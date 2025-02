Sea político. Asegúrese la vida

Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados / Gabriel Luengas / Europa Press

En este mundo que empieza a ser dominado por la IA, donde todo dato puede ser conocido a través de simples operaciones matemáticas; en un mundo en el que la palabra transparencia se airea como regla ética y se exhibe con orgullo como método de control del funcionamiento de las administraciones públicas; en un mundo en el que cualquier dato se publica y las redes sociales se identifican con postulados de apariencia ideológica etc… llama la atención que sea un imposible conocer algo tan simple como el número de personas que ejercen su actividad como políticos cobrando por ello un sueldo o emolumentos varios en forma de dietas y otros conceptos indeterminados. No existe estadística alguna, no consta registro ninguno en el que de forma ordenada se establezca lo que debe considerarse como cargo público y menos aún el número de ellos, sus sueldos o la suma del conjunto. No podemos conocer con seguridad y transparencia lo que cuesta a los españoles mantener el sistema público de las diferentes administraciones, de los partidos, amén de las empresas públicas, observatorios o servicios creados para el desarrollo de la actividad política en sentido amplio, fundaciones políticas y demás inventos caracterizados por conformarse por los partidos y ocuparse por ellos, por personas designadas a dedo, aunque sean elegidas en listas cerradas, sin oposición o concurso alguno y sujetos a disciplina interna de sus organizaciones. Una carrera en sentido estricto, un porvenir que se labra entre aplausos y sumisiones acríticas que a veces requieren de silencios clamorosos.

El problema, ante la imaginación desbordante de nuestros políticos para crear puestos inútiles, depredadores de lo público y ahora ambiciosos de lo privado, especialmente de la vivienda particular ante su inutilidad en cumplir con la obligación que les compete, es determinar qué debe considerarse como político, porque solo a partir de esa definición y concreción se podría, aunque fuera a título imaginativo, establecer una nómina y cuantificar el número de dependientes del erario público que acceden al mismo sin control de sus méritos, que no se les debe presumir vista la experiencia contrastada.

Algunos datos podrían servir: contratados sin concurso oposición o de méritos, elegidos por los ciudadanos o por los elegidos por estos últimos, colocados en el Estado, comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, formando parte de sociedades públicas, fundaciones, observatorios, asociaciones financiadas por el sistema y lo que se quiera añadir. Teniendo en cuenta estos datos, casi inaccesibles para cualquiera ante la creatividad de quienes los conforman y componen, alguna relación podría establecerse.

Hay tantas especulaciones al respecto y tantas diferencias entre quienes dicen saber, sin apoyar sus previsiones en datos totalmente irrebatibles, que el ciudadano que quiera adquirir ese conocimiento solo puede adscribirse a una u otra como acto de fe. Sucede como con las cifras del paro y los fijos discontinuos, que existen, que su discontinuidad es permanente, pero que se excluyen de las estadísticas y sirven para disfrazar la realidad del mundo del trabajo activo.

Para el CSIF, son alrededor de 100.000 los que se dedican a esta tarea, incluyendo los asesores que, no obstante, reduce, creo, de forma considerable y que no toma en cuenta el incremento producido por las nuevas figuras de los gabinetes del jefe del gabinete o las tendencias a dividir las provincias en comarcas y estas en subcomarcas y mancomunidades, ampliando el abanico de directores, subdirectores, secretarios, subsecretarios, asesores etc… Incremento geométrico. En todo caso, los asesores sumarían cinco veces el número de jueces que hay en España. Algo falla.

Para un periódico, en el año 2013, eran unos 160.000.

Para el Ministerio de Administraciones Públicas, unos 80.000.

Para otros que han estudiado el asunto, entre 300.000 y 400.000, siendo estas cifras consideradas injustificadas para muchos que, no obstante, no aportan para rebatirlas datos bien determinados.

Para Vox, habría que suprimir unos 80.000 cargos, de lo que cabe deducir que deben ser al menos tres veces los existentes, pues el sistema necesitaría al menos dos de cada tres y esos 80.000 salen, matemáticamente de la suma de alcaldes, concejales y cargos de las diferentes administraciones.

Y el coste total, sin precisar el número que integra esa forma de vida que crece y se multiplica sin control alguno, es un enigma. A ningún partido interesa desvelarlo, pues en todos ellos moran sujetos sin formación, pero sabedores de cualquier ciencia u oficio. Y, si lo ejercen con la aplicación de las reglas de la obediencia ciega, pueden asegurarse la vida y el futuro transitando de puesto en puesto hasta la vejez soñada elevados a lugares que nunca imaginaron.

Animo a quienes conocen las modernas técnicas a un estudio riguroso para desvelar este arcano, este secreto bien guardado que podría explicarnos la razón por la que los cargos se multiplican día a día, crecen mientras se reducen los que son necesarios para los ciudadanos: jueces, policías, bomberos, médicos etc… Aunque no serviría de nada. En algún lugar deben ocupar los partidos a sus más leales servidores.