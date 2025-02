Agilidad en promesas y lentitud en realizaciones

El último tramo de la Ronda Sur, que debe enlazar con la segunda fase. / Áxel Álvarez

Se ha necesitado muy poco tiempo para comprobar que las promesas que realizaba en campaña electoral, así como las hechas por Pablo Ruz después de tomar posesión como alcalde, que han sido muchas, se están retrasando en su realización o, incluso, en su tramitación, especialmente en grandes obras.

Es verdad que prometer es fácil y cumplir no tanto. Y que cuando se promete mucho, las posibilidades de incumplimiento se multiplican. Máxime si buena parte de lo que se prometió fue, mano a mano, con el entonces aspirante al Consell y hoy presidente, Carlos Mazón, político de infausta memoria en Valencia.

Qué decepción, por cierto, con este dirigente. Y que todavía siga en su puesto, con todo lo que ha pasado mientras él comía, sin prisa alguna, con una señora en El Ventorro el día de la dana, es increíble, y supone un ejemplo de la peor despreocupación política por la situación de sus representados.

Tanto uno como el otro se acercan a los dos años de mandato, el ecuador de la legislatura. No se puede, lógicamente, exigir que todo lo que prometieron esté hecho, pero sí que unas cosas estén ejecutadas, otras en marcha y, el resto, encauzadas en su tramitación para su más pronta realización.

Nada de eso. En las grandes inversiones prometidas por Ruz y Mazón se ha instalado la parálisis. Desde Valencia no se avanza y, desde aquí, no se exige para hacerlo. Eso sí, todo se reviste de una aparente actividad mediante anuncios de próximos proyectos, convenios, etc. Se trata de aparentar gestión, aunque ésta brille por su ausencia. Y el tiempo va pasando y, lo peor, lo prometido a Elx sigue sin verse ni poder utilizarse.

Contrasta todo ello con la rapidez con la que nuestro alcalde anunció que, en gratitud al Consell por el anuncio de que nos iba a financiar el tranvía (se llegó a decir que serían 195 millones de euros) y que se iba a hacer cargo de la terminación de la Ronda Sur, él (como alcalde vuestro que soy, que diría Berlanga) renunciaba a exigir a la Generalitat que cumpliera con la deuda que le había ocasionado a Elx por los terrenos de la UMH, valorados en 43 millones. Y, como si el dinero fuera de él, se lo perdonaba al Consell, sin que viniera a cuento, excepción hecha para quedar bien con Carlos Mazón.

La realidad es que Elx ha perdido el importe de esa deuda histórica reconocida y de las nuevas inversiones prometidas no hay nada de nada. Y, para más inri, del tranvía anunciado probablemente pasaremos, en todo caso, a otro invento: unos cuantos autobuses muy modernos que, tuneados de tranvía, simularán algo de lo que prometieron. Del TRAM que dijeron nos quedaremos, como mucho, en un «trampantojo».

Y, lo extraño, ni de esto tienen fecha. Veinte meses en el Ayuntamiento y que todavía no hayan concretado a la ciudadanía lo que quieren hacer, cómo y cuándo parece algo poco serio. Anunciaron, hace meses, la firma de un protocolo para el tema, luego dijeron que, con motivo de la dana, se retrasaba la firma. Lo último era que éste se firmaría en el mes de enero de 2025. Acabó el mes y ninguna explicación por el incumplimiento. Es verdad que el Mazón de ahora no es el mismo de antes. Está muy tocado, y anda escondiéndose de los valencianos para evitarlos todo lo que pueda, por lo que él sabe mejor que nadie, pero sigue siendo presidente de la Generalitat y, mientras no dimita, que debería hacerlo, debe cumplir con sus obligaciones, ya que, por cierto, sí intenta cumplirlas con Alicante capital, por ejemplo.

Por todo ello llama la atención el silencio de Ruz ante esta situación y no sólo pasa con este tema, sino que se repite también con la Ronda Sur, las Clarisas e, incluso, con el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola que, desde que está el PP, no se ha ejecutado ningún tramo nuevo, en una muestra evidente de desinterés por la zona. Y a lo que podría añadirse los problemas que se están ocasionando por las obras paralizadas de la ampliación del Hospital General o la despreocupación por la situación de las residencias de mayores como la de Altabix, que es de su competencia y que presenta tantos problemas.

En todos los puntos citados se observa un elemento común. Son competencia de la Generalitat y no se está cumpliendo con Elx. Más bien se nota un cierto desinterés en atendernos. Ahí se evidencia la falta de una actitud más reivindicativa del alcalde ante Valencia. No se justifica tanta pasividad.

Aunque, lamentablemente, esa actitud también se está notando en otro tipo de proyectos más locales: del prometido retén de la Policía Local en Carrús se ha anunciado un retraso de unos meses y ya veremos cómo acaba. El refugio del Paseo de Germanías dicen que no se puede inaugurar por falta de personal (con el tiempo que han tenido para resolverlo). Parece que, una vez salvada la cruz franquista que allí hay, el objetivo revisionista está conseguido y lo otro ya se verá.

También el nuevo Conservatorio de Música padece esta parálisis generalizada en nuevos proyectos. El caprichoso cambio de ubicación está provocando problemas que eran fácil de adivinar. Y, mientras unas obras se paralizaron, como las del Hort del Gat, en otras como en el MAHE y el MACE las obras se eternizan o ni siquiera se ponen en marcha. Un preocupante panorama sin resolver. También está así Jayton.

El Ayuntamiento, en vez de tanto prometer, debería exigir que se cumpliera con Elx y también hacer sus propios deberes con la ciudad.