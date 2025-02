Temps d’una espera

Educació. / INFORMACIÓN

Davant la inexistent oferta cultural pública i gratuïta en valencià per a l’alumnat d’Educació Secundària en el nostre municipi, el passat mes de febrer de 2024, fa ja un any, un grup de docents de Secundària que exercim la nostra professió en diversos instituts d’Elx pensàrem de demanar el suport institucional al nostre Ajuntament, que amb els seus recursos podia revertir fàcilment aquesta situació. Ajuntaments de municipis de les Valls del Vinalopó o fins i tot del Baix Segura, tots molt més xicotets que Elx, i alguns castellanoparlants, tenen una oferta per a la població escolar de Secundària que contrasta amb la nul·la programació en valencià de la nostra Administració local.

En diverses disposicions d’altes instàncies administratives en matèria d’educació es demana el mateix que demanàvem i continuem demanant nosaltres.

En el marc de referència de la Recomanació 2018/C189/01, del Consell de la Unió Europea, de 22 de maig de 2018, en què es basa el nou model curricular actual, s’inclouen, entre les competències clau que l’alumnat ha d’haver adquirit en acabar la Secundària, les capacitats interculturals i la competència en consciència i expressió culturals.

En la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, s’estableix com a objectiu específic protegir la recuperació del valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i garantir-ne l’ús normal i oficial. En l’àmbit de l’ensenyament, l’article 19 determina que l’alumnat, en acabar l’escolarització, ha d’estar capacitat per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà.

Moguts per aquests objectius, sol·licitàrem una entrevista a la regidora d’Educació mitjançant una carta que, amb l’aval de quasi quatre-centes signatures de professorat d’ensenyament secundari de les més diverses especialitats, vam presentar per registre. Ens contestà citant-nos per al 2 d’abril, dia en què una representació del nostre col·lectiu va acudir a l’entrevista en què, a banda de la regidora, també estigueren presents una tècnica de la seua regidoria i un tècnic d’AVIVA Elx. Hi exposàrem les nostres peticions i la nostra disponibilitat, a més, oferírem propostes teatrals, cinematogràfiques i musicals que en la nostra ciutat ni existien en aquell moment ni, per desgràcia, existeixen ara, així com un calendari adequat perquè aquestes activitats no interferiren en les avaluacions acadèmiques. Com a conclusió, la regidora es comprometé a convocar-nos a una altra reunió a l’inici de l’actual curs per tal de planificar les activitats, algunes de les quals semblà que suscitaren el seu interés.

El 17 de maig de 2024, després d’alguns contactes amb companyies teatrals i advertits sobre la conveniència de contractar-les amb antelació, vam enviar un correu electrònic a la regidora pregant-li d’avançar la reunió al començament de l’estiu, coincidint amb la fi del període lectiu. Els docents sabem que cal planificar amb bastant temps les activitats extraescolars. Davant la falta d’una resposta, no ens va quedar una altra que reiterar la petició en un altre escrit ara presentat telemàticament per registre el 3 de juny. De nou, no rebérem contestació.

Per últim, el 22 d’octubre, veient que ja passaven quasi dos mesos de l’inici del curs i no se’ns convocava a cap reunió, li vam enviar una altra petició, també per registre.

Així les coses, ens trobem en plena segona avaluació i encara no ens ha donat senyals de vida. Per això posem en coneixement de l’opinió pública aquest menyspreu a una sol·licitud avalada per centenars de signatures i, el que encara és pitjor, a una llengua que, pese a qui pese, és la llengua pròpia d’Elx, parlada des de la conquesta cristiana d’estes terres al segle XIII i cantada en una de les manifestacions culturals més sublims: la Festa, que si entre tots no ho remeiem passarà de celebrar-se en una llengua viva a fer-se en una llengua morta.

La màxima «Utilitza la llengua, no la deixes perdre», que apareix en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ens adverteix que el valencià està en perill, i també ens hi alerten estes recomanacions del mateix document: «En matèria de llengües regionals o minoritàries, en els territoris on es parle el valencià i d’acord amb la seua situació, Espanya ha de basar la seua política, la seua legislació i la seua pràctica en els objectius i els principis següents: el reconeixement del valencià com a expressió de riquesa cultural; el respecte de l’àrea geogràfica del valencià, actuant de manera que les divisions administratives existents o les noves no siguen un obstacle per a fomentar el valencià; la necessitat d’una acció resoluda de foment del valencià, a fi de salvaguardar-lo».

Ni respecte, ni foment, ni acció per part de qui ens hauria de representar; altrament obstacles; això sí, i empobriment cultural i un mur de silenci…

Tan de bo aquestes paraules serviren per propiciar un pont: una reflexió i un diàleg. Esperem amb candeletes que s’oferte al jovent teatre, música, conferències, cinema en valencià i més ara que Elx es reivindica com a ciutat educadora.