El secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa. / Alejandro Martínez Vélez

Cuando yo era pequeño (mi edad mental no ha cambiado mucho desde entonces), hace un milenio, había cuatro partidos políticos. Uno muy de derechas, liderado por un exministro franquista; otro menos de derechas, comandado por un exdirector de la televisión franquista; los socialistas, dirigidos por el que es, para mi gusto, el mejor presidente que ha tenido la democracia española; y los comunistas, capitaneados por un señor que tal vez, durante la guerra civil, asesinase falangistas en Paracuellos, donde fue fusilado, por cierto, Pedro Muñoz Seca, autor de la divertidísima “La venganza de Don Mendo”.

Luego nacieron Ciudadanos y UPyD, que quisieron ocupar el espacio de la extinta UCD, y que acabaron desapareciendo. En 2014 nació una formación izquierdista llamada Podemos, que irrumpió en el Congreso con 69 parlamentarios, con el deseo de “asaltar los cielos”, frase atribuida a Lenin que Pablo Iglesias popularizó. En el 2015 se presentaron junto a Izquierda Unida, consiguiendo 71 diputados, entrando en el Gobierno y en ayuntamientos importantes como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz. “Gracias” a ellos tenemos la ley trans, y la ley del “sí es sí”, que probablemente se estudien en Harvard y Yale, dada su perfección jurídica. Por no hablar de la app, usada menos que el Instagram de mi padre, de “repartir tareas”, ya desactivada. 200.000 euros tirados a la basura. No es magia, son tus impuestos.

Entonces empezó la hemorragia, con desastres en distintas elecciones autonómicas. Rompieron amarras con Sumar, pasando sus cinco diputados al grupo mixto. En las recientes elecciones europeas acabaron en la séptima posición, con 270.000 votos menos que Alvise Pérez, que, por cierto, se llama Luis. Amigo lector, ¿a que ésto no lo sabías? Podemos se aboca a la irrelevancia, porque el PSOE se ha izquierdizado tanto que les ha comido la tostada, tanto a ellos como a Sumar, que es la versión fucsia de Podemos.

Aunque parecen antagonistas, creo que el régimen comunista y el nazi tenían muchas similitudes. Eran regímenes dictatoriales que reprimían a sus ciudadanos, recortándoles las libertades. Si eras un disidente, te metían en un campo de concentración, en un gulag… o te fusilaban directamente. Es decir, hacían lo mismo, vendiéndolo de una manera distinta. Pero la experiencia de vivir en cualquiera de estos gobiernos para el ciudadano de a pie sería bastante similar. Unos lo hacían todo por Alemania y el antisemitismo; y otros, por el proletariado.

Esto, que parece obvio, al parecer no lo es tanto cuando escuchas a Ione Belarra diciendo que Cuba no es una dictadura o a Irene Montero decir que la ciudadanía venezolana ha elegido a Maduro como presidente y hay que respetar su victoria. Estos países, que son autocracias totalitarias que reprimen a la población, además de matarlas de hambre, según su criterio ¡son democráticos! Pues con estas pautas, opino que están más cerca de una dictadura nazi que un votante de Vox.

Supongo que recibir 7.000.000 de euros de Hugo Chávez les obliga a defender al régimen de su sucesor. Me chirría más haber cobrado 9.300.000 euros de Irán, país que lapida a mujeres y cuelga a homosexuales. ¿Os imagináis a la Iglesia Católica aceptando pastuki de una secta satánica? Por cierto, Pablo Iglesias perdió con costas una demanda contra Eduardo Inda, que afirmó que el partido morado se había financiado de las dictaduras de Venezuela e Irán. Parafraseando a Groucho Marx, habrá quien diga que tienen unos principios, pero, si alguien paga lo suficiente… pues tienen otros.

Escuché en RTVE a Pablo Iglesias muy preocupado porque “en la Comisión Europea tenemos a los herederos de Mussolini, las élites europeas están legitimando permanentemente el fascismo”. Da igual que hayan sido elegidos democráticamente, para ellos eso es irrelevante. En cambio, hay otras dictaduras que no las consideran dictaduras… porque son de los suyos, y deben legitimarse. ¡Eso es trucazo!

Acabaré con unas declaraciones de nuestra eurodiputada favorita, que busca protagonismo desesperadamente: “Los reyes pueden acudir a actos de conmemoración de la liberación de Auschwitz, pero no van a decir nada de los 50 años de la muerte de Franco. No sé si se puede ser más antipatriota y más reaccionario que el rey Felipe VI, que está en el poder gracias a un dictador fascista”. Hace años escribió un tuit diciendo “todos los Borbones a los tiburones”. ¿Habrá perdido nuestro país a una gran poetisa? También comentó que Trump, alguien elegido democráticamente, era “delincuente y fascista”. Por cierto, ¿cuántos actos van a hacerse de “España: cincuenta años en libertad”? ¿100? ¡Pocos me parecen! Al españolito medio no le preocupa el paro, la corrupción o la subida de la cesta, sino estos eventos. Propongo tres ceremonias los días laborables, y los findes, seis. Hablando del tema, hace días que no leo noticias de Franco. ¿Se habrá muerto?