hasta que llegue un momento en que no será siquiera consciente de ello. Los miedos, la incertidumbre, la imposibilidad de continuar su carrera como actriz, sus ganas de llorar ante esa nueva situación que tanto asusta y de la que pierdes el control junto a tus seres queridos puede ser desesperante si no se asume con la realidad inevitable, que es. La importancia de los cuidados familiares y profesionales, todo se refleja de maravilla. En este breve libro que nos enseña la importancia de disfrutar hoy y ser consciente cada segundo de las maravillas que nos rodean, a pesar de las dificultades.

Además, esta actriz tuvo la suerte de realizar una película documental con una amiga directora, que se ofreció a acompañarle en este proceso y grabarlo en un documental para crear más conciencia, pero lo que generó fue una motivación personal para ella para retardar el proceso y vivir con ilusión mientras la enfermedad no la devoraba. Esa parte no se llega a ver en la película, pues, dicho por la directora venezolana de este documental, querían que en cierta forma Carme Elías estuviera presente en la presentación del mismo. La verdad es que os recomiendo ambos, el libro y el documental, pues a pesar de la dureza del tema está tratado de una manera cuidadosa y cercana que te hace entender la profundidad del problema, sin dramatismo, con cotidianidad.

Yo tuve la suerte de conocer a Carme Elías en las Cortes Valencianas cuando vino a recoger un premio la legislatura pasada, con motivo de su valentía y coraje al reconocer en público que sufría la enfermedad por la visibilidad que le estaba dando la misma entregada por las entidades de alzhéimer de la Comunidad Valenciana. Fue una grata experiencia la que tuve la suerte de vivir. En su discurso reivindicó la necesidad de trabajar más a fondo en la investigación, para poder erradicar esta terrible enfermedad. Fue emotivo, emocionante y revelador como espero que sea para vosotros la lectura del libro y la película que me gustaría recomendaros encarecidamente hoy. Vale la pena. Gracias Carme Elías por tu valentía al abrir los ojos a una enfermedad tan temida y tan desconocida al mismo tiempo.

Esperamos una segunda parte de ese excelente documental, Mientras seas tú, tan sabiamente dirigido por la cineasta venezolana Claudia Pinto, y a la postre amiga de Carme. Gracias a ambas por esta dosis de realidad tan bien hecha, que abre los ojos. Y pretende mandar apoyo y cariño, especialmente a las personas que la padecen y, por supuesto, a los familiares y cuidadores de quienes la sufren. Va por todas ellas .