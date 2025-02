Basura para sus ojos

No hay forma de no actuar ante la cámara y todos somos estrellas del espectáculo audiovisual porque hay cámaras en todas partes. Nuestra realidad videovigilada y grabada en móvil acaba en basura audiovisual. Empezaron los realities produciendo telebasura y ahora la realidad es la que la produce. Donald Trump se hizo el personaje público que llegaba a los hogares de los estadounidenses en "El aprendiz", un reality-show que emitía NBC, y ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Algo tan de despacho al final de la jornada como la firma de documentos de un presidente lo convirtió en un espectáculo en el pabellón deportivo Capital One Arena de Washington DC, donde arrojó los rotuladores al público como las estrellas del pop lanzan camisetas.

Otro espectáculo basura en un extremo distinto del mundo fue la entrega de cuatro mujeres militares israelíes capturadas en Gaza en los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y rehenes hasta el pasado 25 de enero. Se emitió la entrega desde un escenario montado en la Plaza Palestina en la Ciudad de Gaza y fue seguida con pantallas gigantes en directo en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv. Las chicas iban disfrazadas (no eran sus uniformes) como soldados y aparecían custodiadas por paramilitares de Hamás que parecían los ninjas de Alá.

El espectáculo estaba lleno de alegría porque esas cuatro jóvenes, que saludaban al público como si formaran una "girl band" pop, estaban vivas, volvían a ser libres y abrían la puerta a la libertad de 200 prisioneros palestinos. La basura era el mero espectáculo, los contraplanos lacrimosos de los familiares, el armamento de los fanáticos y que esa representación de la liberación se parecía demasiado a su contrario, a la ceremonia de los mercados de esclavos, tan musulmana, por cierto. Es toda la victoria que puede ofrecer Hamás, tan devaluado en la nueva ley de Talión de Netanyahu que el ojo por ojo y diente por diente se ha traducido en 40 palestinos muertos por cada israelí y 50 palestinos liberados por israelí, según las últimas cotizaciones.

