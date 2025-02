Los líderes del PP, Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, durante un acto. / Ricardo Rubio / Europa Press

Cada persona sigue a un determinado grupo político porque cree que le representa, con razón o no, para defender sus intereses. Vale. Se entiende que quienes tienen mayor poder adquisitivo voten a la derecha. Y es comprensible que los demás den sus votos a las fuerzas de izquierda capaces de defender mejor el interés mayoritario. Esto no siempre coincide. Pero suele ser la norma. Sí sorprende que haya gente de a pie echándose en los brazos del oso, ya que este nunca hará nada favorable para estas personas. ¿Qué pueden hacer Feijóo y Abascal a favor de la ciudadanía más modesta o de una adecuada redistribución de la riqueza? Por supuesto, nada positivo. Ir en contra de la población que les haya votado. No es una opinión, sino una constatación de la realidad.

El presunto líder del PP no ha hecho nada que pueda favorecer a la mayor parte de nuestro país. ¡Normal! Solo da la espalda y la seguiría dando más aún si llegase a gobernar. La cuenta atrás ha comenzado para él. Está en tiempo de prórroga y tiene los minutos contados. Ahora bien, quien le sustituya en su momento no será mucho mejor. El escaparate popular ofrece una galería de personajes que producen alergia y producirían dolor al personal en el caso de hospedarse ese partido en la Moncloa. ¿Qué hacen ante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las medidas estrellas de la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz? Oponerse a los avances que pretenden mejorar la calidad de vida en coordinación con la productividad. Los fracasados jinetes del apocalipsis no saben ni quieren hacer otra cosa que no sea eso.

Al político gallego se le atraganta la situación y echa tragos de agua a ver si digiere el asunto. Es un boxeador sonado a punto de besar la lona o de tirar la toalla. No da pie con bola nunca y solo se apoya en el cinismo, la ineptitud y el disparate como forma de estar ahí, de viajar a ninguna parte. Su principal virtud es generar esperpentos cada día más. Lo saben los suyos y lo sabe todo el mundo, si bien el guiñol de Ayuso está a la vanguardia de la sandez. Feijóo está haciendo las maletas, dispuesto a huir del cuadrilátero en cualquier instante tras ejercer una inservible e irrisoria oposición.

¡Que no cunda el pánico en las filas populares ni en España! Díaz Ayuso está al quite, dispuesta a coger el timón genovés y a conducir la nave con rumbo hacia el iceberg que contribuyó a hundir al Titanic. Enfrente de los desaguisados de esta índole, Pedro Sánchez sale reforzado de cada envite y, cuando parece que el fango le llega al cuello, sale airoso. Queda patente quién revaloriza las pensiones y quién no, como se ha venido demostrando habitualmente. En el lamentable afán de tumbar al Gobierno de coalición, Feijóo es uno de los que empujan al Partido Popular a caer por el precipicio. Sueñan con elecciones anticipadas desde el primer minuto de juego, con el beneplácito de Puigdemont, al primero que no le interesa un Ejecutivo del PP junto a Vox.

La precaria mayoría de Sánchez no le hunde fácilmente. Siempre exhibe músculo y un pundonor capaz de hacer frente a la derecha extrema y a la extrema derecha. No es poco. Más aún en tiempos de una internacional reaccionaria que avanza con los apoyos de significativas partes del electorado y que únicamente puede traernos disgustos. Y también a los que votan en esa dirección que beneficia a unos cuantos y perjudica a muchos. El tecnofascismo continúa navegando bajo una cierta complicidad global.

Junts es una criatura traviesa y malcriada que juega a ser imprevisible. Necesita dar algunos sustos para subsistir y luego vuelve al camino recto. La fiesta del desgaste va por barrios. Núñez Feijóo lleva camino de ser el Breve con tan solo dos años y medio de pésimo liderazgo de papel. Necesita la jubilación anticipada; y Pedro Sánchez, después de seis años y medio en el cargo, resiste a pesar de la batalla contra él. ¿No le quieren matar políticamente, incluso con sucia y antidemocrática crispación?

España va bien y los españoles progresan adecuadamente. Deben seguir en esa línea. Los buenos datos son indudables. En general, la economía y el empleo crecen muy por encima de la media europea. No obstante, el PP mira al tendido y tiene jaqueca. Solo vela por sus intereses, aunque las jugadas le salen mal y mete goles en su portería. Vaya equipo, con jugadores que no merecen estar en primera división. Aun así, espera que los jueces afines sigan favoreciéndole en perjuicio de Sánchez. Ni el PNV ni Junts tienen relación alguna con un partido totalmente descentrado. Que tiene amistades peligrosas.

Tanto en el congreso de la federación socialista madrileña como en el congreso de los socialistas valencianos queda patente el instinto ultraconservador de hacer negocio con los derechos de las personas. Además, los bulos y la desinformación condicionan el debate público. El nuevo secretario madrileño, Óscar López, aspira a derrotar a la faraona Díaz Ayuso, teniendo en consideración que sus prioridades son la vivienda, la educación y la sanidad pública. Otros defienden el deterioro de los servicios públicos, y respecto al presidente autonómico Carlos Mazón, aferrándose al sillón a propósito de la dana, hasta el gato de la esquina conoce la gravísima inoperancia y las negligencias que ha habido y hay. Expuestas en varias manifestaciones. La cuenta atrás ha comenzado...